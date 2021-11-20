محمد النني يخرج عن صمته بعد أنباء رحيله عن أرسنال في الميركاتو الشتوي

رد النجم المصري الدولي محمد النني 29عامًا، على أنباء المتداولة مؤخرًا حول رغبته في الرحيل. عن نادي أرسنال الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية برسالة عبر حسابه، قبيل المواجهة القوية أمام جاره فريق ليفربول. ضمن منافسات الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

محمد النني وأرسنال

كما ونشر المصري النني عبر حسابه على موقع ” تويتر” يوم أمس الجمعة، عدد من الصور .يظهر فيها أنا سعيد ومبتسم وهو يتلقى الحصة التدريبية لفريقه أرسنال، وقد علق عليها: ” جاهز من أجل الغد”، حيث يشير من خلالها اللاعب إلى تواجد. في التشكيلة لمواجهة منافسه فريق ليفربول مساء اليوم.

Ready for tomorrow 💪🏻 pic.twitter.com/MJri6hEbQx — Mohamed ELNeny (@ElNennY) November 19, 2021

وجاء تلك التغريدة من اللاعب النني، بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب رحيله. عن فريق أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وأنه في صدد فسخ تعاقده مع الفريق في شهر يناير القادم لرغبته في الرحيل إلى الدوري التركي. من بوابة نادي غلطة سراي.

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كما وبينت تقارير إنجليزية، أن اللاعب غير سعيد .في نادي أرسنال الإنجليزي، وأنه خارج حسابات المدرب .ميكيل أرتيتا مع قلة مشاركته مع الفريق خلال الموسم الجاري.

المدرب أرتيتا والنني

وعلق المدرب ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة المستضيف فريق ليفربول ” الريدز”، قائلاً: ” مجددًا أنا سعيد بوجود النني. معنا في أرسنال، كما ولكني لن أناقش أو أتحدث عن كل لاعب بشكل فردي، مردفًا هذا الوقت ليس مناسبًا للحديث عن مستقبل محمد النني في صفوف فريق أرسنال”.

علاء نظمي وكيل أعمال محمد النني عبر أون تايم سبورتس 1 🗣️ 💬خبر ذا صن بفسخ تعاقد النني مع أرسنال عار تماما من الصحة.. هناك عروض لـ النني من إنجلترا وإيطاليا وتركيا واللاعب يفضل البقاء في إنجلترا ولا توجد مفاوضات مع الأهلي pic.twitter.com/SS2YEuWtC5 — FilGoal (@FilGoal) November 18, 2021

من جانبه، نفى وكيل أعمال المصري النني، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخرًا عن رحيله موكله عن فريق أرسنال الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

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كما وانضم المصري النني إلى صفوف فريق أرسنال في شهر يونيو/ حزيران عام 2016، قادمًا من صفوف نادي بازل السويسري، وقد شارك في 90 مباراة مسجلاً 6 أهداف، ثم انتقاله إلى صفوف بشكتاش التركي. على سبيل الإعارة في عام 2019، حيث خاض مع الفريق التركي 27 مباراة مسجلاً الهدف الوحيد.

🗣️ علاء نظمي وكيل محمد النني لاعب أرسنال عبر أون تايم سبورتس 1: 💬 بدأنا مفاوضات التجديد مع أرسنال بين مارس ومايو وحتى منتصف مايو وصلنا لصيغة التجديد، هل تمتد سنة أو 2 أو 3، في منتصف مايو حصل حدث عالمي كان للنني رأي فيه، بعدها توقفت المفاوضات بدون أي سبب pic.twitter.com/jlsfR5g0kh — FilGoal (@FilGoal) November 19, 2021

ومن الجدير بالذكر بأن المصري محمد النني ينتهي. عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، كما و يحق للاعب التعاقد مع أي نادٍ الرحيل الحر بالمجان خلال موسم الانتقالات الشتوية.

(المصدر: وطن + تويتر)