مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
مباراة تشيلسي وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي
Imageرياضة

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي والقنوات الناقلة في الدوري الإنجليزي

منافسات الجولة ال12

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي فريق تشيلسي مباراة نارية أمام نظيره ليستر سيتي مساء يوم السبت، في إطار منافسات الجولة. الثانية عشر من الدوري الإنجليزي، والتي ستجمع كلا الفريقين على ملعب “كينغ باور”.

موعد مباراة تشيلسي وليستر سيتي

وستقام مباراة تشيلسي أمام منافسه المستضيف ليستر سيتي في تمام الساعة الثانية. والنصف مساءً بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة الثالثة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، اليمن، العراق، البحرين، قطر، الكويت.

أما في دولة الإمارات العربية المتحدة. عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، لكن بتوقيت بدولة الجزائر والمغرب في تمام الساعة الثانية عشر والنصف مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات. “beIN Sports” الرياضية القطرية التي تمتلك حقوق البث الحصري للمباريات منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم.

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وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 1” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

تشكيلة فريق تشيلسي

وسيدخل المدرب الألماني توماس توخيل في تشكيلة أساسية أمام منافسه المستضيف ليستر سيتي، حيث سيكون في حراسة المرمى إدوارد ميندي.

أما في دفاع الفريق سيأتي كلاً من: سيزار أزبيليكويتا، ماركوس ألونسو ميندوزا، رييس جيمس، بن تشيلويل.

بينما في وسط الفريق سيلعب كلاً من: نغولو كانتي، كاي هافرتز، كريستيان بوليسيتش، وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، تيمو فيرنر، تامي أبراهام، أرماندو بروخا.

تشكيلة فريق ليستر سيتي

وسيلعب المدرب الإيرلندي ” بريندان رودجرز” في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف تشيلسي، وسيكون في حراسة المرمى كاسبر شمايكل.

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وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: بيرتراند، شالار سوينجو، ويلفريد نديدي، بيريرا، أما في وسط الفريق سيكون في التشكيلة كلاً من: اللاعبين، ألبرايتون، يوري تيليمانس، سوماري، بارنس، بينما في خط الهجوم سيعتمد المدرب على الثنائي، جيمي فاردي، إيناتشو.

ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق تشيلسي على صدارة قائمة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 26 نقطة، كما وجاء منافسه ليستر سيتي في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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