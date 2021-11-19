الهند .. فتاة تزعم تعرضها للاغتصاب من قبل ما لا يقل عن 400 رجل!

تزعم فتاة تبلغ من العمر 16 عامًا تعرضها للاغتصاب من قبل ما لا يقل عن 400 رجل، في الهند.

وتم القبض على سبعة رجال في الهند فيما يعد أحدث حالة مروعة للعنف الجنسي في البلاد.

فتاة تزعم تعرضها للاغتصاب من قبل 400 رجل

قالت الفتاة، التي كانت بلا مأوى ، إنها تعرضت للاغتصاب من قبل 400 رجل في منطقة بيد بولاية ماهاراشترا. كما أُبلغت لجنة رعاية الطفل الهندية (CWC).

قال أبهاي فيتالراو فانايف، رئيس مجلس إدارة CWC، إن الفتاة كانت تتسول للحصول على المال في محطة للحافلات عندما أجبرها ثلاثة رجال على ممارسة الجنس.

كما زعم أنها تعرضت لاعتداء جنسي من قبل شرطيين عندما حاولت تقديم شكوى. الفتاة الآن حامل في شهرين.

تم تسجيل قضية بموجب قانون حظر زواج الأطفال، وقانون حماية الأطفال من الجرائم الجنسية، وأقسام الاغتصاب والتحرش في قانون العقوبات الهندي .

أخبرت الفتاة السلطات أنها متزوجة في سن 13 لرجل يبلغ من العمر 33 عامًا.

وزُعم أن زوجها اعتدى عليها جنسياً، وفقاً لبيان للشرطة نقلته شبكة سي إن إن.

كما زُعم أنها تعرضت “للضرب وسوء المعاملة” من قبل أهل زوجها.

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غادرت ذلك المنزل وعادت إلى والدها – الذي لم يستعيدها – فبدأت تتسول في محطة للحافلات في أمباجوجاي في منطقة بيد.

ووصفتها الناشطة في مجال حقوق المرأة يوجيتا بهايانا بأنها “أكثر حالات (اغتصاب) مأساوية في التاريخ.”

قالت: “كانت هذه الفتاة تتعرض للتعذيب كل يوم”.

إجراءات صارمة ضد كل الجناة

وقال مفوض الشرطة في بيد رجا راماسامي إنه تم اعتقال ثلاثة أشخاص.

وذكر بيان للشرطة أنه تم تسجيل قضايا ضد ثمانية رجال.

وقالت الفتاة في بيان للجنة: “لقد تعرضت للإيذاء من قبل كثير من الناس”.

وأضافت: “ذهبت إلى مركز شرطة أمباجوجاي عدة مرات لتقديم شكوى. لكن الشرطة لم تتخذ أي إجراء ضد الجناة. وبدلاً من ذلك ، تعرضت لمضايقات من قبل شرطي”.

يتضمن قانون العقوبات الهندي رقم 375 تعريف الاغتصاب باعتباره إيلاجًا جنسيًا للمرأة، بموافقتها أو بدون موافقتها، عندما يكون عمرها أقل من ثمانية عشر عامًا.

وجد تقرير في عام 2019 أن هناك 32،033 حالة اغتصاب في الهند في ذلك العام أو ما معدله 88 حالة كل يوم.

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في وقت سابق من هذا العام، تعرضت مراهقة هندية للاغتصاب الجماعي لمدة ساعة بعد أن وعدت بلقاح Covid-19.

في أغسطس / آب ، اغتصبت فتاة تبلغ من العمر تسع سنوات من “الطبقة الدنيا” وقتلت بينما كانت تجلب الماء ، مما أثار احتجاجات في الهند.

(المصدر: news – ترجمة وتحرير وطن)