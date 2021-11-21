بعد ترويجه للعبة “كومبات فيلد”..إمام الحرم السابق عادل الكلباني يواصل استفزازه: انتظروني في الإعلان القادم

واصل الداعية السعودي وإمام الحرم المكي السابق، عادل الكلباني، استفزاز مشاعر المغردين بعد أن انتقدوا ظهوره للعبة كومبات فيلد، التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ .

إعلان قادم

وفي رده على موجة الانتقادات التي تعرض لها من خلال الهاشتاج الذي ظهر باسمه، ظهر “الكلباني” غير مبال لهذه الانتقادات، قائلا في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”:”نلقاكم في الإعلان القادم”.

#عادل_الكلباني نلقاكم في الإعلان القادم — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 20, 2021

تغريدة “الكلباني” المستفزة، أجبرت المغردون للرد عليه من جديد، ناصحين إياه بالبعد عن مثل هذه الإعلانات لأن الأموال المتحصلة منها منزوعة البركة -بحسب قولهم-.

في حين رأى آخرون أنهم لا يتغربون عليه القيام بمثل هذه الإعلانات، مذكرين بظهوره وهو يروج للعبة “البلوت”.

مغردون يهاجمون

وقال المغرد “عطالله الشمري في رده على تغريدة “الكلباني”:” الله يغنيك بحلاله عن حرامه ياشيخ ويهدينا واياكم وجميع المسلمين … فلوس هالاعلانات مافيها بركه.”

الله يغنيك بحلاله عن حرامه ياشيخ ويهدينا واياكم وجميع المسلمين … فلوس هالاعلانات مافيها بركه. — م . عـ طـ ا الـ لّـ ـه ا لـ شـ ـمـ ـر ي (@atalla74) November 20, 2021

وتساءل المغرد “أسامة” مستنكرا بالقول:” هل اندهشنا؟”.

في حين قال “فوزان عبدالله ساخرا:” طيب قل إن شاء الله يا حافظ القرآن (( ولا تقولن لشيئٍ اني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله ….)) .”

طيب قل إن شاء الله يا حافظ القرآن (( ولا تقولن لشيئٍ اني فاعل ذلك غداً . إلا أن يشاء الله ….)) . — فوزان عبدالله (@fozan3425) November 20, 2021

من الحرم المكي للإعلانات

وكان الداعية السعودي عادل الكلباني قد تعرض لانتقادات حادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهوره في إعلان للعبة كومبات فيلد، التي تنظمها هيئة الترفيه السعودية برئاسة تركي آل الشيخ .

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واعتبر المغرّدون انتقال عادل الكلباني من محراب الحرم المكي إلى ممثل إعلانات عند تركي آل الشيخ، سقوطاً مدوياً غير مسبوق .حسب رأيهم

جاء ذلك، بعدما نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة فيديو عبر تويتر. يروج لفعالية “كومبات فيلد” إحدى الفعاليات التي يقدمها موسم الرياض، ويظهر فيه الكلباني.

عادل الكلباني يتصدر

ووعقب ظهوره في الإعلان، تصدّر اسم (عادل الكلباني)، قائمة الترند في موقع تويتر بالسعودية.

فيما هاجمه المغردون واعتبروا أنه أصبح “رهينة” في يد تركي آل الشيخ، واستخدامه له في التمثيل والترويج لموسم الرياض. وهو الذي كان في يوم من الأيام إماماً للحرم .

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يشار إلى أن سقطات عادل الكلباني، لا تتوقف أبدا، حيث أثار قبل أيام جدلاً واسعاً على منصات التواصل الإجتماعي، بعد “فتوى”، تتعلق بتحليل الموسيقى والمعازف .

وقال “الكلباني” إنّ الموسيقى والمعازف مباحة شرعاً “مثل البيبسي والبرغر”، وذلك في معرض ردّه على مغرّد سأله: “الموسيقى و الاورغ والمعازف هل هي مما اراد الله؟!”.

هي مما أباح الله

مثل البيبسي والبرغر https://t.co/djqWYCWeAw — عادل بن سالم الكلباني (@abuabdelelah) November 3, 2021

(المصدر: وطن + تويتر)