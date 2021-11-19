موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق تشيلسي مباراة نارية أمام نظيره ليستر سيتي مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة. الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “كينغ باور”.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

وستقام مباراة تشيلسي أمام منافسه المستضيف ليستر سيتي في تمام الساعة الثانية. والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، اليمن، العراق، البحرين، قطر، الكويت.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة. عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، لكن بتوقيت بدولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات. “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 🏃 Our #LeiChe preparation continued at LCFC Training Ground this afternoon 👊 pic.twitter.com/MuNmdZ2hCo — Leicester City (@LCFC) November 18, 2021

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيدخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ليستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

تشكيلة فريق ليستر سيتي

وسيلعب المدرب الإيرلندي ” بريندان رودجرز” في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف تشيلسي، وسيكون في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

𝗧𝗿𝗮𝗶𝗻𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗦𝗲𝗮𝗴𝗿𝗮𝘃𝗲 🏃 Our #LeiChe preparation continued at LCFC Training Ground this afternoon 👊 pic.twitter.com/MuNmdZ2hCo — Leicester City (@LCFC) November 18, 2021

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وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: بيرتراند، شالار سوينجو، ويلفريد نديدي، بيريرا، أما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: اللاعبين، ألبرايتون، يوري تيليمانس، سوماري، بارنس، بينما في خط الهجوم سيعتمد المدرب على الثنائي، جيمي فاردي، إيناتشو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، كما وجاء منافسه ليستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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