موعد مباراة إنتر ميلان ونابولي والقنوات الناقلة في قمة “الكالتشيو” الإيطالي

يستضيف فريق إنتر ميلان نظيره الضيف الثقيل فريق نابولي مساء يوم الأحد، في إطار منافسات الجولة ال13 من الدوري الإيطالي ” الكالتشيو” للدرجة الممتازة.

موعد مباراة نابولي وإنتر ميلان

وستنطلق الأمسية الكروية بين فريق نابولي وإنتر ميلان في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، قطر، البحرين، الكويت، كما وجاء عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

وبتوقيت دولة الإمارات العربية وعمان في تمام الساعة التاسعة مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق إنتر ميلان ونابولي عبر القناة الرسمية للدوري الإيطالي على موقع اليوتيوب، نظرًا لعدم توصل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم إلى اتفاق لامتلاك حقوق البث لمباريات منافسات الدوري الممتاز في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للموسم الجاري.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة عبر القناة الرسمية لرابطة الدوري الإيطالي على منصة اليوتيوب الناطقة باللغة العربية، المعلق الرياضي السعودي فهد العتيبي.

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تشكيلة فريق إنتر ميلان

وسيدخل المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف نابولي، حيث سيتواجد في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

بينما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: أليساندرو باستوني، ستيفان دي فري، ميلان شكرينيار، أما في وسط الفريق سيكون كلاً من: إيفان بيريشيتش، هاكان تشالهان أوغلو، مارسيلو بروزوفيتش، ماتيو دارميان، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثنائي، لاوتارو مارتينيز، إدين دجيكو.

تشكيلة فريق نابولي

وسيلعب المدرب لوتشيانو سباليتي، في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف إنتر ميلان، حيث سيكون في حراسة المرمى دافيد أوسبينا.

وفي دفاع الفريق سيكون كلاً من: خاليدو كوليبالي، جيوفاني دي لورينزو، خوان جيسوس، بينما في وسط الفريق سيأتي كلاً من: بيوتر زيلينسكي، أندري أنجوسيا، إليف إلماس، فابيان رويز بينا.

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أما في هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، لورينزو إينسيني، فيكتور أوسيمين، هيرفينغ لوزانو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإيطالي

ويعتلي فريق نابولي في صدارة جدول الترتيب برصيد 32 نقطة، بينما جاء منافسه فريق الإنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 25 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)