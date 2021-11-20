كوبية تقدم دعوى قضائية ضد الراحل مارادونا بتهمة الاغتصاب
كوبية تقدم دعوى قضائية ضد الراحل مارادونا بتهمة الاغتصاب
Imageرياضة

دعوى قضائية ضد الراحل “مارادونا” بتهمة الاغتصاب

كتب فارس أبو شيحة
0

بدأت محكمة أرجنتينية فتح جلسات الاستماع ضد نجم الكرة الأرجنتينية الراحل. “دييغو مارادونا”، بعد دعوى قضائية قدمتها سيدة كوبية تدعى “مافيس ألفاريز” تتهتم فيها اللاعب باغتصابها حينما كانت قاصرة في السن ولا تتجاوز سن ال16 من عمرها، واتهام عدد من الأشخاص المقربين من مارادونا بالاتجار بالبشر.

مارادونا والكوبية ألفاريز

كشفت صحيفة “Infobae” الأرجنتينية، نقلاً عن تصريحات أدلت بها السيدة الكوبية ألفاريز، قائلاً: ” كنت على علاقة مع مارادونا لأربع سنوات، كما أنها أجبرت على إجراء زراعة ثدي بعد أن تم نقلها إلى دولة الأرجنتين من قبل أصدقاء مقربين من مارادونا ودون إذن من والديها”.

وأردف الكوبية ألفاريز، ” جاءت أمي لرؤيتي عندما. كنت في هافانا، ولم يرغب مارادونا في رؤيتها وأغلق فمي حتى لا أصرخ وأقول شيئاً لها وأساء إليّ”.

 

اقرأ المزيد: محمد النني يخرج عن صمته بعد أنباء رحيله عن أرسنال في الميركاتو الشتوي

كما وادعت الكوبية ألفاريز التقت بالراحل مارادونا قبل نحو 20 عامًا. في كوبا، حينما جاء للعلاج من إدمان المخدرات، حيث أبقاها حبيسة داخل غرفة تم فيها تعاطي المخدرات لمدة شهرين نصف.

الإساءات الجسدية 

ووصفت ألفاريز عن الإساءات الجسدية التي تعرضت. لها على يد الراحل مارادونا، ” صحيح إنه ضربني وقد حدث ذلك عدد من المرات، ودفعني للخروج من غرفة الطعام ووضعني في السيارة وشدني من شعري عندما كان يتعاطى المخدرات ويتناول الكحول”.

اقرأ المزيد: “البيج رامي” يتزوج للمرة الثانية وزوجته الأولى تعلق على صور زفافه

كما وذكرت عن عدم إبلاغها السلطات الكوبية بذلك، ” لم يسمح لي بالإبلاغ عن ذلك، وكنت أعلم أن القضاء النظامي لن يفعل لي أي شيء، لأن فيدال كاسترو كان سيساعده على الخروج. من تلك المشكلة، حتى أن أصدقائه المقربين له شهدوا على العديد من المواقف السيئة التي تعرضت لها ولكنهم لم يفعلوا شيئاً لي”.

يشار إلى أن نجم الكرة الأرجنتينية الراحل دييغو مارادونا. توفي على عمر يناهز 62 عامًا، بعد تعرضه لسكتة قلبية بعد خضوعه لعملية جراحية دقيقة في منطقة المخ قبل أسابيع من وفاته في شهر نوفمبر عام 2020. داخل أحد المشافي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم) 

«تابعنا عبر قناتنا في  YOUTUBE»

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

قد يعجبك ايضا
رياضة

محمد النني يخرج عن صمته بعد أنباء رحيله عن أرسنال في الميركاتو الشتوي

رياضة

موعد ومعلق مباراة ريال مدريد وغرناطة في الدوري الإسباني

رياضة

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

رياضة

الأهلي يحافظ على عرش الصدارة بفوز شاق على المقاولون (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More