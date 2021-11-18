مفاجأة عما يحدث لنساء محتجزات بمخيم تابع لهيئة تحرير الشام في إدلب

قال موقع “ميدل إيست آي” البريطاني في تقرير له، إن زوجات الأجانب المشتبه بهم من مقاتلي تنظيم الدولة “داعش” وأطفالهن يتم تهريبهم من مخيم “الهول” شرقي سوريا إلى عين إدلب واحتجازهم في معسكر آخر تحت سيطرة هيئة تحرير الشام.

ولفت تقرير الموقع الذي أعده كل من “سايمون هوبر” و”هارون الأسود”، إلى أنه من أجل المغادرة، يجب على النساء الموافقة على الزيجات التي فحصت من قبل هيئة تحرير الشام لإثبات أن أزواجهن لا يدعمون داعش ويشكلون تهديدا أمنيا محتملا.

ذلك هو الحل أمام النساء أو المخاطرة بالتهريب عبر الحدود إلى تركيا.

ولفت الموقع البريطاني في تقريره الذي ترجمته (وطن) إلى أن هذه المعلومات وصلته من مصادر مطلعة داخل المخيم.

وتعيش حوالي 40 امرأة وأطفالهن حاليًا في مخيم “الجميلية” غربي إدلب بالقرب من الحدود مع تركيا.

وقالت مصادر لموقع “Middle East Eye” إن معظم النساء أجنبيات، وكثير منهن روسيات من جمهوريتي الشيشان وداغستان الجنوبيتين، ذات الأغلبية المسلمة.

فيما تعيش بعض السوريات في قطاع منفصل من المخيم.

وهربت بعض النساء من مخيم “الهول” الذي يديره الأكراد، بالقرب من الحدود السورية مع العراق على بعد أكثر من 400 كيلومتر.

حيث أدانت منظمات حقوق الإنسان ظروف احتجازهن، ووصلن إلى إدلب عبر شبكات تهريب البشر.

هذا وسافر آخرون إلى إدلب من أماكن أخرى في سوريا بمحض إرادتهم. لكن تم اعتقالهم بعد ذلك من قبل قوات أمن “هيئة تحرير الشام” بسبب صلاتهم المشتبه بها بداعش.

هيئة تحرير الشام، التي تسيطر على معظم إدلب، هي جماعة متشددة يهيمن عليها فرع سابق للقاعدة في سوريا .انشق عن تنظيم “داعش” وقاتل معه في وقت سابق في الحرب الأهلية السورية.

واعترف أحد المصادر والذي أمضى بعض الوقت في المخيم لموقع “ميدل إيست آي” أن بعض الوافدين الجدد اعتبروا الأوضاع في الجميلية “جنة” مقارنة مع ما يحدث في مخيم “الهول”.

لكن المصدر أضاف: “بمجرد أن تكون هناك لا يمكنك المغادرة. هذه ليست حرية. ليس لديك أي حرية هناك “.

المخيم بناه رجل بريطاني

وأخبرت مصادر موقع Middle East Eye أن مخيم “الجميلية” كان يسيطر عليه رجل بريطاني، يدعى محمد شاكيل شابير. وهو في الأصل من برمنغهام.

وأفاد الموقع في عام 2018 أنه جرِدَّ من جنسيته البريطانية بسبب صلاته المزعومة بجماعة متحالفة مع القاعدة.

ونفى “شابير” دائمًا أي صلة له بهيئة تحرير الشام أو أي جماعة أخرى.

ويقول إنه مجرد عامل إغاثة على مدى سنوات عديدة.

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وأكد أنه بنى المخيم وشارك في إدارته. لكنه قال أيضا إنه تلقى أوامر من هيئة تحرير الشام بتسليم المخيم لسيطرتها بسبب مخاوف أمنية.

وأوضح:”هذا ليس حتى معسكرًا. إنها منازل قمت ببنائها ومفروشة بالكامل. هناك كهرباء مجانية وإنترنت مجاني ومياه مجانية “.

وأضاف “إنهم ليسوا في سجن ويمكنهم المغادرة عندما يحتاجون إلى ذلك. لكن يتعين عليهم إخطار المعسكر المسؤول.”

