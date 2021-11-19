الزمالك يعمق جراح الإسماعيلي بفوز نظيف في الدوري المصري (شاهد)

فاز حامل اللقب السابق فريق الزمالك على مضيفه الإسماعيلي بهدفين نظيفين دون مقابل، في إطار منافسات الجولة. الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والذي جمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد الإسماعيلية”.

هدفي الزمالك في شباك الإسماعيلي

وسجل فريق الزمالك أولى أهداف اللقاء في الدقيقة ال84 عن طريق أحمد سيد زيرو عبر ركلة جزاء. تحصل عليها الفريق في المباراة، ليسددها اللاعب بقوة داخل شباك مرمى الإسماعيلي.

وجاء الهدف القاتل لصالح فريق الزمالك ” البيضاوي” في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل. عن طريق عمر السعيد في هجمة مرتدة سريعة انفرد بها اللاعب ليسجلها بقوة من داخل منطقة الجزاء على يسار حارس المرمى، وينتهي اللقاء بفوز الزمالك بهدفين نظيفين دون مقابل.

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كما وشهد المباراة الإثارة والقوة بين كلا الفريقين في اللقاء مع إهدارها. العديد من الفرص في هز شباك المرمى، فيما لا يزال فريق الإسماعيلي يواجه المعاناة مع بداية الموسم الجاري وسلسلة الهزائم المتتالية دون تحقيق أي فوز أو تعادل حتى الآن.

تشكيلة فريق الزمالك

ولعب المدرب الفرنسي ” باتريس كارتيرون” بتشكيلة أساسية. أمام منافسه المستضيف الإسماعيلي، حيث تواجد في حراسة المرمى محمد أبو جبل.

وفي خط دفاع الفريق جاء كلاً من: محمود علاء، محمود الونش، محمد عبد الغني، بينما في خط الوسط آتى في التشكيلة كلاً من: طارق حامد، إمام عاشور، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، شيكابالا.

تشكيلة فريق الإسماعيلي

ودخل المدرب حلمي مصطفى في تشكيلة أساسية في مواجهة الضيف الزمالك، حيث كان في حراسة المرمى أحمد عبد المنعم.

أما في دفاع الفريق آتى كلاً من: باهر المحمدي، عصام صبحي، أحمد عيد، كما في وسط الفريق جاء كلاً من: أحمد مدبولي، محمود عبد العاطي، محمد صادق، وفي هجوم الفريق تواجد كلاً من: عبد الرحمن مجدي، جاستن شونجا، شكري نجيب.

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ترتيب الفريقين في الدوري المصري

كما وبهذا الفوز رفع فريق الزمالك رصيده من النقاط إلى 9 نقاط. في المركز الثالث من جدول الترتيب، بينما بقي فريق الإسماعيلي في أدنى الترتيب دون إحراز أي من النقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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