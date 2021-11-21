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سهير البابلي رددت الشهادة 10 مرات وهذا ما أوصت به عائلتها

أوصت أسرتها بعدم وقف مساعدات طلاب كلية الطب

كتب باسل النجار
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“رددت الشهادة 10 مرات”، هكذا تحدث رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي التي اعلن رحيلها مساء الاحد عن عمر ناهز 86 عاما.

وكانت سهير البابلي قد تم نقلها للمستشفى قبل فترة بعد تعرضها لأزمة صحية، ودخلت في غيبوبة سكر ليتم إيداعها الرعاية المركزة.

وتوفيت الفنانة الكبيرة داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام،بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات

هذا وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات له إن صلاة الجنازة على الفنانة سهير البابلي ستكون بعد صلاة ظهر غد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

فيما لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن، وفق زكي.

ويشار إلى أن أشهر أدوار البابلي التي عرفت بها، هو دور “أبلة عفت” في مسرحية مدرسة المشاغبين، مع نخبة من الفنانين من بينهم عادل إمام والراحل سعيد صالح.

وتصدر وسم “سهير البابلي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، عقب إعلان وفاة الفنانة المصرية.

ودون عبر الوسم آلاف تغريدات النعي لوفاة البابلي، حيث ترحم النشطاء عليها وعزوا أهلها في وفاتها.

وقالت الفارسة السعودية علياء الحويطي: “الله يرحمها طالما احببت فنها وخفة دمها ، وداعاً سـهير البابلي”.

بينما قال المنتج ريكاردو كرم: “وداعاً بكيزة … سهير البابلي في ذمّة الله”.

كما نعاها الممثل نبيل الحلفاوي: “رحلت إحدى قديرات المسرح المصري سواء في مسرح الدولة أو المسرح الخاص. رحمها الله وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها.”.

وصية سهير البابلي لأسرتها 

ولفتت وسائل إعلام مصرية إلى أن سهير البابلي، أوصت أسرتها بعدم وقف مساعدات طلاب كلية الطب.

حيث طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكانت ترعى عدد من طلاب كليات الطب وطلبت استمرار الاهتمام بهم وعدم وقف إنفاق الزكاة عليهم.

وزيرة الثقافة تنعي سهير البابلي

من جانبها نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي.

وقالت إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى أيقوناتها، مشيرة أنها شكلت نموذجا للإبداع المتنوع.

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وأضافت وزيرة الثقافة في بيان لها أن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت فى وجدان الجمهور.

كما قدمت “عبدالدايم” العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

من هي سهير البابلي؟

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط.

ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية.

وكان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت.

الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.

(المصدر: وطن – موافع التواصل)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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