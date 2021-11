تفاصيل ترتيب الدوري الإنجليزي بعد فوز ليفربول وسقوط مانشستر يونايتد

تمكن فريق ليفربول الإنجليزي من تحقيق الفوز على جاره الضيف أرسنال برباعية نظيفة دون رد. في مباراة مثيرة وقوية، بينما تعثر فريق مانشستر يونايتد من جديد بخسارة مذلة أمام منافسه واتفورد خلال منافسات الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

وأحرز فريق ليفربول ” الريدز” أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال39 عن طريق المهاجم السنغالي ساديو ماني. بتسديدة قوية سجلها اللاعب من داخل منطقة الجزاء في مرمى الخصم أرسنال، كما وآتى الهدف الثاني في الدقيقة ال52. عن طريق البرتغالي دييغو جوتا في هجمة مرتدة سريعة سددها بقوة داخل الشباك.

بينما سجل النجم المصري محمد صلاح الهدف الثالث في اللقاء في الدقيقة ال73 .بتسديدة قوية سددها بقوة على يمين حارس مرمى أرسنال.

كما وجاء الهدف الرابع في الدقيقة ال77 عن طريق تاكومي مينامينو سجلها اللاعب ببراعة لتسكن داخل شباك المرمى، لينتهي اللقاء بفوز ليفربول بأربع أهداف نظيفة دون رد.

وسجل فريق واتفورد الهدف الأول في شباك الضيف مانشستر يونايتد في الدقيقة ال28 .عن طريق جواشوا كينغ بتسديدة قوية عانقت شباك المرمى، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال44 عن طريق إسمايلا. سار سجلها اللاعب على يسار حارس شباك المرمى.

وفي الدقيقة ال92 نجح اللاعب جواو بيدرو في هجمة مرتدة سريعة سددها اللاعب. بقوة من داخل منطقة الجزاء في شباك المرمى، وفي الدقيقة السادسة من الوقت البديل آتى الهدف الرابع في شباك فريق الشياطين الحمر عن طريق إيمانويل دنيس.

بينما جاء هدف مانشستر يونايتد الوحيد في المباراة بالدقيقة ال50 عن طريق دوني بيك، لينتهي اللقاء بفوز أصحاب الأرض. واتفورد على مانشستر يونايتد برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.

ويتربع فريق تشيلسي على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 29 نقطة، كما ويليه في المركز الثاني فريق ليفربول برصيد 25 نقطة.

وفي ثالث الترتيب جاء فريق مانشستر سيتي برصيد 23 نقطة، متساويًا. مع صاحب المركز الرابع فريق وست هام يونايتد بنفس الرصيد من النقاط، أما في المركز الخامس جاء فريق أرسنال برصيد 20 نقطة.

