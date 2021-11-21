منافسة على الثراء .. مقارنة بين محمد بن سلمان ومنصور بن زايد

أجرت صحيفة The Sun البريطانية مقارنة بين ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، و منصور بن زايد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، من ناحية الوزن العائلي، والثروات وقيمة الممتلكات.

وقالت الصحيفة في تقرير لها، أن “لا ابن سلمان (مالك نيوكاسل يونايتد) ولا منصور (مالك مان سيتي)، يسعى للمال من خلال الرياضة”.

وذكرت أن ثروة ابن سلمان تقدر بحوالي 13 مليار جنيه إسترليني (وهو يمتلك ثروات السعودية في يده). بينما تبلغ ثروة منصور 17 مليار جنيه إسترليني.

واعتبرت الصحيفة أن “ان سلمان” يرى في عالم الرياضة والترفيه وسيلة للارتقاء بوطنه ليصبح لاعباً عالمياً.

وأكدت الصحيفة على أن قيام ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بشراء نادي نيوكاسل الانجليزي كان بدافع الرغبة في التنافس مع منصور، أحد أفراد العائلة المالكة في أبو ظبي.

وتساءلت الصحيفة حول كيف يمكن المقارنة بين ولي العهد بالشيخ؟، ملقية نظرة من خلال أسلوب حياتهم وثروتهم … والاختلافات بينهما.

بينما ركز بن سلمان على حياته السياسية كقائد للمملكة العربية السعودية، أمضى منصور وقتًا أطول بكثير في محفظته التجارية الشخصية.

يرأس “منصور” شركة الاستثمارات البترولية الدولية التي لها حصص في عدد من الشركات حول العالم.

ومانشستر سيتي المالك لديه حصة 32 في المائة في فيرجن غالاكتيك. وكذلك حصة 9.1 في المائة في دايملر، وهي الشركة الأم لمرسيدس بنز وغيرها.

كما أسست مؤسسة أبو ظبي للاستثمار الإعلامي التابعة لمنصور سكاي نيوز عربية وصحيفة ذا ناشيونال الصادرة بالإنجليزية.

الأسرة

“ابن سلمان” ينتمي لآل سعود، الأسرة الحاكمة للمملكة العربية السعودية منذ عام 1744.

ويبلغ عدد أفراد الأسرة حوالي 15000 شخص، على الرغم من أن غالبية القوة والثروة يسيطر عليها حوالي 2000 منهم.

تبلغ ثروة عائلة آل سعود مجتمعة 1.3 تريليون جنيه إسترليني – حيث ذكر العديد من المعلقين السياسيين أن هذا المبلغ أقل بكثير من التقدير.

“منصور” هو الأخ غير الشقيق لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وعضو في أسرة آل نهيان الحاكمة.

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تمتلك الأسرة الغنية بالنفط ثروة مشتركة تقدر بما لا يقل عن 150 مليار جنيه إسترليني وقد دفعت إلى بناء نقطة ساخنة لقضاء العطلات في دبي.

“ابن سلمان” متزوج من سارة بنت مشهور منذ عام 2008 ، ولهما أربعة أطفال.

هناك شائعات غير مؤكدة بأن السعودي لديه ثلاث زوجات أخريات.

بينما للشيخ منصور زوجتان وستة أبناء.

تزوج من منصور الشيخة علياء بنت محمد بن بطي آل حامد في منتصف التسعينيات، وأنجب منها ولدًا واحدًا، ومنال بنت محمد بن راشد آل مكتوم.

منال لديها ابنتان وثلاثة أبناء من الشيخ منصور ، وهي رئيسة مؤسسة دبي للمرأة.

المنازل والعطلات

يتمتع كل من الشيخ منصور ومحمد بن سلمان بإمكانية الوصول الكامل إلى القصور الرئاسية الفخمة.

كلاهما من عشاق “كوستا ديل سول” -ساحل البحر الأبيض المتوسط المتواجد في جنوب اسبانيا-، واشترى منصور لوس كوينتوس دي سان مارتن التي تبلغ مساحتها 20 ألف فدان في عام 2016 مقابل 42 مليون جنيه إسترليني.

كما تمتلك عائلته وتقيم بانتظام في فندق قصر الإمارات ، الموصوف بأنه فندق “سبع نجوم” في أبو ظبي.

في عام 2015 ، انفق محمد بن سلمان على أغلى منزل في العالم – 230 مليون جنيه إسترليني شاتو لويس الرابع عشر، غرب باريس.

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من الخارج، يبدو أن قصر لويس الرابع عشر هو قصر من القرن السابع عشر، تم تشييده بأسلوب مشابه للقصر القريب في فرساي.

ومع ذلك ، عند الفحص الدقيق، لم يكن الأمر كذلك: فقد تم بناؤه بعد أن هدم المطور عماد خاشقجي مبنى من القرن التاسع عشر كان قائمًا في السابق على مساحة 57 فدانًا.

