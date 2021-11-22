أحلام تحيي حفل زفاف ولي عهد سلطنة عمان (فيديو)

تداولت حسابات عبر موقع التدوين المصغر “تويتر” مقاطع فيديو للفنانة الإماراتية أحلام الشامسي، خلال تواجدها في القصر السلطاني في سلطنة عمان أثناء استعدادها لإحياء حفل زفاف ولي عهد سلطنة عمان السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد.

وبحسب الفيديو، ظهرت الفنانة أحلام وهي تجلس على أريكة وتحمل هاتفها الجوال وفي كامل أناقتها.

فنانة العرب #احلام بإطلالة مميزة في حفل زفاف ولي عهد سلطنة عمان السيد #ذي_يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد نجل سلطان #عمان#افراح_آل_بوسعيد 🇴🇲@AhlamAlShamsi pic.twitter.com/0SVCx2x2i8 — Ahlam Media | #أحلام_ميديا (@Ahlam_Media) November 21, 2021

وفي مقطع آخر ظهرت “أحلام” واقفة في القصر وتشدو بأغنية للسلطنة.

ونشرت أحلام عبر حسابها في انستغرام، فيديو، وهي تغني، بحفل زفاف ولي عهد سلطنة عمان، وعلّقت: “دامك عزك يا عزيزه في المقام يا عهد بنت السلاطين الكرام .الف مبروك زفاف صاحب السمو السيد ذي يزن ولي العهد ابن جلاله السلطان هيثم بن طارق ال سعيد المعظم حفظه الله ورعاه. وأبارك للسيده الجليله السيده عهد بنت عبدالله بن حمد البوسعيدي. حرم جلاله السلطان هيثم بن طارق ال سعيد المعظم اللهم بارك لهم وعليهم”.

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وكان السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد ولي عهد السلطنة قد عقد قرانه من السيدة ميان بنت شهاب آل سعيد، يوم الخميس قبل الماضي، 11 نوفمبر 2021.

وكان ولي العهد ذي يزن بن هيثم بن طارق قد احتفل بحفل خطوبته من السيدة ميان شهر يناير الماضي بعد أيام من تنصيبه وليًا للعهد في سلطنة عمان. بموجب التعديلات الدستورية التي أصدرها السلطان هيثم بن طارق.

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وتعد السيدة ميان ابنة السيد شهاب آل سعيد وهو نائب رئيس الوزراء لشؤون الدفاع وابنة شقيق سلطان عمان.

وبحسب وسائل إعلام محلية عمانية، فإن السيدة ميان تعمل مصممة داخلية.

كما أنها مصورة فوتوغرافية وفنانة تشكيلية. حيث أن لها العديد من اللوحات الفنية وأقام لها قبل أشهر معرضًا بالسلطنة ذهب ريعه لصالح جمعية الأمومة والطفولة.

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ولي العهد

وكان السلطان هيثم بن طارق قد أصدر يناير الماضي نظامًا أساسيًا جديدًا ينظم آلية انتقال الحكم، وتسمية ولي العهد، إضافة لقانون جديد للبرلمان.

وجاء في المرسوم السلطاني السامي رقم 6 لعام 2021: “وضع آلية محددة ومستقرة لانتقال ولاية الحكم في السلطنة، ووضع آلية تعيين ولي العهد وبيان مهامه واختصاصاته”.

وبيّنت مواد من النظام الأساسي للدولة، أن “نظـام الحكم سلطاني وراثي فـي الذكـور من ذريـة السلطان تركـي بن سعيد بن سلطـان. وذلك وفقًا لأحكام تفيد بأن ولاية الحكم تنتقل من السلطان إلى أكبر أبنائه سنًا، ثم أكبر أبناء هذا الابن. وهكذا طبقة بعد طبقة. فإذا توفـي الابن الأكبر قبل أن تنتقل إليه ولاية الحكم انتقلت إلى أكبر أبنائه. ولو كان للمتوفّى إخوة”.

وذي يزن هو أكبر أبناء السلطان هيثم، من مواليد 21 أغسطس 1990.

وعُيّن ذي يزن بمنصب وزير الثقافة والرياضة والشباب التي تشكلت من اندماج وزارة الثقافة ووزارة الشؤون الرياضية ووزارة شؤون الفنون واللجنة الوطنية للشباب، منذ أغسطس الماضي.

عمل ذي يزن سكرتيرًا ثانيًا في السفارة العُمانية لدى بريطانيا. ورعى حفل يوم الشباب العُماني في أكتوبر 2019. وكذلك كأس السلطان لكرة القدم في الشهر ذاته.

يحمل ذي يزن درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من جامعة أكسفورد في بريطانيا. كما أنه أصغر وزير في حكومة سلطنة عمان الجديدة.