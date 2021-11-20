دعوى قضائية ضد الراحل “مارادونا” بتهمة الاغتصاب

بدأت محكمة أرجنتينية فتح جلسات الاستماع ضد نجم الكرة الأرجنتينية الراحل. “دييغو مارادونا”، بعد دعوى قضائية قدمتها سيدة كوبية تدعى “مافيس ألفاريز” تتهتم فيها اللاعب باغتصابها حينما كانت قاصرة في السن ولا تتجاوز سن ال16 من عمرها، واتهام عدد من الأشخاص المقربين من مارادونا بالاتجار بالبشر.

مارادونا والكوبية ألفاريز

كشفت صحيفة “Infobae” الأرجنتينية، نقلاً عن تصريحات أدلت بها السيدة الكوبية ألفاريز، قائلاً: ” كنت على علاقة مع مارادونا لأربع سنوات، كما أنها أجبرت على إجراء زراعة ثدي بعد أن تم نقلها إلى دولة الأرجنتين من قبل أصدقاء مقربين من مارادونا ودون إذن من والديها”.

وأردف الكوبية ألفاريز، ” جاءت أمي لرؤيتي عندما. كنت في هافانا، ولم يرغب مارادونا في رؤيتها وأغلق فمي حتى لا أصرخ وأقول شيئاً لها وأساء إليّ”.

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كما وادعت الكوبية ألفاريز التقت بالراحل مارادونا قبل نحو 20 عامًا. في كوبا، حينما جاء للعلاج من إدمان المخدرات، حيث أبقاها حبيسة داخل غرفة تم فيها تعاطي المخدرات لمدة شهرين نصف.

الإساءات الجسدية

ووصفت ألفاريز عن الإساءات الجسدية التي تعرضت. لها على يد الراحل مارادونا، ” صحيح إنه ضربني وقد حدث ذلك عدد من المرات، ودفعني للخروج من غرفة الطعام ووضعني في السيارة وشدني من شعري عندما كان يتعاطى المخدرات ويتناول الكحول”.

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كما وذكرت عن عدم إبلاغها السلطات الكوبية بذلك، ” لم يسمح لي بالإبلاغ عن ذلك، وكنت أعلم أن القضاء النظامي لن يفعل لي أي شيء، لأن فيدال كاسترو كان سيساعده على الخروج. من تلك المشكلة، حتى أن أصدقائه المقربين له شهدوا على العديد من المواقف السيئة التي تعرضت لها ولكنهم لم يفعلوا شيئاً لي”.

يشار إلى أن نجم الكرة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا. توفي على عمر يناهز 62 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في منطقة المخ قبل أسابيع من وفاته في شهر نوفمبر عام 2020. داخل أحد المشافي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)