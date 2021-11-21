أول ظهور لأمير الكويت عقب أنباء فقدانه الوعي وتدهور صحته (فيديو)

في أول ظهور له عقب تداول أنباء عن فقدانه الوعي ودخوله في مرحلة صحية حرجة، نشر تلفزيون الكويت، مقطع فيديو لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد خلال استقباله لولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح، اليوم السبت.

فيديو / «أمير العفو» الشيخ نواف الأحمد حفظه الله مستقبلاً سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد اليوم. pic.twitter.com/ItAZXnQLbD — المجلس (@Almajlliss) November 21, 2021

وكانت مصادر كويتية مقربة من العائلة الحاكمة، قد زعمت، قبل أيام، بأن الحالة الصحية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، تدهورت بشكل خطير وأنه فقد الوعي بشكل كامل.

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وجاء ذلك بعد يومين فقط من تفويض أمير الكويت، الشيخ نواف الأحمد الصباح، ولي عهده مشعل الأحمد الصباح بممارسة بعض اختصاصاته مؤقتا.

أفراد العائلة يتباحثون

المصادر التي نقل عنها موقع “الخليج الجديد” زعمت أيضا أن حالة الشيخ نواف، فرضت على أفراد العائلة التباحث فيما بينهم بشأن اختيار ولي العهد الجديد في حالة صعود ولي العهد الحالي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، لمنصب أمير البلاد.

وأبرز المرشحين لولاية العهد القادمة ـ وفق ما ذكرت المصادر المقربة من الأسرة الحاكمة ـ هما: الشيخ سالم جابر الأحمد والشيخ ناصر المحمد الصباح.

والاثنين الماضي، قال الشيخ محمد عبد الله المبارك وزير شؤون الديوان الأميري بالكويت في بيان مقتضب، نقلته وكالة الأنباء “كونا”: “صدر أمر أميري بالاستعانة بولي العهد. لممارسة بعض الاختصاصات الدستورية لحضرة الأمير وبصفة مؤقتة”.

ولم يذكر المبارك في بيانه سبب ذلك أو أية تفاصيل بخصوص هذا الأمر.

شكوك

وأثار هذا البيان شكوكا بين النشطاء بشأن الوضع الصحي لأمير البلاد. خاصة وأن البيان لم يذكر سبب تفويض الأمير لولي العهد لممارسة بعض صلاحياته.

وتشهد الكويت الآن احتفالات عارمة بالعفو الأميري الصادر قبل أيام، والذي بموجبه تم الإراج عن عدد من المعتقلين السياسيين. وكذلك عودة بعض المعارضين البارزين من الخارج بعد العفو عنهم.

وعاد 5 معارضين كويتيين، قبل أيام، إلى بلادهم، إثر عفو أميري، شملهم مع آخرين ضمن مراسيم نشرتها الجريدة الرسمية.

ووفق الجريدة الرسمية، فالعفو الأميري يشمل إنهاء عقوبة 11 شخصا، وتخفيفها لـ 24 آخرين.