ولفت إلى أنه “كانت هذه القواعد منذ حوالي ستة أشهر. غادرت المخيم وأعطيته لهيئة تحرير الشام للسيطرة عليه “.

وردًا على الأسئلة التي تم طرحها على “شابير” من قبل موقع Middle East Eye عبر تطبيق الرسائل، قال إنه سلم المخيم نتيجة “لأمر مباشر من إدارة الأمن في هيئة تحرير الشام. لتأمينه ضد هجمات داعش وأيضًا للحفاظ على أمن الأخوات في المخيم ” حسب قوله.

وقال “لديهم أدلة كافية تظهر أن بعض الأخوات من داخل المخيم كانوا يتعاونون مع مجموعات الدولة. من أجل إيذاء الناس هنا تحت سيطرة هيئة تحرير الشام”.

شبكات تهريب

هذا وقالت العديد من المصادر لموقع Middle East Eye إن هيئة تحرير الشام لها صلات بشبكات تهريب، كانت تنقل النساء من الهول إلى إدلب عبر عفرين في الأراضي التي يسيطر عليها المتمردون السوريون المدعومون من تركيا.

وقال أحد المصادر: “إنهم يائسون. بعضهم محتجزون لدى قوات سوريا الديمقراطية لسنوات في ظروف سيئة للغاية ويريدون فقط الخروج. الشيء المضحك هو أنهم يأخذون فقط الجميلات لأجل الزواج منهن.”

ونفى شاكيل أي تورط له في تهريب نساء من الهول، وقال: “هذا لا علاقة له بي أو بفرقة تحرير الشام. هؤلاء النساء على اتصال مباشر بالمهربين ولديهن أشخاص يدفعون مبالغ كبيرة من المال لشراء حريتهم “.

ومخيم “الجميلية” هو واحد من العديد من المخيمات التي تستضيف نازحين سوريين وأجانب في الأراضي الوعرة والمزارع حول خزان الدويسات القريب، غرب مدينة “دركوش”.

وترتبط بعض المعسكرات في المنطقة بالحزب التركستاني (TIP)، وهو جماعة أويغورية متشددة مستقلة مقرها مدينة جسر الشغور غربي محافظة إدلب.

ووصفت مصادر مطلعة على مخيم “الجميلية” المخيم بأنه محاط بجدار مرتفع ويمكن الوصول إليه عبر بوابة رئيسية.

ويعيش السكان في منازل صغيرة بجدران زرقاء وأربع غرف تتكون من مطبخ وحمام وغرفة نوم وغرفة معيشة.

ويحتوي كل منزل على خزان مياه ولوح شمسي على السطح. وقالت مصادر “ميدل إيست آي” إن المباني كانت نظيفة وبحالة جيدة، كما يستخدم مبنى أكبر كحجرة دراسية للأطفال.

وقال أحد المصادر إنه من المتوقع أن تحضر النساء القادمات من المناطق التي يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية فصولا “حتى يتعلمن الأشياء الصحيحة”.

ووصف مصدر آخر الدروس بأنها “فصول لإزالة التطرف”.

تتلقى النساء عبوات غذائية منتظمة. ووصفت المصادر بأنها تتكون من تبرعات من الدول الغربية بما في ذلك العدس والأرز والزيت والفاصوليا وأحيانًا الحلويات.

وقالت مصادر إن المعسكر كان بلا حراسة لكنه بعيد عن أي مزارع أو قرى.

ويصطحب السكان في بعض الأحيان إلى دركوش للذهاب للتسوق ولكن من المتوقع أن يعودوا.

وقالت مصادر موقع Middle East Eye إنه في بعض الحالات ، طاردت قوات أمن هيئة تحرير الشام النساء اللاتي استطعن ​​الفرار ، وسُجنن أو أعيدن إلى الجميلية.

كما ذكرت مصادر تحدث إليها “ميدل إيست آي” أن شاكيل كان مسؤولاً عن الإشراف على النساء الأجنبيات المحتجزات في المخيم.

وقال محمد شاكيل إن مزاعم أن السكان سُجنوا أو تعرضوا لأي تهديدات أو إكراه هي “أكاذيب”.

