تفاصيل جدول ترتيب السعودي بعد تعثر الأهلي والتعاون

تعثر فريق أهلي جدة بخسارة نظيفة أمام نظيره أبها بهدفين نظيفين دون مقابل، وكذلك سقوط فريق التعاون. أمام الباطن بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدفين في مباراة مثيرة وقوية، في إطار منافسات الجولة ال12 من الدوري السعودي الممتاز.

مباراة أبها والأهلي

وسجل فريق أبها السعودي أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال75 عن طريق اللاعب ميتشيل تي فريدي. بتسديدة قوية سجلها اللاعب بقوة داخل شباك الأهلي السعودي.

بينما آتى الهدف الثاني في الدقيقة ال85 عن طريق سعد بقير من ركلة جزاء تحصل عليها الفريق. بعد عرقلة لأحد لاعبي فريق أبها داخل منطقة الجزاء، لتنتهي المباراة بفوز فريق أبها على الأهلي بهدفين دون مقابل.

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كما وشهد اللقاء طرد نجم فريق الأهلي دانكير في الدقيقة ال80، بعد إشهار حكم المباراة البطاقة الحمراء. في وجهه بعد لمسه لكرة القدم ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

مباراة الباطن والتعاون

وسجل فريق الباطن أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال12 عن طريق زكريا السوداني بتسديدة قوية. سجلها اللاعب داخل شباك مرمى التعاون، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال26 عن طريق محمد رايحي من هجمة. مرتدة سريعة عانقت شباك المرمى، كما وآتى الهدف الثالث من خطأ ارتكبه مدافع فريق التعاون في الدقيقة ال60 سدده إياغو سانتوس في شباك مرماه.

فيما سجل فريق التعاون الهدف الأول في ال43 عن طريق لوفانور هنريكي عبر ركلة جزاء سددها بقوة على يسار حارس مرمى الباطن، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال66 عن طريق فهد الرشيدي بتسديدة قوية. سجلها اللاعب ببراعة داخل الشباك، لينتهي المباراة بفوز فريق الباطن بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب الدوري السعودي

ويتربع على صدارة ترتيب الدوري السعودي فريق ضمك برصيد 24 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق الاتحاد. الذي آتى في المركز الثاني برصيد 23 نقطة.

أما في المركز الثالث جاء فريق الشباب برصيد 33 نقطة، وفي المركز الرابع فريق الهلال برصيد 19 نقطة، كما ويليه فريق الرائد في المركز الخامس برصيد 18 نقطة.

ترتيب الأهلي والنصر السعودي

وآتى في المركز السادس فريق الفيحاء برصيد 17 نقطة، وفي المركز السابع جاء فريق الأهلي برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك الفيصلي بنفس النقاط في المركز الثامن، وبفارق نقطة واحدة آتى فريق النصر في المركز التاسع برصيد 14 نقطة.

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كما وفي المركز العاشر آتى فريق الاتفاق برصيد 13 نقطة، متساويًا بعدد النقاط مع فريق أبها بنفس النقاط في المركز الحادي عشر، لكن آتى فريق الفتح في المركز الثاني عشر برصيد 12 نقطة، متساويًا مع فريق الباطن بنفس النقاطـ، وجاء في أدنى جدول الترتيب فريق التعاون والحزم والطائي برصيد 10 نقطة، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)