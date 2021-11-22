المدرب الفرنسي زيدان وزوجته فيرونيك
المدرب الفرنسي زيدان وزوجته فيرونيك
Imageرياضة

زوجة زيدان ترفض تدريب زوجها مانشستر يونايتد لهذا السبب

كتب فارس أبو شيحة
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كشف صحيفة إسبانية، بأن إدارة مانشستر يونايتد تواصل في الساعات الماضية مع المدرب الفرنسي زين الدين زيدان 49 عامًا. مدرب فريق ريال مدريد السابق، بعد إعلانها إقالة المدرب النرويجي أولي غونار سولشاير من قيادة تدريب الشياطين الحمر بعد النتائج السيئة خلال الموسم الجاري.

زيدان ومانشستر يونايتد 

وأفادت صحيفة “كادينا” الإسبانية، بأن نادي مانشستر يونايتد قد تواصل مع الفرنسي زيدان. من أجل إقناعه بتدريب فريق مانشستر يونايتد خلفًا للمدرب النرويجي سولشاير.

وأضافت الصحيفة، ” زوجة المدرب زين الدين زيدان لا ترغب في العيش في دولة إنجلترا إلى جانب وجود حاجز اللغة، وهو ما برر رفض زيدان لقيادة تدريب فريق الشياطين الحمر”.

وجاء إعلان إقالة المدرب النرويجي أولي سولشاير بعد سلسلة النتائج السيئة التي تعرض لها فريق مانشستر يونايتد. والتراجع في ترتيب الدوري الإنجليزي، حيث تعرض الفريق لأربع خسارات من أصل 5 مباريات خاضها الفريق، كان أخرها تلقيه الخسارة الثقيلة. أمام منافسه واتفورد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

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بوكيتينو والعودة إلى البريميرليج

من جانبه، أفادت صحيفة ” ديلي ميل” البريطانية بأن المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو يرغب في العودة إلى الدوري الإنجليزي “البريميرليج” من بوابة نادي مانشستر يونايتد.

وبينت، أن المدرب بوكينينو سبق وأن درب فريق توتنهام الإنجليزي قبل الرحيل إلى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث أن المدرب متحمس بالعودة إلى دوري البريميرليج من خلال قيادة تدريب فريق مانشستر يونايتد، عقب إقالة المدرب النرويجي . أولي سولشاير على خلفية النتائج السيئة للفريق هذا الموسم.

كما وذكرت، أن العامل الذي يجعل المدرب بوكيتنيو يفكر في العودة إلى الدوري الإنجليزي، هو عدم شعوره بالسعادة. في باريس حيث أنه يعيش داخل فندق بعيد عن عائلته التي تعيش في العاصمة البريطانية لندن.

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وأوضحت الصحيفة، بأن بوكيتنيو لن يوافق في الوقت الحالي على تدريب فريق مانشستر يونايتد، ولكن سيوافق مع نهاية الموسم.

وكان نادي مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”، قام بعيين المدرب مايكل كاريك. كمدرب مؤقت خلفًا للمدرب المقال أولي سولشاير إلى حين تعيين مدرب للفريق الأول، كما أن هناك العديد من الأسماء البارزة لتدريب الفريق. يتقدمهم الفرنسي زين الدين زيدان، وإريك هاج، وبراندن رودجرز، لوران بلان.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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