معلومات صادمة عن اكسسوارات مادلين أولبرايت
ارتدت مادلين مشبك صدر على شكل أفعى أمام العراقيين
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معلومات صادمة عن اكسسوارات مادلين أولبرايت.. وصفها صدام حسين بـ”الحية الغادرة” فردت عليه بهذا الدبوس!

مجوهرات مادلين أولبرايت رسائل دبلوماسية بطريقة غير مسبوقة

كتب رفيف عبدالله
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نشر الصحفي السعودي والمتخصص في الشأن الأمريكي وقضايا الخليج، عيسى النهاري، سلسلة من التغريدات الهامة حول وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين إولبرايت. كاشفا عن أسرار ارتدائها للإكسسوارات ذات الدلائل السياسية.

حية غادرة

وبدأ “النهاري” تغريداته بالتذكير بوصف الرئيس العراقي الراحل صدام حسين لها بأنها “حية غادرة”، وكيف ردت على هذا الوصف خلال أحد اجتماعاتها مع المسؤولين العراقيين.

وقال “النهاري” تعليقا على صورة “أولبرايت” :” وصفها صدام حسين بـ “الحيّة الغادرة”. فردّت بارتداء مشبك صدر على شكل أفعى أمام المسؤولين العراقيين”.

 

وأضاف:”إنها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة مادلين أولبرايت السيدة التي أتقنت فن المواجهة في منصب لم تسبقها إليه أي امرأة.”

رسائل دبلوماسية غير مسبوقة

ونشر “النهاري” صورة لـ”البروش” الذي ارتدته “أولبرايت” حين توليها منصب مندوبة بلادها في الأمم المتحدة. ردا على تداول قصيدة شعرية في بغداد وصفتها بـ”الحية الغادرة” نكاية في صدام حسين.

وأوضح “النهاري” أنه “منذ ذلك اليوم. أصبحت الوزيرة المخضرمة تواظب على ارتداء اكسسورات على شكل زهور وفراشات من أجل الأوقات الجيدة.

وتخصص أولبرايت الأفاعي والحشرات والديناصورات للأوقات السيئة. في محاولة لإيصال رسائل بلادها الدبلوماسية بطريقة غير مسبوقة.”

دبوس على شكل حشرة

وأشار “النهاري” إلى أنه “عندما اكتشفت الولايات المتحدة أن روسيا “حاولت التنصت” على مبنى وزارة الخارجية الأميركية. قررت أولبرايت ارتداء دبوس على شكل حشرة في اجتماع مع نظيرها الروسي. لتبعث بذلك رسالة مفادها أن أميركا مدركة لكل “محاولات التجسس الروسية”.

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ولفت “النهاري” إلى حوار أجرته صحيفة “فايننشال تايمز” مع “أولبرايت”، والذي أكدت فيه على أنه “خلال المفاوضات مع الروس حول قضية الشيشان التي كانت تهم واشنطن كثيرا. وضعت دبوسا فيه صور 3 قرود يمثلون عبارات “لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم”.

وحين سألها الرئيس بوتين: “لماذا تلبسين هذه القرود” فقالت:”بسبب سياستك الشيشانية”!.

طائر أزرق

كما ذكر “النهاري” أنه “في عام 1996 ارتدت أولبرايت مشبك صدر على شكل طائر أزرق بعيد إسقاط أربع طائرتين أميركيتين على يد قوات كوبية قبالة ساحل فلوريدا”.

كما ارتدت وزيرة الخارجية الأميركية “مادلين أولبرايت” في عهد بيل كلينتون دبوس على شكل صاروخ دفاعي حين لقائها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عام 1998.

دبوس النحلة

وأوضح “النهاري” سبب ارتداء “أولبرايت” لدبوس “النحلة” قائلا:” أما دبوس النحلة هذا فتقول أولبرايت. إنه كان يعبّر عن مزاجها وقد لبسته أثناء لقائها الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات. قائلةً إنها كانت تمضي ساعات طويلة تتجول معه وتحاول إقناعه بحل وسط في الشرق الأوسط”.

وبحسب “النهاري”، فإن “أولبرايت” تملك تشكيلة من 200 دبوس معروضة في موقع الكتروني مع قصصها المثيرة.

مضامين سياسية

واعتبر أنه “بغض النظر عن سياساتها كوزيرة فلا شك بأن مقتنياتها لافتة ليس لشكلها المميز فقط ولكن لمضامينها السياسية”.

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23 يشار إلى أنه في يناير 1997، كانت الولايات المتحدة على موعد تعيين مادلين أولبرايت كأول سيدة في منصب وزيرة الخارجية، ولأول مرة في تاريخ الولايات المتحدة.

ورشحها الرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون لهذا المنصب، مع بداية ولايته الرئاسية الثانية في يناير 1997.

ومثّلت “أولبرايت” الدبلوماسية الأمريكية قبل ذلك من خلال عملها كمندوبة دائمة لأمريكا بالأمم المتحدة.

وتركت بصمة واضحة من خلال التعامل الأمريكي، مع قضايا الشرق الأوسط. أبرزها الحصار الذي فرض علي النظام العراقي أعقاب حرب الخليج الأولي في التسعينيات.

وذكرت أ”ولبرايت” المواقف والتحليلات التي ربطتها بعملها الدبلوماسي في عدد من المؤلفات. مثل: السيدة الوزيرة ومذكرة للرئيس المنتخب، وعن المواقف الطريفة قدمت كتاب “اقرأوا دبابيسي!” والذي نشر في 2009.

 

(المصدر: وطن – تويتر

 

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رفيف عبدالله

رفيف عبدالله محررة منوعات تهتم بالقضايا الفنية والاجتماعية. رفيف التحقت بصحيفة وطن عام ٢٠١٧ وتشرف على قسم حياتنا الذي يعنى بالقضايا الفنية والاجتماعية في الوطن العربي

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