تشافي ينجح في أول اختبار مع برشلونة بفوز نظيف على إسبانيول (فيديو)

نجح المدرب الإسباني الجديد تشافي في تحقيق أول انتصار مع فريق برشلونة أمام منافسه الضيف إسبانيول. بهدف نظيف دون مقابل، في مباراة ديربي الجولة ال14 من الدوري الممتاز.

برشلونة والهدف النظيف

ونجح فريق برشلونة من إحراز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة ال48 عن طريق المهاجم ممفيس ديباي عبر ركلة جزاء تحصل عليها الفريق في المباراة بعد عرقلة من قبل منافسه الخصم إسبانيول لأحد لاعبي الفريق الكتالوني، تمكن اللاعب من تسديدها بقوة داخل شباك المرمى.

وشهد المباراة المنافسة القوية والضغط من كلا الفريقين داخل أرضية الملعب طيلة دقائق أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد من الفرض الخطيرة في هز الشباك، لكنها شهدت تألق كلا الحارسين في التصدي للعديد من الكرات القاتلة في المباراة.

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب تشافي هيرنانديز بتشكيلة أساسية أمام الضيف إسبانيول، حيث كان في حراسة المرمى تير شتيغن.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من: جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد آراوخو، سيرجينو ديست، كما وكان في وسط الفريق كلاً من: بيدري، سيرجيو بوسكيتس، فرينكي دي يونج.

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أما في هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ممفيس ديباي، عثمان ديمبيلي، أنسو فاتي.

تشكيلة فريق إسبانيول

ولعب المدرب أبدى فيسنتي مورينو بتشكيلة أساسية أمام المستضيف فريق برشلونة، حيث تواجد في حراسة المرمى دييغو لوبيز.

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بينما في دفاع الفريق جاء كلاً من: ديداك فيلا، فيرناندو كاليرو، ديفيد لوبيز سيلفا، لكن في خط الوسط آتى كلاً من: كايدي باري، سيرجي داردير، أوسكار ميليندو، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، وو لي، خافي بوادو، لورين مورون.

🎙️تشافي: "ما نال إعجابي أكثر هي العقلية التي لعب بها الفريق وروح التضامن والتضحية التي سادت بين اللاعبين. قاتلنا كثيراً من أجل تحقيق هذا الفوز، الذي كان صعباً للغاية. يجب أن نحسن أداءنا وأن نهاجم بشكل أفضل. عموماً، هذا فوز بالغ الأهمية لتعزيز الثقة ورفع المعنويات" pic.twitter.com/sPpJUWwRP7 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) November 20, 2021

ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ورفع فريق برشلونة بهذا الفوز إلى 20 نقطة في المركز السادس من جدول ترتيب الدوري الإسباني، بينما تجمد رصيد منافسه إسبانيول عند النقطة ال17 في المركز الحادي عشر خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)