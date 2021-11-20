النجم المصري محمد النني والرد على أنباء رحيله عن أرسنال
النجم المصري محمد النني والرد على أنباء رحيله عن أرسنال
Imageرياضة

محمد النني يخرج عن صمته بعد أنباء رحيله عن أرسنال في الميركاتو الشتوي

كتب فارس أبو شيحة
0

رد النجم المصري الدولي محمد النني 29عامًا، على أنباء المتداولة مؤخرًا حول رغبته في الرحيل. عن نادي أرسنال الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية برسالة عبر حسابه، قبيل المواجهة القوية أمام جاره فريق ليفربول. ضمن منافسات الجولة ال12 من الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

محمد النني وأرسنال

كما ونشر المصري النني عبر حسابه على موقع ” تويتر” يوم أمس الجمعة، عدد من الصور .يظهر فيها أنا سعيد ومبتسم وهو يتلقى الحصة التدريبية لفريقه أرسنال، وقد علق عليها: ” جاهز من أجل الغد”، حيث يشير من خلالها اللاعب إلى تواجد. في التشكيلة لمواجهة منافسه فريق ليفربول مساء اليوم.

وجاء تلك التغريدة من اللاعب النني، بعد الأنباء التي تحدثت عن قرب رحيله. عن فريق أرسنال الإنجليزي خلال الميركاتو الشتوى المقبل، وأنه في صدد فسخ تعاقده مع الفريق في شهر يناير القادم لرغبته في الرحيل إلى الدوري التركي. من بوابة نادي غلطة سراي.

اقرأ المزيد: موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

كما وبينت تقارير إنجليزية، أن اللاعب غير سعيد .في نادي أرسنال الإنجليزي، وأنه خارج حسابات المدرب .ميكيل أرتيتا مع قلة مشاركته مع الفريق خلال الموسم الجاري.

المدرب أرتيتا والنني

وعلق المدرب ميكيل أرتيتا مدرب فريق أرسنال الإنجليزي خلال مؤتمر صحفي له قبيل مواجهة المستضيف فريق ليفربول ” الريدز”، قائلاً: ” مجددًا أنا سعيد بوجود النني. معنا في أرسنال، كما ولكني لن أناقش أو أتحدث عن كل لاعب بشكل فردي، مردفًا هذا الوقت ليس مناسبًا للحديث عن مستقبل محمد النني في صفوف فريق أرسنال”.

من جانبه، نفى وكيل أعمال المصري النني، ما تم تداوله عبر وسائل الإعلام مؤخرًا عن رحيله موكله عن فريق أرسنال الإنجليزي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

اقرأ المزيد: “البيج رامي” يتزوج للمرة الثانية وزوجته الأولى تعلق على صور زفافه

كما وانضم المصري النني إلى صفوف فريق أرسنال في شهر يونيو/ حزيران عام 2016، قادمًا من صفوف نادي بازل السويسري، وقد شارك في 90 مباراة مسجلاً 6 أهداف، ثم انتقاله إلى صفوف بشكتاش التركي. على سبيل الإعارة في عام 2019، حيث خاض مع الفريق التركي 27 مباراة مسجلاً الهدف الوحيد.

ومن الجدير بالذكر بأن المصري محمد النني ينتهي. عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي حتى نهاية الموسم الجاري، كما و يحق للاعب التعاقد مع أي نادٍ الرحيل الحر بالمجان خلال موسم الانتقالات الشتوية.

(المصدر: وطن + تويتر)

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

قد يعجبك ايضا
رياضة

موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

رياضة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

رياضة

الأهلي يحافظ على عرش الصدارة بفوز شاق على المقاولون (فيديو)

رياضة

الزمالك يعمق جراح الإسماعيلي بفوز نظيف في الدوري المصري (شاهد)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More