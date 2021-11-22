ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي وبيراميدز وتعادل الزمالك

شهدت منافسات الجولة الخامسة من الدوري المصري فوز الأهلي المثير على غزل المحلة. بثلاثة أهداف ثمينة مقابل هدف وحيد، وفوز بيراميدز على إيسترن كومباني بثلاثية نظيفة دون رد، فيما تعادل فريق الزمالك أمام البنك الأهلي الإيجابي بهدف لكليهما.

الأهلي والفوز المثير على غزل المحلة

وأحرز فريق الأهلي أولى أهداف اللقاء عن طريق محمد مجدي قفشة في الدقيقة ال10. بتسديدة رائعة سجلها من داخل منطقة الجزاء على يسار شباك المرمى، بينما جاء الهدف الثاني في الدقيقة ال49 عن طريق بيرسي تاو في هجمة مرتدة سريعة عانقت داخل الشباك.

وسجل علي معلول الهدف الرائع في الدقيقة الثامنة من الوقت البديل. قبل نهاية المباراة سددها اللاعب من ركلة حرة ثابتة على يمين حارس مرمى غزل المحلة.

اقرأ المزيد: موعد مباراة مانشستر يونايتد وفياريال في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

كما وسجل أصحاب الأرض اللاعب عبد القادر يحيى هدفي تقليص الفارق في الدقيقة ال57، بينما جاء الهدف الثاني بطريق الخطأ في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل ارتكبه لاعب الأهلي أكرم توفيق. وسجله في شباك مرماه، لينتهي اللقاء بفوز الأهلي بثلاثية ثمينة مقابل هدفين.

بيراميدز والفوز النظيف على إيسترن كومباني

وفاز فريق بيراميدز بثلاثة أهداف نظيفة على منافسه إيسترن، جاء الهدف الأول عن طريق علي جبر في الدقيقة ال36 برأسية كروية سددها على يمين حارس المرمى، بينما سجل عبد الله السعيد. الهدف الثاني في الدقيقة ال47، كما وجاء الهدف الحاسم عن طريق إبراهيم عادل في الدقيقة ال73 في هجمة مرتدة سريعة سكنت في نهاية المطاف داخل الشباك.

اقرأ المزيد: موعد ومعلق مباراة تشيلسي ويوفنتوس في دوري أبطال أوروبا

الزمالك والتعثر بالتعادل أمام البنك الأهلي

وتعادل فريق الزمالك أمام نظيره البنك الأهلي بهدف لكليهما، حيث آتى الهدف الأول في الدقيقة ال16. عن طريق محمد هلال بتسدية كروية سجلها اللاعب بقوة من داخل منطقة الجزاء على يسار شباك المرمى.

بينما جاء هدف التعادل في الدقيقة ال70 عن طريق أحمد سيد زيزو عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق البيضاوي ليحرزها اللاعب داخل الشباك.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع فريق الأهلي على صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة، كما ويليه فريق بيراميدز .في المركز الثاني برصيد 13 نقطة، وآتى فريق الزمالك في ثالث الترتيب برصيد 10 نقطة.

أما في المركز الرابع جاء فريق غزل المحلة برصيد 8 نقاط، متساويًا بذلك مع سيراميكا كليو باترا والاتحاد السكندري. بنفس الرصيد من النقاط.

كما ويليه فريق فيوشر في المركز السابع برصيد 7 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق المصري البورسعيدي. والبنك الأهلي بنفس النقاط، وفي عاشر ترتيب الدوري جاء فريق سموحة برصيد 7 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)