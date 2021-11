زيدان يرفض من جديد عرضاً خليجياً للتدريب

أفادت تقارير صحفية إيطالية، بأن المدرب الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق قد رفض عرضًا. من أحد الأندية الخليجية العربية للتدريب الأسبوع الماضي.

وكشف موقع ميركاتو الإيطالي، في تقرير نشره يوم أمس الخميس، أن الفرنسي زين الدين زيدان، رفض عرضًا جديدًا .من نادي السد القطري لخلافة المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز بعد فسخ تعاقده مع الفريق القطري والذهاب لقيادة تدريب برشلونة.

وبين الموقع الإيطالي، بأن نادي السد حاول إقناع الفرنسي. زيدان بقيادة تدريب الفريق، إلا أن الأخير رفض العرض بشكل نهائي دون إبداء أي من الأسباب، كما ورفض زيدان العديد من العروض المقدمة له منذ استقالته من قيادة ترتيب الفريق الملكي الإسباني. من فريق نيوكاسل يونايتد ومانشستر يونايتد الإنجليزيين.

Zinedine Zidane 'learning English' and turns down another job as he closes in on Man Utd https://t.co/7yxa5XtIw7 pic.twitter.com/xJ6AUOdD5E

اقرأ المزيد: كم تبلغ قيمة ثروة الفرعون المصري محمد صلاح؟!

وأردف، ” زيدان لا يفكر في التدريب خلال هذا الموسم وليس في عجلة من أمره من أجل العودة إلى التدريب والعمل، لكنه ينتظر الإشارة من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم لتدريب منتخب بلاده. “فرنسا” أو تدريب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي لكن هذا الحلم صعب التحقيق في الوقت الراهن في ظل نجاح كلا الأمرين مع مدربيهم”.

اقرأ المزيد:حسام غالي يكشف تفاصيل سحب إشارة القيادة وموقف عماد متعب معه

فقد نجح منتخب فرنسا ” الديوك” بقيادة المدرب الحالي الفرنسي .”ديدييه ديشان” من قيادة منتخب بلاده للتأهل للمشاركة في نهائيات مونديال العالم 2022 في دولة قطر، وكذلك التتويج قبلها بكأس دوري الأمم الأوروبية لعام 2021.

Former Real Madrid coach Zinedine Zidane has responded to an approach from Manchester United by saying he will be available at the end of the season. (Bild, via Express) pic.twitter.com/NnePmBmslk

— Global Watch Football (@_gwfootball) November 18, 2021