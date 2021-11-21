موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة والقنوات الناقلة في الدوري المصري

يلتقي فريق الأهلي أمام منافسه المستضيف غزل المحلة مساء يوم الاثنين، في إطار منافسات. الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز على أرض ملعب ” استاد المحلة”.

موعد مباراة الأهلي وغزل المحلة

وستقام مباراة الأهلي ونظيره غزل المحلة في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً، بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، أما بتوقيت مكة المكرمة. “السعودية”، واليمن، العراق، قطر، البحرين عند الساعة السادسة والنصف مساءً.

كما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً، لكن دولة الجزائر والمغرب الثالثة والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات .”ON Time Sport” الرياضية المصرية، الراعي لبث مباريات الدوري المصري الممتاز لهذا الموسم.

الاستعدادات الأخيرة قبل مباراة غزل المحلة 💪🏻🦅 pic.twitter.com/OhXgHeK2pf — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 21, 2021

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كما ستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 1″، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب أفقي (H).

التعليق على المباراة

ومن المتوقع أن يعلق على مباراة الأهلي وغزل المحلة عبر شبكة قنوات. “ON Time Sport”، المعلق الرياضي أيمن الكاشف، أحمد شوبير.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني في تشكيلة. أساسية أمام المستضيف غزل المحلة، حيث سيتواجد في حراسة المرمى محمد الشناوي.

📋| اليكم قائمة فريقنا استعدادًا لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات بطولة الدوري 🦅💪#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/yeE7V8g2Kl — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) November 21, 2021

كما وسيأتي في خط دفاع الفريق كلاً من اللاعبين، علي معلول، بدر بانون، بينما سيكون في وسط الفريق كلاً من: لويس ميكويسوني، حسين الشحات، محمد مجدي قفشة.

وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، بيرسي تاو، محمد شريف، حسام حسن.

تشكيلة فريق غزل المحلة

وسيلعب المدير الفني لفريق غزل المحلة محمد عودة، في مواجهة صعبة أمام متصدر الدوري الزمالك، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد البشبيشي.

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بينما سيلعب في تشكيلة دفاع الفريق كلاً من: محمد فتح الله، معاذ الحناوي، هشام نباوي، هاني عادل، فيما سيأتي في وسط الفريق كلاً من: حميد ماو مكامي، إبراهيم صلاح، إبراهيم كوني، محمد عبدل قادر، وسيكون في تشكيلة هجوم الفريق كلاً من: باولين فوافي، عبد القادر يحيى، عبد الرحمن عفيف.

ترتيب الفريق في الدوري المصري

ويتصدر فريق الأهلي في صدارة ترتيب الدوري المصري برصيد 12 نقطة، كما وجاء منافسه غزل المحلة في المركز الخامس برصيد 8 نقاط خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)