زيدان يرفض من جديد عرضاً خليجياً للتدريب

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق قد رفض عرضًا. من أحد الأندية الخليجية العربية للتدريب الأسبوع الماضي.

زيدان وعرض السد القطري

وكشف موقع ميركاتو الإيطالي، في تقرير نشره يوم أمس الخميس، أن الفرنسي زين الدين زيدان، رفض عرضًا جديدًا .من نادي السد القطري لخلافة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بعد فسخ تعاقده مع الفريق القطري والذهاب لقيادة تدريب برشلونة.

Zinedine Zidane turns down offer to replace Xavi at Al Sadd amid Man Utd interest https://t.co/Lw0izZW9w6 — The News Media (@TheNewsMedia2) November 18, 2021

وبين الموقع الإيطالي، بأن نادي السد حاول إقناع الفرنسي. زيدان بقيادة تدريب الفريق، إلا أن الأخير رفض العرض بشكل نهائي دون إبداء أي من الأسباب، كما ورفض زيدان العديد من العروض المقدمة له منذ استقالته من قيادة ترتيب الفريق الملكي الإسباني. من فريق نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

Zinedine Zidane 'learning English' and turns down another job as he closes in on Man Utdhttps://t.co/7yxa5XtIw7 pic.twitter.com/xJ6AUOdD5E — Mirror Football (@MirrorFootball) November 18, 2021

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زيدان وتحقيق الأحلام

وأردف، ” زيدان لا يفكر في التدريب خلال هذا الموسم وليس في عجلة من أمره من أجل العودة إلى التدريب والعمل، لكنه ينتظر الإشارة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب بلاده. “فرنسا” أو تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكن هذا الحلم صعب التحقيق في الوقت الراهن في ظل نجاح كلا الأمرين مع مدربيهم”.

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فقد نجح منتخب فرنسا ” الديوك” بقيادة المدرب الحالي الفرنسي .”ديدييه ديشان” من قيادة منتخب بلاده للتأهل للمشاركة في نهائيات مونديال العالم 2022 في دولة قطر، وكذلك التتويج قبلها بكأس دوري الأمم الأوروبية لعام 2021.

Former Real Madrid coach Zinedine Zidane has responded to an approach from Manchester United by saying he will be available at the end of the season. (Bild, via Express) pic.twitter.com/NnePmBmslk — Global Watch Football (@_gwfootball) November 18, 2021

كما أنه من الصعب على زيدان تدريب منتخب بلاده في ظل التقارير الصحفية. الفرنسي التي تحدثت عن خلافة زيدان للمدرب الحالي ديشان بعد يورو 2020 وخروج منتخب فرنسا مبكرًا من البطولة أمام سويسرا بركلات الترجيح، إلا أن ذلك لم يحدث وصعب. تحقيقه في الوقت الحالي في ظل النتائج الإيجابية الذي حققها المدرب بعدها مع الديوك الفرنسي حتى الآن.

وحقق منتخب فرنسا خلال تصفيات أوروبا المؤهلة .لمونديال كأس العالم 2022، الفوز في خمس مباريات والتعادل في ثلاثة دون تلقيه أي من الخسارة، ليتصدر مجموعته المنافسة برصيد 18 نقطة والتأهل بذلك إلى مونديال كأس العالم.

(المصدر: وطن + تويتر)