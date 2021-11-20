هند القحطاني تروج لجسدها علناً بصورة مثيرة للجدل!

تجاوزت الناشطة السعودية هند القحطاني، جميع الخطوط الحمراء باستعراض جسدها بطريقة جريئة. لتثبت أنه طبيعي.

جسم طبيعي 100%

ونشرت هند صورتها عبر “سناب شات” وهي ترتدي فستاناً باللون الأخضر يكشف صدرها بشكل صارخ.

وكتبت الناشطة السعودية في تعقيبها على الصورة: “جسم طبيعي 100% دون عمليات تجميل”.

وتعرضت هند لهجوم واسع من الناشطين الذين اتهموها بالترويج لجسدها بطريقة رخيصة.

هجوم لاذع

ومما جاء في التعليقات: “حسافه انها قحطانيه فيها قله حياء غير طبيعيه”.

وكتب آخر: ” استغفرالله غط الصدر”.

وعقب متابع: ” كمية رخص فيها غير طبيعية”.

ورأت ناشطة أن هند بدأت تخسر متابعيها، وكتبت: ” شي طبيعي اذا طاح سوقها تعرض السلعه كل شوي”.

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وتمنى ناشط الهداية لهند وعلق: ” والله حرام عليها اللي تسويه ايش الفايدة وش حيستفيد المشاهد اذا عرف ان جسمها طبيعي ليه ترضى على نفسها تطلع بهذا المنظر الله يهديها بس”.

نشرة جوية بملابس جريئة

وقبل أسابيع، ظهرت هند القحطاني بفيديو عبر حسابها على (سناب شات)، وهي ترتدي تيشرت مفتوح بأكمام.

لكن هند لم ترتدِ توب تحته، مما كشف صدرها بطريقة واضحة وجريئة.

وبدأت هند القحطاني تتحدث عن الطقس في أمريكا وسبب تغيير ملابسها.

وقالت: (يا مساء الورد، مساء الشمس الساطعة، الجو تدرون مغيم من الصباح إلى ما قبل تقريبا نص ساعة).

هند القحطاني: الشمس دافية نار

وتابعت: (طلعت الشمس، بس طلعت دافية نار، حتى شكلي بشغل المكيف).

وبررت الناشطة السعودية جرأة ملابسها قائلة: (حتى كنت لابسة شتوي، بس غيرته باللبس اللي تشوفونه، لأنه فعلاً الجو انتقل فجأة من برودة إلى دفا بزيادة).

وتعرضت هند لانتقادات وهجوم من المتابعين الذين رأوا أن حديثها عن الطقس بهذه الطريقة، إيحاء خارج.

هند القحطاني لابنتها: (تجنني وريهم لبسك)

ولا تكتف هند باستعراض جسدها، فقد فاجأت متابعيها الشهر الماضي باستعراض جسد ابنتها الأكبر رؤى.

وظهرت هند حينها بفيديو نشرته عبر (سناب شات)، وهي في السيارة لتوصل ابنتيها إلى مدرستهما.

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لكن الناشطة استوقفت الأكبر وطلبت منها الدوران لاستعراض ملابسها.

وكانت رؤى ترتدي هوت شورت جينز، مع قميص أبيض (أوف وايت).

وتقول والدتها لها: (اوقفي شوي أوريهم الاطلالة حقتك، إيوة لفي من الجنب، ومن ورا، مرة تنسيقك يجنن، والبلوزة تجنن).

وردت رؤى التي بدت محرجة: (بس ما سويت شعري، وكنت أبغى أجيب حقيبة الغوتشي بس ما لقيتها)، لترد والدتها: (مو مشكلة، عادي كيرلي تجنني).

(المصدر: وطن+مواقع التواصل)