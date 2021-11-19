“البيج رامي” يتزوج للمرة الثانية وزوجته الأولى تعلق على صور زفافه

فوجئت زوجة بطل كمال الأجسام المصري ممدوح السبيعي الشهير بلقب. ” البيج رامي”، بخبر زفافه من زوجة ثانية بعد تداول الأنباء والصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعقد قرانه داخل أحد الفنادق في محافظة الإسكندرية بدولة مصر.

البيج رامي ومروة المغربي

وقالت زوجة البيج رامي الأولى مروة المغربي في حديث لها أحد وسائل الإعلام. المصرية المحلية، قائلة: ” إنني فوجئت بتداول صور زفافه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث لا تعرف شيئاً عن ذلك ولا تعرف حقيقتها”.

وأردفت، ” صور إيه! وزواج إيه!، أنا مشوفتش أي حاجة ولا أعرف أي حاجة، ولا يوجد أي معلومة عن خبر بأنه اتجوز من زوجة أخرى”.

شقيق البيج رامي

وفي ذات السياق، أكد محمد السبيعي شقيق بطل مستر أولمبيا .” البيج رامي”، في تصريح له عبر وسائل الإعلام المصرية، إن ” شقيقي قد تزوج بالفعل للمرة الثانية على سنة الله ورسوله، وأنهم علموا بذلك قبل أيام قليلة من إعلان حفل زفافه”.

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وأضاف السبيعي، ” لقد أخبر أسرته بإقامة حفل الزفاف في أحد الفنادق. في محافظة الإسكندرية في مصر، وهناك مناقشات عائلية لاحتواء الموقف دون التدخل في حياته الشخصية، كما أن البيج رامي أخبرنا بأن لديه الأسباب والقناعات الشخصية .لقدوم على ذلك دون التطرق إليها”.

البيج رامي يحتفل اليوم بزفافه بزواجه للمرة التانية يكافئ زوجته الأولي بعد الوصول للعالمية pic.twitter.com/HFVvayLWeg — princess nona (@nonaprincess192) November 19, 2021

كما وتابع شقيق البيج رامي، ” أسرتي لم تحضر حفل زفافه من زوجته الثانية، استشعارًا لرفع الحرج، منوهًا بأن زوجته. الأولى هي ابنة خاله ومراعات لشعور بناته الثلاث”.

الزوجة الثانية

كما وأفادت صحيفة الوطن المصرية، نقلاً عن مصدر مقرب من بطل كمال الأجسام ممدوح السبيعي. ” البيج رامي”، بأن زوجته الثانية هي شقيقة زوجة صديقه المقرب، وأن حفل زفافه أقيم في أجواء أسرية حضرها العديد من المقربين من أصدقائه وعدد من أفراد أسرته فقط.

صور البيج رامي من حفل زفافه 😯😯

حد يطمنا علي العروسه اذا كانت عايشه ولا فطست 😜🤣 pic.twitter.com/t7pph8KXlF — Noha Maher (@NohaMah87237719) November 19, 2021

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وبينت الصحيفة، أن زوجته الثانية تعرف عليها في وقت بسيط، حينما كان يرافق صديقه المقرب، وتم الاتفاق على عقد قرانه. في غضون عشرة أيام بحضور الأسرتين فقط، كما وسيستعد السبيعي للسفر برفقة زوجته الثانية لقضاء شهر العسل.

يشار إلى أن البيج رامي قد توج مؤخرًا .بجائزة بطل مستر أولمبيا العالمية، في رياضة كمال الأجسام للمرة الثانية على التوالي في مسيرته الاحترافية.

( المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)