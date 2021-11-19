“ديفيد هيرست”: كيف تعامل توني بلير مع زعيم حماس بدعوته إلى لندن!

قال الكاتب البريطاني ديفيد هيرست، إنّ رئيس الوزراء البريطاني السابق ومبعوث الشرق الأوسط قدم عرضًا لخالد مشعل خلال سلسلة من الاجتماعات في الدوحة في عام 2015.

وبحسب “هيرست”، دعا بلير زعيم حماس آنذاك، خالد مشعل، إلى لندن لإجراء محادثات تهدف إلى التوسط في إنهاء حصار غزة.

تم تقديم الدعوة خلال سلسلة من الاجتماعات بين الرجلين، حدثت عندما كان بلير يعمل مبعوثًا للجنة الرباعية للشرق الأوسط، وبعد استقالته من المنصب الدبلوماسي في مايو 2015.

وأضاف “هيرست” أنه من المحتمل أن تكون التفاصيل حول تعامل بلير مع قادة حماس بمثابة إحراج للحكومة البريطانية التي أعلنت يوم الجمعة عن خطط لحظر الحركة كمنظمة إرهابية.

كما أنها تشكل معضلة لكير ستارمر، الزعيم الحالي لحزب العمل ، الذي أعرب عن دعمه القوي لإسرائيل وإعجابه ببلير . عندما يُعرض الحظر المقترح على مجلس العموم يوم الأربعاء.

تم اقتراح موعد محدد لزيارة لندن في يونيو 2015 خلال المحادثات بين بلير ومشعل ، رئيس المكتب السياسي لحركة حماس آنذاك ، في الدوحة في وقت سابق من ذلك العام.

وذكر موقع ميدل إيست آي في ذلك الوقت أن بلير التقى مشعل أربع مرات على الأقل في العاصمة القطرية.

قالت مصادر لموقع Middle East Eye إن بلير ومسؤولين آخرين دفعوا مشعل إلى فهم أن الدعوة لزيارة لندن كانت دعوة رسمية قُدِّمت بمعرفة رئيس الوزراء البريطاني آنذاك ديفيد كاميرون والمسؤولين الأمريكيين.

حماس ترفض دعوة بلير زيارة لندن

لكن حماس ، التي تسيطر على غزة منذ انتخابات عام 2006 وانتصار عسكري لاحق على حركة فتح المنافسة ، رفضت الدعوة.

كما أخبرت مصادر موقع Middle East Eye أن المسؤولين منقسمون حول قبولها من عدمه.

رأى البعض في الزيارة فرصة للدعاية وفرصة لحماس للضغط على قضيتها لرفعها من قائمة الإرهاب في الاتحاد الأوروبي.

لكن آخرين كانوا قلقين من الانجرار إلى عملية أوسلو للسلام الفاشلة. ومن صلات بلير بالإمارات العربية المتحدة والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وفقا لمسؤولين كبار في حماس ، فقد اشتبك بلير مع مشعل في عدة جبهات.

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في ذلك الوقت كانت حماس تستعد لنشر إعلان المبادئ الذي راجع ميثاقها لعام 1988 لإنشاء دولة فلسطينية في حدود عام 1967.

عرض بلير نقل مسودة الوثيقة إلى واشنطن. لكن مشعل رفض العرض.

تم تعيين بلير مبعوثًا للشرق الأوسط للجنة الرباعية. وهي لجنة مكونة من الولايات المتحدة والأمم المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي ، بعد فترة وجيزة من تنحيه عن رئاسة الوزراء في عام 2007.

يشمل تفويض الرباعية الوساطة في مفاوضات السلام في الشرق الأوسط وتمهيد الأرضية لإقامة دولة فلسطينية . لكنها ترفض التعامل مع حماس لأن المنظمة لا تعترف بإسرائيل وبسبب التزامها بالكفاح المسلح ضد الاحتلال الإسرائيلي.

مناقشات صريحة

بعد ترك دور الرباعية ، أعلن بلير في نوفمبر 2015 أنه سيواصل حملته من أجل التوصل إلى اتفاق بين إسرائيل وفلسطين كمواطن عادي.

وقال إن دوره الجديد سمح له بإجراء مناقشات صريحة من جميع الأطراف.

وردا على سؤال في ذلك الوقت عن تقارير عن لقاءاته مع مشعل، قال: “لن أعلق على هؤلاء سوى القول إن ما وجدته منذ مغادرة دور الرباعية هو أنه كان من الأسهل إجراء محادثات صراحة تامة مع اشخاص”.

