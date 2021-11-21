سهير البابلي رددت الشهادة 10 مرات وهذا ما أوصت به عائلتها

“رددت الشهادة 10 مرات”، هكذا تحدث رضا طعيمة زوج ابنة الفنانة الراحلة سهير البابلي التي اعلن رحيلها مساء الاحد عن عمر ناهز 86 عاما.

وكانت سهير البابلي قد تم نقلها للمستشفى قبل فترة بعد تعرضها لأزمة صحية، ودخلت في غيبوبة سكر ليتم إيداعها الرعاية المركزة.

وتوفيت الفنانة الكبيرة داخل أحد المستشفيات الذي كانت تعالج بداخله منذ عدة أيام،بعد تعرضها لوعكة صحية نتيجة إصابتها بغيبوبة سكر أدت إلى مضاعفتها واحتجازها بالرعاية المركزة.

وكانت الفنانة الكبيرة سهير البابلى تعرضت لغيبوبة سكر أدت إلى عدد من المضاعفات وتم احتجازها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات

هذا وقال نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي، في تصريحات له إن صلاة الجنازة على الفنانة سهير البابلي ستكون بعد صلاة ظهر غد بمسجد الشرطة بمدينة الشيخ زايد.

فيما لم يتم تحديد موعد ومكان العزاء حتى الآن، وفق زكي.

ويشار إلى أن أشهر أدوار البابلي التي عرفت بها، هو دور “أبلة عفت” في مسرحية مدرسة المشاغبين، مع نخبة من الفنانين من بينهم عادل إمام والراحل سعيد صالح.

#سهير_البابلي انتقلت الى رحمة الله الفنانة القديرة سهير البابلى بعد فترة قضتها بالرعاية المركزة بأحد المستشفيات إثر معاناتها من مضاعفات غيبوبة سكر أصيبت بها منذ أكثر من شهر…من أشهر أدوار البابلي دور ابلة عفت في مسرحية مدرسة المشاغبين

الله يسكنها فسيح جناته😔 pic.twitter.com/ewUIf6qPfk — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) November 21, 2021

وتصدر وسم “سهير البابلي” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في مصر، عقب إعلان وفاة الفنانة المصرية.

وداعاً بكيزة … سهير البابلي في ذمّة الله 🙏 #سهير_البابلي pic.twitter.com/r4G4ACstoT — Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) November 21, 2021

ودون عبر الوسم آلاف تغريدات النعي لوفاة البابلي، حيث ترحم النشطاء عليها وعزوا أهلها في وفاتها.

الله يرحمها طالما احببت فنها وخفة دمها ، وداعاً #سهير_البابلي❤️ pic.twitter.com/s2eC81MGkG — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) November 21, 2021

وقالت الفارسة السعودية علياء الحويطي: “الله يرحمها طالما احببت فنها وخفة دمها ، وداعاً سـهير البابلي”.

الله يرحمها طالما احببت فنها وخفة دمها ، وداعاً #سهير_البابلي❤️ pic.twitter.com/s2eC81MGkG — علياء أبوتايه الحويطي (@Alya_Alhwaiti) November 21, 2021

بينما قال المنتج ريكاردو كرم: “وداعاً بكيزة … سهير البابلي في ذمّة الله”.

وداعاً بكيزة … سهير البابلي في ذمّة الله 🙏 #سهير_البابلي pic.twitter.com/r4G4ACstoT — Ricardo Karam ريكاردو كرم (@RicardoRKaram) November 21, 2021

كما نعاها الممثل نبيل الحلفاوي: “رحلت إحدى قديرات المسرح المصري سواء في مسرح الدولة أو المسرح الخاص. رحمها الله وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها.”.

#سهير_البابلي

رحلت إحدى قديرات المسرح المصري سواء في مسرح الدولة أو المسرح الخاص.

رحمها الله وخالص العزاء لأسرتها ومحبيها. — نبيل الحلفاوي (@nabilelhalfawy) November 21, 2021

وصية سهير البابلي لأسرتها

ولفتت وسائل إعلام مصرية إلى أن سهير البابلي، أوصت أسرتها بعدم وقف مساعدات طلاب كلية الطب.

حيث طلبت الاستمرار في الأعمال الخيرية التي تقوم بها بعد وفاتها، وكانت ترعى عدد من طلاب كليات الطب وطلبت استمرار الاهتمام بهم وعدم وقف إنفاق الزكاة عليهم.

وزيرة الثقافة تنعي سهير البابلي

من جانبها نعت الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة المصرية، وفاة الفنانة الكبيرة سهير البابلي.

وقالت إن الفنون المصرية والعربية فقدت إحدى أيقوناتها، مشيرة أنها شكلت نموذجا للإبداع المتنوع.

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وأضافت وزيرة الثقافة في بيان لها أن أعمالها ستبقى خالدة بكل ما تحمله من موضوعات ومفردات رسخت فى وجدان الجمهور.

كما قدمت “عبدالدايم” العزاء لأسرتها وأصدقائها ومحبيها داعية الله أن يتغمد الفقيدة برحمته.

من هي سهير البابلي؟

ولدت سهير البابلي في 14 فبراير 1935 في مركز فارسكور في محافظة دمياط.

ونشأت في مدينة المنصورة المدينة الأصلية للعائلة، بمحافظة الدقهلية.

وكان والدها مُعلم رياضيات وناظر مدرسة المنصورة الثانوية العسكرية بنين، ووالدتها ربة منزل.

ظهرت على الفنانة الموهبة في سن مبكرة، فالتحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، ومعهد الموسيقى في نفس الوقت.

الأمر الذي كانت ترفضه والدتها على الرغم من تشجيع والدها، الذي تنبأ منذ صغرها بأن تكون فنانة مشهورة لأنها كانت تجيد تقليد الممثلين، ولها رصيد مسرحي وسينمائي وتليفزيوني كبير.