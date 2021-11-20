الأمن الأردني ينفي شائعة قيام امرأة تأكل أُذن زوجها في الأردن
الأمن الأردني توعد مروجي الاشاعات على مواقع التواصل
حياتنا

“امرأة تأكل أذن زوجها في الأردن”! .. الأمن يصدر بياناً توضيحياً

شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل في الأردن

كتب باسل النجار
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(امرأة تأكل أذن زوجها)، احدى عدة شائعات انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، خلال الأيام الماضية مما أثار جدلا واسعا في البلاد ودفع السلطات للتدخل وإصدار بيان رسمي بخصوص هذا الأمر.

وفي هذا السياق، حذرت مديرية الأمن العام في الأردن المواطنين، من تداول إشاعات على صفحات التواصل.

وقالت في بيان رسمي نشرته عبر صفحته الرسمية بفيسبوك ورصدته (وطن)، إنها تلاحق وتتبع صفحات وحسابات تروج للشائعات.

وذكرت أمثلة من تلك الشائعات التي روج لها مؤخرا مثل جرائم حدثت في دول أخرى أو لم تحدث إطلاقا، تحت عناوين مضللة مثل (امرأة تأكل أذن زوجها).

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وأخرى بعنوان ” شخص يبيع لحوم الحمير” و “فتيات تم خطفهن” أو “شخص يعطيك بطاقة تحمل مادة مخدرة”.

جرائم لم تقع بهدف الإثارة وزيادة التفاعل!

هذا وحذر الناطق الإعلامي لمديرية الأمن العام من تداول إشاعات حول جرائم لم تقع بهدف الإثارة وزيادة التفاعل على بعض الصفحات ونشر الأخبار المضللة.

وبين، أنه لوحظ قيام بعض الصفحات والحسابات بنشر أخبار مغلوطة حول قضايا وجرائم حدثت في دول أخرى، أو لم تحدث إطلاقاً، وتحت عناوين مضللة مثل “سيدة تعتدي على زوجها بماسورة”.

وشدد الناطق الإعلامي أنه سيتم ملاحقة مروجي الإشاعات والتعامل معهم وفقاً لأحكام القانون.

كما أشار الناطق إلى أنه لا مصلحة لأحد في إضفاء الصورة السلبية والصاقها بالمجتمع الأردني.

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وأهاب الناطق بالجميع الحذر من مثل تلك الاخبار وعدم المساهمة بنشرها. ولا إعادة إرسالها عبر مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد والتوثق منها عبر مصادرها الرسمية.

هذا وتفاعل العديد من الأردنيين مع بيان الأمن العام. مشددين في الوقت ذاته على أنه يجب إنزال أشد العقوبات القانونية بحق مروجي هذه الإشاعات.

على مقربةٍ من ذلك، نفى المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية العقيد لؤي ارزيقات، ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي، حول ضرب زوجة لزوجها بماسورة حديدية على رأسه في بيت لحم بعد اكتشاف سر زواجه الثاني.

(المصدر: وطن – متابعات)

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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