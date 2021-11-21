الدوري الإيطالي يشتعل من جديد بعد خسارة الميلان وفوز يوفنتوس (فيديو)

تلقى فريق ميلان الإيطالي الخسارة أمام المستضيف فيورنتينا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة في مباراة الإثارة. والقوة بين كلا الفريقين، بينما حقق فريق يوفنتوس الفوز النظيف على نظيره لاتسيو في منافسات الجولة ال13 من الدوري الإيطالي الممتاز.

الميلان والسقوط أمام فيورنتينا

وأحرز فريق فيورنتينا أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال15 عن طريق ألفريد دنكان بتسديدة قوية سجلها اللاعب .ببراعة على يسار شباك المرمى، ومع نهاية الشوط الأول هز فريق فيورنتينا الهدف الثاني داخل الشباك عن طريق ريكاردو سابونارا.

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كما وسجل هدفي الثالث والرابع اللاعب دوشان فلاهوفيتش في الدقيقتين ال60 وال85، فيما سجل الميلان. ثلاثة أهداف ثمينة، جاء هدفي بأقدام النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في الدقيقتين ال62 وال67.

بينما جاء الهدف الثالث في الدقيقة السادسة من الوقت البديل بطريق الخطأ .سدده المدافع لورينزو فينوتي داخل شباك مرماه، لينتهي اللقاء المثير بفوز أصحاب الأرض فيورنتينا بأربع أهداف ثمينة مقابل ثلاثة أهداف.

يوفنتوس والفوز النظيف على لاتسيو

وسجل فريق يوفنتوس “السيدة العجوز” هدفي الفوز على منافسه لاتسيو عن طريق المدافع المهاري ليوناردو بونوتشي عبر ركلتي جزاء تحصل عليها الفريق في المبارة، لينتهي اللقاء بفوز يوفنتوس على لاتسيو بهدفين نظيفين دون مقابل.

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ترتيب الدوري الإيطالي

ويتصدر فريق نابولي في صدارة قائمة ترتيب الدوري الإيطالي. ” الكالتشيو” برصيد 32 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق منافسه ميلان بنفس النقاط في المركز الثاني، بينما تواجد فريق الإنتر ميلان في المركز الثالث برصيد 25 نقطة.

كما وجاء في المركز الرابع فريق أتالانتا متساويًا بعدد النقاط .مع فريق مع فريق الإنتر، وآتى فريق لاتسيو في المركز الخامس برصيد 21 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق فيورنتينا ويوفنتوس في المركزين السادس والسابع بنفس النقاط.

أما في المركز الثامن جاء فريق روما برصيد 19 نقطة، وبفارق نقطة واحدة عن فريق بولونيا .في المركز التاسع برصيد 18 نقطة، لكن في عاشر الترتيب فريق هيلاس فيرونا برصيد 16 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)