علماء الآثار في المغرب يعثرون على أقدم مجوهرات في العالم (صورة)

نشرت صحيفة “إسرائيل هيوم” العبرية، يوم الجمعة (19/11/2021) تقريرا تحدثت فيه عن عثور علماء الآثار في المغرب عن أقدم مجوهرات في العالم.

وهذه المجوهرات – التي وجدها علماء آثار في المغرب يوم الخميس بأحد الكهوف – تتمثل في أصداف يفترض أنها شكلت قلادات وأساور يقدر عمرها ما بين 142 ألف و150 ألف عام تعتبر أقدم مجوهرات في العالم. وذلك حسب الباحث الأركيولوجي عبد الجليل بوزوكار.

وقال بوزوكار في هذا السياق أن “هذا الاكتشاف له نتائج هائلة على تاريخ البشرية. كما أنه يشير الإكتشاف إلى أن صاحب هذه المجوهرات كان يستعمل اللغة كأداة للتواصل بين أفراد المجموعة البشرية. ”

وأضاف بوزوكار أن “هذه أشياء رمزية والرموز خلافا للأدوات، لا يمكن نقلها إلا من خلال اللغة وهذا الإكتشاف يطرح سؤالا هل يعني هذا وجود لغة تستخدم للتواصل بين هذه المجموعات أو مع أعضاء من المجموعات الأخرى؟”.

Happening now : a new Aterian Nassarius perforated shell at Bizmoune Cave, Southern Morocco ! @ResearchInsap, University of Arizona and Aix-Marseille Université . pic.twitter.com/Qtzd1YBdZg — abouzouggar (@jbouzouggar) November 17, 2018

وفي حديثه في مؤتمر صحفي نظمته وزارة الثقافة المغربية، قال بوزوكار إنه تم العثور على حليّا مماثلِِ في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا يعود تاريخها إلى 35 ألف عام و135 ألف عام.

اقرأ أيضاً: خطة المغرب وإسرائيل لبناء قاعدة عسكرية على بعد 40 كيلومترا من مليلية

واشار بالقول إلى أن “هؤلاء الناس بحثوا عن نفس النوع من الحلي من القواقع البحرية. رغم وجود أنواع عدة أخرى”.

وأضاف بوزوكار أن “هذا يدل على أن كل هؤلاء الناس تقاسموا شيئا. وبالتالي هناك سؤال يطرح حول ما إذا كانت هذه الحلي تشير إلى بروز لغة ما للتواصل.”

وأشار الباحث الأركيولوجي أيضًا إلى أن المغرب هو أحد المواقع التي تم العثور بها على بقايا متحجرة من البشر . حيث تم العثور عام 2017 على بعض الهياكل العظمية لخمسة أفراد يرجع تاريخها إلى نحو 300 ألف سنة.

وضم فريق الآثار الذي يقوده بوزوكار باحثين من المعهد الوطني المغربي للآثار والتراث الثقافي و باحثين كذلك من جامعة أريزونا في الولايات المتحدة وباحثين من فرنسا.

(المصدر: اسرائيل اليوم – ترجمة وتحرير وطن)