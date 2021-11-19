علماء الآثار في المغرب يعثرون على أقدم مجوهرات في العالم (صورة)
المجوهرات التي وجدها علماء آثار في المغرب بأحد الكهوف
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علماء الآثار في المغرب يعثرون على أقدم مجوهرات في العالم (صورة)

يقدر عمرها ما بين 142 ألف و150 ألف عام

كتب ايمان الباجي
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نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، يوم الجمعة (19/11/2021) تقريرا تحدثت فيه عن عثور علماء الآثار في المغرب عن أقدم مجوهرات في العالم.

وهذه المجوهرات – التي وجدها علماء آثار في المغرب يوم الخميس بأحد الكهوف – تتمثل في أصداف يفترض أنها شكلت قلادات وأساور يقدر عمرها ما بين 142 ألف و150 ألف عام تعتبر أقدم مجوهرات في العالم. وذلك حسب الباحث الأركيولوجي عبد الجليل بوزوكار.

وقال بوزوكار في هذا السياق أن “هذا الاكتشاف له نتائج هائلة على تاريخ البشرية. كما أنه يشير الإكتشاف إلى أن صاحب هذه المجوهرات كان يستعمل اللغة كأداة للتواصل بين أفراد المجموعة البشرية. ”

وأضاف بوزوكار أن “هذه أشياء رمزية والرموز خلافا للأدوات، لا يمكن نقلها إلا من خلال اللغة وهذا الإكتشاف يطرح سؤالا هل يعني هذا وجود لغة تستخدم للتواصل بين هذه المجموعات أو مع أعضاء من المجموعات الأخرى؟”.

وفي حديثه في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الثقافة المغربية، قال بوزوكار إنه تم العثور على حليّا مماثلِِ في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا يعود تاريخها إلى 35 ألف عام و135 ألف عام.

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واشار بالقول إلى أن “هؤلاء الناس بحثوا عن نفس النوع من الحلي من القواقع البحرية. رغم وجود أنواع عدة أخرى”.

وأضاف بوزوكار أن “هذا يدل على أن كل هؤلاء الناس تقاسموا شيئا. وبالتالي هناك سؤال يطرح حول ما إذا كانت هذه الحلي تشير إلى بروز لغة ما للتواصل.”

وأشار الباحث الأركيولوجي أيضًا إلى أن المغرب هو أحد المواقع التي تم العثور بها على بقايا متحجرة من البشر . حيث تم العثور عام 2017 على بعض الهياكل العظمية لخمسة أفراد يرجع تاريخها إلى نحو 300 ألف سنة.

وضم فريق الآثار الذي يقوده بوزوكار باحثين من المعهد الوطني المغربي للآثار والتراث الثقافي و باحثين كذلك من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة وباحثين من فرنسا.

(المصدر: اسرائيل اليوم – ترجمة وتحرير وطن) 

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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