بدائل الزواج

وقالت عدة مصادر إن النساء في المخيم يواجهن ضغوطا للزواج من أزواجهن الذين فحصتهم هيئة تحرير الشام لإثبات أنهم لا يدعمون داعش ويشكلون تهديدا أمنيا محتملا.

لكن أحد مصادر “ميدل إيست آي” قال إن معظم النساء اللائي سافرن إلى سوريا، وعشن تحت حكم داعش قد تعرضن “للصدمة” من التجربة ولم يعدن يرغبن في أي شيء يتعلق بالتنظيم.

وتابع المصدر:”هؤلاء هم النساء المصابات بصدمات نفسية. إنهم لا يهتمون بأي شيء آخر غير رعاية أطفالهم. بعضهم مات أطفالهم. كل ما يريدونه هو عدم الكشف عن هويتهم والعيش حياة طبيعية بعيدًا عما هربوا منه”.

وقال “شابير” إن هيئة تحرير الشام طلبت من النساء فقط تقديم تفاصيل عن الرجال الذين يريدون الزواج منهن “حفاظًا على سلامة النساء”.

وقال: “إذا اختاروا الزواج، فإنهم يتزوجون في محكمة إسلامية ويتحمل القاضي المسؤول مسؤولية التأكد من حصول النساء على حقوقهن الكاملة”.

وقالت مصادر “ميدل إيست آي” إن النساء اللائي يعشن في المخيم متزوجات بالفعل. وتمكن البعض من الاتصال بأزواجهن المحتجزين في السجون الكردية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ولا تعرف أخريات مكان أزواجهن أو ما إذا كانوا أحياء أو أموات.

وقالت امرأة كانت قد أمضت بعض الوقت في المخيم: “إنه -تقصد شاكيل- يقول إنكي لن تقابلي زوجك مرة أخرى، لذا يمكنك الطلاق”.

ونفى محمد شاكيل الضغط على أي شخص للزواج.

وقال: “غالبية الأخوات في المخيم يكنون لي الكثير من الاحترام لأنني أحترمهم أيضًا. ومع ذلك هناك القليل ممن لا يزالون موالين لتنظيم الدولة ، ويحاولون بذل قصارى جهدهم لنشر الأكاذيب عني وعن مجموعة هيئة تحرير الشام “.

وقالت مصادر موقع Middle East Eye إن بعض النساء المحتجزات في المخيم تزوجن من رجال دون موافقة هيئة تحرير الشام بعد وصولهن إلى إدلب.

وبحسب أقوالهن ، فإن أزواج النساء اعتقلوا وسجنوا فيما بعد من قبل قوات الأمن التابعة لهيئة تحرير الشام واتُهموا بالارتباط بداعش.

وربطت مصادر تحدثت إليها “ميدل إيست آي” بين احتجاز النساء وأزواجهن وبين حملة قمع أوسع من قبل هيئة تحرير الشام للجماعات المسلحة المنافسة والمواطنين الأجانب المقيمين في الأراضي الخاضعة لسيطرتها.

قوات الأمن يتجولون الآن في مدينة إدلب ويسألون النساء [الأجنبيات]” من زوجك؟ “.

وقال المصدر: “إذا لم يكن لديك زوج ، فإنهم يقولون إن عليك المغادرة”. وإذا لم تغادر فسيأخذوك إلى السجن وبعد السجن سيتم إرسالك إلى الجميلية.

المغادرة إلى تركيا

ووفقًا للمصادر، فإن النساء اللواتي يرفضن الزواج من شخص تم فحصه من قبل هيئة تحرير الشام لديهن بديل آخر – يتم تسليمهن إلى مهربي البشر المحليين ليتم نقلهم عبر الحدود إلى تركيا.

لكن العديد من النساء يخشين إرسالهن إلى تركيا بسبب المخاطر القاتلة المرتبطة بطرق التهريب، والتي تشمل خطر إطلاق النار من قبل حرس الحدود الأتراك والسرقة والانتهاكات.

وقالت مصادر إن النساء وأطفالهن نُقلوا في قوارب صغيرة على طول نهر العاصي، الذي يمتد على طول الحدود التركية السورية من دركوش، ثم أُجبروا على المشي لساعات عبر الحقول والتضاريس الوعرة.