تم تصميم المنزل الجديد المكون من 10 غرف نوم ليبدو وكأنه قصر من القرن السابع عشر . ويضم سينما ومسبحًا فاخرًا وخندقًا ذو قاع زجاجي لمشاهدة سمك الكارب.

يمكن التحكم في النوافير عن طريق الكمبيوتر اللوحي أو الهاتف المحمول. في حين أن قطعة الأرض التي تبلغ مساحتها 57 فدانًا بها حدائق نقية ومتاهة.

يقف تمثال لويس الرابع عشر المصنوع من رخام كرارا الايطالي.

اليخوت

قد يكب محمد بن سلمان المعركة على الأرض، لكن منصور يكسب المعركة في البحار السبعة. هذا لأنه على الرغم من امتلاك ابن لمان يخت “سيرين”، إلا أن منصور يمتلك يخت “التوباز”.

اشترى بن سلمان اليخت، الذي يضم 24 ضيفًا و 52 من أفراد الطاقم، في عام 2015 مقابل 380 مليون جنيه إسترليني.

استأجرها بيل جيتس مرة واحدة لمدة أسبوع بتكلفة 5 ملايين دولار . وتأتي مع سبعة طوابق ومهبطين لطائرات الهليكوبتر ومسبح بمياه مالحة كاملة.

ومع ذلك ، في أغسطس 2017 ، تعرضت لأضرار كبيرة في هيكلها بعد أن جنحت قبالة ساحل شرم الشيخ ، مصر.

ويتفوق يخت منصور توباز على سيرين.

“منصور” دفع عام 2012 أكثر من 320 مليون جنيه إسترليني لبناء يخت بطول 482 قدمًا مزودًا بأحواض جاكوزي، ومنصة للطائرات العمودية، ومنصة سباحة وثمانية مستويات.

تقدر قيمتة يخت منصور الآن بأكثر من 400 مليون جنيه إسترليني.

السيارات

مرة أخرى ، لدى منصور بالتأكيد مجموعة السيارات الأكثر فخامة. في الواقع ، يبدو أن بن سلمان بالكاد مهتم بالسيارات على الإطلاق.

تزعم بعض التقارير أن لدى منصور أسطولًا متواضعًا (مقارنة بالمليارديرات الآخرين على الأقل) مع فيراري ولامبورغيني وبوجاتي في مرآبه.

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تشمل مجموعته الشخصية سيارة Lamborghini Reventon بقيمة 840.000 جنيه إسترليني. و FIVE Bugatti Veyrons – بتكلفة تزيد عن مليون جنيه إسترليني لكل منها – بالإضافة إلى سيارة Ferrari Enzo بقيمة 2.5 مليون جنيه إسترليني . وسيارة بورش 911 GT1 بقيمة 3 ملايين جنيه إسترليني.

لعب منصور أيضًا دورًا أساسيًا في جلب Formula One إلى أبو ظبي ولديه حصة في كل من شركة Ferrari و Mercedes الأم Daimler AG.

الاختلافات

تم الربط بين كلا الرجلين وعائلاتهم بالعديد من انتهاكات حقوق الإنسان.

ويعتبر ابن سلمان مهندس الحرب في اليمن التي تسببت في مجاعة وأزمة إنسانية راح ضحيتها عشرات الآلاف.

وصفت مديرة منظمة هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن ، نظامه بأنه “استبداد”. بينما كانت هناك احتجاجات دولية عندما اغتيل الصحفي المعارض جمال خاشقجي في تركيا عام 2018.

اتُهم الشيخ منصور باستخدام مانشستر سيتي وكرة القدم لـ “غسل” صورة ولايته، بعد أن لعب مباراة واحدة فقط خلال عشر سنوات.

لا تزال المثلية الجنسية غير قانونية وهي جريمة يعاقب عليها في الامارات.

كما يتهم النظام الحاكم في السعودية بارتكاب عدد من انتهاكات حقوق الإنسان ، بينما يظل الجلد والرجم والبتر عقوبات قانونية.

رياضة

الشيخ منصور هو عاشق للرياضة أكثر.

بالإضافة إلى حبه للفورمولا 1 وكرة القدم، فإن منصور هو أيضًا رئيس هيئة الإمارات لسباق الخيل وراعي نصف ماراثون محلي.

لم يستثمر فقط أكثر من مليار جنيه إسترليني في مانشستر سيتي . تمتلك مجموعة City Football Group وتمتلك جزئيًا مجموعة من الأندية في جميع أنحاء العالم.

لقد اشتروا فريق New York City FC إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم في الولايات المتحدة ويمتلكون مدينة ملبورن في أستراليا.

وتمتلك الشركة القابضة أيضًا حصصًا في يوكوهاما إف مارينوس في اليابان ، ونادي أتليتيكو توركي في أوروجواي وجيرونا في إسبانيا.

كما ان هناك خطط للتوسع أكثر في أوروبا وأفريقيا.

بصرف النظر عن نيوكاسل ، فإن الرابط الآخر الوحيد لابن سلمان مع عالم الرياضة هو دوري الدرجة الثانية في السعودية، والذي سمي باسمه.