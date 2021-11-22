 سيدة مصرية تثير الغضب بما فعلته بسجادة صلاة.. وبلاغ عاجل للنائب العام!

أثار فيديو متداول، لسيدة مصرية تقوم بفرش سجادة صلاة لكلبها، لينام عليها، غضباً واسعاً في مواقع التواصل الاجتماعي.

سجادة وبطانية

وظهرت السيدة المصرية بالفيديو الذي رصدته “وطن”، وهي على سطوح منزلها وتشرح لمتابعيها كيف صممت منزلاً يقي كلبها من برد الشتاء.

ويتضح أن السيدة فرشت منزل كلبها المدعو “أوسكار” بسجادة صلاة، مشيرة إلى أنها ستقوم بشراء بطانية أيضاً.

غضب وانتقادات

الأمر الذي أثار غضباً واسعاً بين الناشطين، فجاء في التعليقات: ” ربنا ينتقم منك ومن أوسكار بتاعك ايه الوساخة ده”.

وكتب آخر: ” حسبى الله ونعم الوكيل هى وصلت للمصلية هو الى بيحصل دة ملوش قانون”.

وهاجمتها متابعة قائلة: ” حسبي الله ونعم الوكيل فيكي يا جاهلة”.

ازدراء أديان

من جانبه تقدم المحامي المصري أشرف فرحات مؤسس حملة “تطهير المجتمع” ببلاغ للنائب العام ضد السيدة.

وقال المحامي في بلاغه بحسب مانقلت صحيفة “المصريون” إن ذلك يمثل جريمة ازدراء الأديان.

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ووفقًا للقانون المصري، تتحقق جريمة “ازدراء الأديان” بوقوع الفعل المُجرم، وتوافر النية بغض النظر عن تحقق الهدف المرجو.

العقوبة المتوقعة

وتتحقق جريمة “ازدراء الأديان” بناءً ركن مادي، يتمثل في استغلال الأديان السماوية في الترويج والتحبيذ.

وذلك باستخدام أي وسيلة من وسائل النشر لأفكار متطرفة تحت ستار مموه أو مضلل من الدين.

ويوجد ركن معنوي أيضاً يقصد به توافر القصد الجنائي واتجاه الإرادة إلى ازدراء الأديان السماوية أو تحقيرها. أو إثارة الفتن أو الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

وجاء في نص المادة 98 من قانون العقوبات المصري: “يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه. لكل من استغل الدين في الترويج أو التحييذ بالقول أو بالكتابة بأي وسيلة أخرى لأفكار متطرفة. بقصد إثارة الفتنة أو التحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الضرر بالوحدة الوطنية أو بالسلم الاجتماعي”.

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وتنص المادة 160 من قانون العقوبات المصري على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد. يعاقب بالحبس مدة ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو دين أو احتفال أو رموز أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

(المصدر: وطن – المصريون)