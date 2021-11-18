تدريبات فريق الأهلي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب
تدريبات فريق الأهلي استعدادا لمواجهة المقاولون العرب
Imageرياضة

موعد مباراة الأهلي والمقاولون في الدوري المصري والقنوات الناقلة

منافسات الجولة ال4 للدوري الممتاز

كتب فارس أبو شيحة
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يلتقي فريق الأهلي المصري أمام منافسه المقاولون العرب في مواجهة قوية مساء يوم الجمعة، في إطار منافسات .الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز، والتي تجمع كلا الفريقين على ملعب ” استاد الإنتاج الحربي”.

موعد مباراة الأهلي والمقاولون

وستقام المباراة بين كلا الفريقين في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة مصر ” القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا، كما وستكون عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة .” السعودية”، واليمن، العراق، البحرين، قطر، الكويت.

بينما بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الساعة. الحادية عشر مساءً، لكن بتوقيت دولة الجزائر والمغرب عند الساعة السادسة مساءً.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين فريق الأهلي ونظيره المقاولون العرب عبر شبكة قنوات “ON Time Sport” الرياضية المصرية، التي تمتلك حقوق البث لمباريات الدوري المصري.

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وستنقل المباراة عبر قناة “ON Time Sport 2” بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11861، ومعدل ترميز 27500، وباستقطاب رأسي، كما وبمعدل تصحيح الخطأ 5/6.

التعليق على المباراة

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات. “ON Time Sport”، المعلق الرياضي المصري محمد الكواليني.

تشكيلة فريق الأهلي

ومن المتوقع أن يدخل فريق الأهلي بقيادة المدرب الجنوبي الأفريقي “بيتسو موسيماني”، في تشكيلة أمام منافسه فريق المقاولون العرب، حيث سيتواجد في حراسة المرمي محمد الشناوي.

وفي خط مركز الدفاع، سيكون كلاً من: ياسر إبراهيم، علي معلول، أكرم توفيق، محمد هاني.

بينما مركز خط الوسط سيأتي كلاً من محمد مجدي قفشة، عمرو السولية، لويس ميكويسوني، وسيعتمد في تشكيلة هجوم الفريق على الثلاثي، محمد شريف، حسام حسن، بيرسي تاو.

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تشكيلة فريق المقاولون

وسيلعب المدرب المصري عماد النحاس في مواجهة صعبة أمام الأهلي، حيث سيكون في حراسة المرمى محمود أبو السعود.

كما وسيأتي في دفاع الفريق كلاً من: محمد سمير، باسم علي، فادي نجاح، بينما في وسط الفريق سيكون كلاً من: لويس هينستروزا، محمد مجلي، محمد حمدي، لكن في هجوم الفريق تواجد ثلاثي الفريق، عبد الله ياسين، عمر بسام، محمد سالم.

ترتيب الفريقين في الدوري المصري

وجاء فريق الأهلي في صدارة ترتيب الدوري برصيد 9 نقاط، كما وجاء منافسه المقاولون العرب في المركز التاسع برصيد 4 نقاط خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر) 

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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