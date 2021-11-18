مشروبات لا يجب عليك طلبها مطلقًا على متن الطائرة

يوصي خبراء الصحة بشرب ما لا يقل عن ثمانية أونصات من الماء كل ساعة أثناء وجودك على متن الطائرة. وإذا ما رغبت في تناول بعض المشروبات، فاحذر طلب هذه الأنواع.

القهوة أو الشاي

يعتقد البعض أن تناول قهوة أو الشاي في منتصف الرحلة طريقة سهلة للمحافظة على اليقظة والشعور بالحيوية عند الهبوط.

ولكن هذا الاختيار سيء للغاية ذلك أن هذه المشروبات تم تحضيرها باستعمال الإمدادات المائية المخزنة في الطائرة. وهي مياه عادة غير صالحة للشرب كما أن الأجهزة المستخدمة في تحضير هذه المشروبات هي بدورها غير نظيفة.

ماء الصنبور

لا تستهلك أي مياه يتم تقديمها مباشرة من الصنبور ذلك أنها يمكن أن تكون محملة بالبكتيريا.

وإذا كنت تريد الحصول على المياه أثناء خدمة المشروبات، فتأكد من أن يتم تقديمها من زجاجة محكمة الغلق.

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كما أنه بإمكانك أن تستهلك مياه قمت بجلبها معك في زجاجة مغلقة.

مشروب “بلودي ماري”

يعتبر هذا المشروب شائعًا على متن الرحلات الجوية ولكن لا ينصح بطلبه أو استهلاكه.

والدراسات الحديثة بينت مخاطر استهلاك هذا المشروب والكمية الهائلة من الأملاح الموجودة به. إلى جانب قلة الحركة أثناء الرحلة يكون من وراء انتفاخ الاقدام عند نهاية الرحلة. فأحضر المياه المعبأة الخاصة بك بدلاً من ذلك.

مشروب كحولي إضافي

أظهرت التقارير الأخيرة إن الإفراط في تناول مشروب كحولي أثناء الرحلة يمكن أن يؤدي إلى بعض العواقب الوخيمة. ويجعلك تشعر بالجفاف والجوع عند وصولك إلى وجهتك. لهذا السبب، يجب أن تحاول أن تشرب أقل من المعتاد.

وتذكر أن مشروبًا واحدًا في الهواء يعادل مشروبين على الأرض. وكثير من الناس يسكرون بشدة على متن الطائرات لا يعرفون هذه الظاهرة ويجعلون الرحلة غير مريحة للغاية لأنفسهم وللآخرين. فالتزم بمشروب كحولي واحد على الأقل.

المشروبات الغازية والعصائر الحلوة

تؤثر الارتفاعات العالية للرحلة على كيفية تذوق أشياء معينة. فحاول تجنب أي شيء يحتوي على نسبة عالية من السكر مثل المشروبات الغازية والعصير خاصة إذا كنت في رحلة طويلة المدى.

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فإن زيادة استهلاكك للسكر يمكن أن يؤدي إلى الصداع والغثيان، وبالتالي، وقت أكثر صعوبة في التكيف مع فارق التوقيت المحلي بمجرد هبوطك في وجهتك.

وإذا كنت ترغب في مشروب أكثر نكهة من الماء فأضف قليلا من فيتامين سي إلى كأس الماء و سيساعدك هذا على البقاء بصحة جيدة أثناء السفر.

(المصدر: باست لايف)