ريال مدريد يعتلي صدارة الليغا بعد هزيمة غرناطة في عقر داره (شاهد)

نجح فريق ريال مدريد في العودة إلى عرش صدارة الدوري الإسباني بعد هزيمه مضيفه .غرناطة برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في مباراة قوية ومثيرة جمعت كلا الفريقين على ملعب ” لويس كارمينيس”.

ريال مدريد والرباعية الثمينة في شباك غرناطة

وافتتح فريق ريال مدريد ” الملكي” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال19 عن طريق الإسباني ماركو أسينسيو سجلها بقوة من داخل منطقة الجزاء على يمين حارس مرمى غرناطة، وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال25 .عن طريق مواطنه المهاري ناتشو أحرزها بأقدامه بطريقة جميلة بعد عرضية رائعة من الألماني كروس.

كما وجاء في الدقيقة ال56 سجل البرازيلي فينيسيوس جونيور الهدف الثالث سجلها بأقدامه ببراعة بعد عرضية جميلة من الكرواتي مودريتش، وسجل الهدف الرابع الفرنسي فيرلاند ميندي بتسديدة قوية صاروخية من خارج منطقة الجزاء عانقت شباك المرمى في الدقيقة ال76.

اقرأ المزيد: مانشستر يونايتد يقيل مدربه سولشاير بعد نتائجه السيئة مع الشياطين الحمر

غرناطة والهدف الوحيد

وأحرز فريق غرناطة الهدف الوحيد للفريق في المباراة في الدقيقة ال34 بتسديدة رائعة سجلها اللاعب لويس سواريز على يمين حارس المرمى تيبوا كورتوا، لينتهي اللقاء بفوز ريال مدريد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

تشكيلة فريق ريال مدريد

ودخل المدرب الإيطالي ماركو أنشيلوتي في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف غرناطة، حيث تواجد في حراسة المرمى تيبوا كورتوا.

بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: دافيد ألابا، إيدير ميليتاو، ناتشو، داني كارباخال، أما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: لوكا مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، فينيسيوس جونيور، كريم بنزيما، ماركو أسينسيو.

تشكيلة فريق غرناطة

ولعب المدرب الإسباني روبرت مورينو في تشكيلة أساسية أمام منافسه الضيف فريق ريال مدريد، حيث جاء في حراسة المرمى لويس ماكسيميانو.

اقرأ المزيد: برشلونة يوضح حقيقة اعتزال أغويرو كرة القدم بسبب مشاكل في القلب

بينما في دفاع الفريق آتى كلاً من: لويس أبراهام، سانتياجو أرياس، خيرمان سانشيز، كما جاء في وسط الفريق كلاً من اللاعبين، روبن روتشينا، أنخيل سانتشيز، رامون خيمينيز، وفي هجوم الفريق آتى كلاً من: لويس سواريز، كارلوس باكا، داروين ماتشيس.

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

وبهذا الفوز رفع فريق ريال مدريد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 30 نقطة، كما تجمد رصيد منافسه غرناطة عند 11 نقطة في المركز الثامن عشر خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)