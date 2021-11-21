الأهلي المصري يفكر في التعاقد مع محمد النني ولكن بشرط !

كشف مصدر مسؤول في نادي الأهلي، بأن إدارة النادي لم تدخل في مفاوضات مع النجم المصري الدولي. محمد النني المحترف في نادي أرسنال الإنجليزي، لكن يوجد قناعة كبيرة لدى الفريق في التعاقد مع اللاعب لما يمثل ذلك في إضافة قوية للمارد الأحمر بعد مسيرته الاحترافية في أوروبا.

الأهلي وشرطه للتعاقد مع النني

وأفاد المصدر في نادي الأهلي في تصريح له عبر وسائل إعلام مصرية محلية، بأن التعاقد مع لاعب عالمي. بحجم النجم المصر محمد النني هو إضافة قوية للفريق، ولكن بشرط موافقة اللاعب على تخفيض راتبه. أقل ما يتقاضاه ويتحصل عليه مع ناديه الحالي أرسنال الإنجليزي.

وكيل أعمال محمد النني 🗣️ ▪️خبر ذا صن بفسخ تعاقد النني مع أرسنال عار تماما من الصحة ▪️هناك عروض لـ النني من إنجلترا وإيطاليا وتركيا واللاعب يفضل البقاء في إنجلترا ولا توجد مفاوضات مع الأهلي pic.twitter.com/gkgIG1kKZ6 — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) November 18, 2021

وبين المصدر، بأن المصري محمد النني يتقاضى 2.5 مليون جنيه إسترليني سنويًا. مع فريق أرسنال أي ما يعادل 52 مليون جنيه إسترليني، حيث أن إدارة الأهلي أقصى ما تدفعه للاعب هو 1.5 مليون دولار. أي ما يعادل 27 مليون جنيه مصري للاعب داخل صفوف فريق الأهلي، ولن يحصل على هذا الراتب إلا اللاعب التونسي علي معلول في عقد تجديده الأخير.

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وكانت تقارير إنجليزية، قد تحدثت في وقت سابق عن اقتراب رحيل النجم المصري محمد النني عن صفوف فريق أرسنال خلال موسم الانتقالات الشتوية ” الميركاتو” مطلع شهر يناير المقبل، وكذلك رغبة اللاعب في الرحيل عن الفريق الإنجليزي.

علاء نظمي🎙

وكيل أعمال محمد النني في تصريحات لكووورة🗣 💬كل ما تم نشره عن النني🇪🇬 غير صحيح بالمرة.. اللاعب مُلتزم بعقده مع آرسنال وأرتيتا أشاد بمستواه في مؤتمر اليوم👍 pic.twitter.com/0xKBzNYW1h — Kooora (@kooora) November 19, 2021

النني والدوري التركي

وأوضحت تلك التقارير، بأن نادي غلطة سراي التركي يرغب في الحصول .على خدمات المصري محمد النني خلال الميركاتو الشتوي، في ظل خروج اللاعب المصري من حسابات المدرب ميكيل أرتيتا المدير الفني لفريق أرسنال الإنجليزي، مؤكدة أن وكيل أعماله. ويليام دافيلا أكد أن موكله النني لديه رغبة في خوض تجربة أخرى في الدوري التركي من بوابة غلطة سراي.

علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني عبر أون تايم سبورتس 1 🗣️ 💬خبر ذا صن بفسخ تعاقد النني مع أرسنال عار تماما من الصحة.. هناك عروض لـ النني من إنجلترا وإيطاليا وتركيا واللاعب يفضل البقاء في إنجلترا ولا توجد مفاوضات مع الأهلي pic.twitter.com/SS2YEuWtC5 — FilGoal (@FilGoal) November 18, 2021

كما وأشارت التقارير، بأن اهتمام نادي غلطة سراي في التعاقد .مع المصري محمد النني، جاء بعد خوضه تجربة سابقة مع فريق بشكتاش التركي على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد ثم عودته مجددًا إلى فريق أرسنال. ” المدفعجية” مع بداية الموسم الحالي.

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وفي ذات السياق قال مدرب فريق أرسنال ميكيل أرتيتا في مؤتمر صحفي في وقت سابق، ” إنني سعيد بتواجد النني .معنا في أرسنال، كما أن حسم مستقبله مع الفريق لم يحسم بعد، ومن الصعب. الحديث عن كل لاعب على حدا داخل الفريق”.

ويحتل فريق أرسنال في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي .برصيد 20 نقطة، بفارق كبير عن المتصدر فريق تشيلسي .برصيد 29 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + اليوم السابع)