وقال: “بما أن لدي العلاقات. فقد يكون الناس على استعداد لأن يكونوا أكثر استعدادًا لما يعتقدون أنك تمثل [الرباعية].”

كما أعرب عن أسفه في عام 2017 لاستبعاد المملكة المتحدة ودول غربية أخرى حماس من طاولة المفاوضات ودعم الحصار الإسرائيلي لغزة .

وأقر بأن المملكة المتحدة قد حافظت على حوار غير رسمي مع المجموعة.

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“بالنظر إلى الماضي ، أعتقد أنه كان يجب علينا ، منذ البداية ، محاولة جر [حماس] إلى حوار وتغيير مواقفهم”. قال بلير للصحفي دونالد ماكنتاير في تعليقات أوردتها صحيفة الجارديان: “أعتقد أن هذا هو المكان الذي سأكون فيه في وقت لاحق”.

وأضاف: “لكن من الواضح أن الأمر كان صعبًا للغاية . فقد عارضه الإسرائيليون بشدة. لكنك تعلم أنه كان بإمكاننا على الأرجح إيجاد طريقة عملنا بواسطتها . وهو ما انتهى بنا الأمر في الواقع على أي حال ، بشكل غير رسمي “.

وذكر ماكنتاير أن بلير أجرى أيضا محادثات مع إسماعيل هنية ، خليفة مشعل كرئيس للمكتب السياسي لحركة حماس.

بلير التقى قادة حماس 7 مرات

وقال موقع ميدل إيست آي إنه يتفهم أن بلير التقى بقادة حماس سبع مرات على الأقل. مع استمرار المحادثات في كثير من الأحيان في وقت متأخر من الليل.

وحضر مسؤولون بريطانيون آخرون اجتماعات بلير في الدوحة مع حماس. وهو مؤشر آخر على أن حكومة المملكة المتحدة كانت على علم تام بالمحادثات.

كما انتقد مسؤولون آخرون في عهد بلير استبعاد حماس من المفاوضات الهادفة إلى تأمين السلام في الشرق الأوسط.

في عام 2017 ، اقترح جاك سترو ، وزير الخارجية السابق لبلير ، أنه قد أُقيل من المنصب في عام 2006. بعد أن أعرب عن دعمه للمحادثات مع حماس في تصريحات غير رسمية للصحفيين.

وقال في مؤتمر ميدل إيست مونيتور في لندن “أنا غير سعيد بمقاطعتنا لحماس. لقد تحدثت بشكل غير رسمي مع بعض الصحفيين في الرياض في أوائل عام 2006 وقلت إنه يجب أن نتحدث مع حماس”. مضيفًا أن “بعض الناس يقولون لقد تم إقصائي من منصب وزير الخارجية بسبب التصريحات”.

“الاحتلال إرهاب”

أدانت حماس يوم الجمعة حكومة المملكة المتحدة بسبب خططها لتحريم جناحها السياسي كمنظمة إرهابية. تم حظر الجناح العسكري للحركة، كتائب عز الدين القسام ، في المملكة المتحدة منذ عام 2001.

وقالت في بيان “مقاومة الاحتلال بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك المقاومة المسلحة حق مكفول للشعب تحت الاحتلال كما نص عليه القانون الدولي”.

وبدلاً من الاعتذار وتصحيح خطيئتها التاريخية بحق الشعب الفلسطيني . سواء في وعد بلفور المشؤوم . أو الانتداب البريطاني الذي سلم الأراضي الفلسطينية للحركة الصهيونية. فإن بريطانيا تدعم المعتدين على حساب الضحايا.وفق البيان

وجاء في بيان حماس “الاحتلال إرهاب. قتل السكان الأصليين وتشريدهم بالقوة وهدم منازلهم وسجنهم هو إرهاب”.

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إن حظر حماس في المملكة المتحدة لن يحظر بالضرورة عقد اجتماعات أخرى بين بلير أو مواطنين بريطانيين آخرين ومسؤولي حماس بموجب قانون الإرهاب.

تشير الملاحظات التفسيرية للمدعين العامين الذين يدرسون ما إذا كان يجب محاكمة شخص ما وجد أنه التقى بأعضاء جماعة إرهابية محددة، إلى أن الاجتماعات “الحميدة حقًا” توفر دفاعًا قانونيًا.

تشمل الأمثلة المعطاة للاجتماعات “الحميدة حقًا” “اجتماع لا يتم فيه تشجيع الأنشطة الإرهابية للمجموعة أو تشجيعها ، على سبيل المثال ، اجتماع مصمم لتشجيع مجموعة معينة على المشاركة في عملية سلام أو تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية” .