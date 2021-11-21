مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير بعد نتائجه السيئة مع الشياطين الحمر

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مساء اليوم الأحد، عن إقالة المدرب النرويجي أولي. غونار سولشاير 48 عامًا من قيادة تدريب الشياطين الحمر بعد النتائج السيئة والمخيبة للآمال وتراجع الفريق في ترتيب الدوري الإنجليزي للموسم الجاري.

مانشستر يونايتد وإقالة سولشاير

ونشر نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. “تويتر”، جاء فيه: ” يعلن النادي أن المدرب أولي غونار سولشاير قد ترك منصبه كمدير .فني للفريق الأول، كما وسيظل أولي أسطورة في مانشستر يونايتد، ومن المؤسف أننا قد توصلنا إلى هذا القرار الصعب”.

Manchester United can confirm that Ole Gunnar Solskjaer has left his role as Manager. Thank you for everything, Ole ❤️#MUFC — Manchester United (@ManUtd) November 21, 2021

وأردف البيان،” رغم أن الأسابيع الماضية. كانت مخيبة للآمال، وهذا لا ينبغي أن تحجب كل العمل الذي قام به سولشاير خلال السنوات الثلاث الماضية لإعادة بناء أسس النجاح على المدى الطويل داخل الفريق”.

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كما وأضاف، ” نشكر مجهود سولشاير الدؤوبة مع الفريق وأطيب التمنيات له بالتوفيق في المستقبل، وسيظل مكانه محفوظ في تاريخ النادي بشكل دائم، وليس فقط بما قدمه كلاعب كرة قدم، لكن كرجل عظيم ومدرب .قدم لنا العديد من اللحظات الرائعة، وسيتم الترحيب به إلى الأبد داخل ملعب أولد ترافورد كجزء من العائلة”.

واستكمل البيان، ” سيتولى مايكل كاريك الآن مسؤولية تدريب الفريق. خلال المباريات المقبل، بينما يتطلع إلى تعينه كمدرب مؤقت حتى نهاية الموسم الحالي”.

وجاء قرار إقالة المدرب سولشاير بعد خسارة فريق مانشستر يونايتد الثقيلة. أمام فريق واتفورد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد، خلال منافسات الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي ” البريمرليج” للدرجة الممتازة.

سولشاير وتدريب مانشستر يونايتد

وتولى المدرب وأسطورة مانشستر يونايتد النرويجي أولي غونار سولشاير .تدريب الشياطين الحمر في ال18 من شهر سيمبر عام 2019، خلفًا للمدرب البرتغالي جوزيه مورينو مدرب فريق روما الإيطالي حاليًا.

You signed me for the best club in the world and gave me the biggest honour in football. Huge respect and forever grateful. Thankyou for everything boss. Legend 🔴 pic.twitter.com/coBoYmEvFv — Harry Maguire (@HarryMaguire93) November 21, 2021

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كما وخاض المدرب سولشاير مع فريق مانشستر يونايتد 168 مباراة خلال فترة تدريبه للفريق، استطاع من خلالها تحقيق الفوز في 91 مباراة، بينما خسر في 40 مباراة، والتعادل في 37 مباراة، إلى جانب خسارته لقب الدوري الأوروبي أمام فريق فياريال ” الغواصات الصفراء” العام الماضي، حيث لم يحقق أي بطولة خلال فترة توليه تدريب لفريق الشياطين الحمر.

ويحتل فريق مانشستر يونايتد المركز السابع من ترتيب الدوري الإنجليزي “البريمرليج” برصيد 17 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق تشيلسي برصيد 29 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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