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غالبًا ما يتم القبض على أولئك الذين ينجحون في العبور من قبل دوريات الحدود التركية وإعادتهم إلى سوريا.

وإذا تم اعتقالهم، فسيواجهون التحقيق واحتمال سجنهم أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وقالت امرأة أخرى مطلعة على المخيم ، تحدثت أيضًا شريطة عدم الكشف عن هويتها: “كثير من الناس لا يريدون أن ينتهي بهم المطاف في تركيا لأنهم لا يعرفون ما هي العواقب التي ستترتب عليهم. إنه تهديد يستخدم ضدهم “.

ونفى محمد شاكيل تهريب النساء والأطفال إلى تركيا رغما عنهم.

مخاطر

وقال: “كثير من النساء يرغبن في الذهاب إلى تركيا لأنهن يرغبن في عيش حياة طبيعية وهن على دراية بالمخاطر والأخطار التي ينطوي عليها ذلك. وهن على استعداد لتحمل هذه المخاطر. يسلمون انفسهم الى السلطات التركية على الحدود طوعا “.

وشارك “شاكيل” في أعمال الإغاثة في سوريا التي تسيطر عليها المعارضة منذ عام 2015.

وشمل عمله في إدلب، بحسب منشوراته الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي ومصادر مطلعة على عمله، تنسيق التبرعات الإغاثية ، وقيادة سيارات الإسعاف، ودعم عمليات الإنقاذ بعد الضربات الجوية.

يصفه الأشخاص الذين تابعوا عمله بأنه “مجتهد” ويقولون إنه “فعل الكثير من الخير”.

وأخبر محمد شاكيل موقع Middle East Eye في عام 2019 أنه كان “يعمل بدوام كامل” في بلدان من بينها هايتي وباكستان وميانمار لأكثر من 15 عامًا.

لكن المصادر قالت إن “شاكيل” اقترب من هيئة تحرير الشام في نفس العام بعد أن أنقذته قواتها الأمنية من عصابة إجرامية احتجزته كرهينة لمدة شهرين.

وقال لموقع Middle East Eye: “أنا لست منتسبًا بأي شكل لهيئة تحرير الشام على أساس الولاء. أنا أحترم العمل الذي يقومون به وهم المجموعة الحاكمة ، يجب أن أحترم سلطتهم “.

ويتفهم موقع ميدل إيست آي أن العديد من الرعايا الأجانب المقيمين في إدلب يواجهون ضغوطًا للحفاظ على علاقة مع هيئة تحرير الشام من أجل أمنهم.

“سوء المعاملة أو التهديد”

ونفى قيادي في هيئة تحرير الشام تعرض النساء في مخيم الجميلية لسوء المعاملة أو التهديد.

لكنه قال إن الجماعة لها الحق في مراقبتهن، بما في ذلك جمع المعلومات حول زيجاتهن المقترحة ، بسبب مخاوف أمنية.

وقال: إنهن مسلمات قدمن إلى سوريا وكن ضحايا لداعش، ثم أصبحن ضحايا لقوات سوريا الديمقراطي ، وسجن في ظروف صعبة ومعرضات للانتهاكات ومن واجبنا مساعدتهن، في الوقت الذي يرفض فيه بلدهم استعادتهم.

وتابع:”يمكن لأي شخص سواء كان مع هيئة تحرير الشام أو غيره، التواصل مع النساء هناك وتهريبهن إلى المنطقة. لا يوجد معسكر خاص ولا نجبر النساء على فعل أي شيء أو تهديدهن”.

كما ربط القيود المفروضة على النساء في المخيم بالتهديد الذي يشكله تنظيم الدولة الإسلامية.

وأوضح:”نريد حماية أنفسنا وأمن المنطقة من الخلايا النائمة والهجمات والاغتيالات المجهولة.”

واستطرد: “من حقنا أن نعرف كيف أتوا ومع من ولماذا. لذا يجب على جميع النساء القادمات من شرق سوريا مهما كانت جنسيتهن أن يعطينا جميع بياناتهن بما في ذلك المكان الذي سيعيشن فيه ومن سيتزوجن. ولماذا وكيف هم تعرفت على الرجل”.