في آخر فيديو .. لماذا كان زهير رمضان قلقاً على فلسطين؟

تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، آخر فيديو للممثل السوري الراحل زهير رمضان.

رسالة لفلسطين

ووجه زهير رمضان بالفيديو رسالة إلى الشعب الفلسطيني قائلاً: “شعبنا الحبيب، الشعب العربي الفلسطيني، بنوجهلكن تحية، مني ومن أهلكن بسوريا”.

وتابع: “سوريا الصمود والمحبة والتاريخ، أهلنا وإخوتنا بفلسطين الغالية، المجاهدين الصامدين الصابرين، الله يكون معكن”.

وزاد حينها: “بقلكن من أخوكم زهير رمضان، أبو جودت متل ما بتعرفوه، ديروا بالكن على حالكن وخليكن بالبيوت وما تطلعوا”.

تحذير من زهير رمضان

وحذر الممثل الراحل الشعب من وباء كورونا قائلاً: “هادا ابن الـ.. ، المرض الخبيث كورونا مرض فتاك، ونحنا حريصين عليكن كل الحرص”.

مستطرداً: “مشان صمودكم واستمراريتكم بالنضال، وإن شاء الله نحتفل كلنا معاً بالانتصار، بسوريا وفلسطين، تحية إلكم جميعاً”.

كما ظهر الراحل بمداخلة مصورة في أحد اللقاءات وتحدث أيضاً عن فلسطين.

“سوريا دفعت دم لفلسطين”

وقال زهير بالفيديو: “مافي بيت بسوريا إلا دافع دم لفلسطين والقضية الفلسطينية، وهادا من واجبنا”.

وتابع آنذاك: “بنوجه تحية لأهلنا وبنقولن ديروا بالن على حالن، لأنه نحنا بحاجتهم، وإن شاء الله عن قريب بنجتمع معهم”.

وتمنى زهير أن يجتمع مع الفلسطينيين احتفالاً بالانتصار، معقباً: “نصر بلدنا ونصر فلسطين على الغاصبين المحتلين، وبتحرر أراضينا العربية كاملةً”.

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وفاة زهير رمضان

وأعلن مساء أمس الأربعاء عن وفاة رمضان عن عمر يناهز 61 عامًا بعد معاناة مع التهاب في الرئة أدخلته العناية المركزة.

وأعلنت نقابة الفنانين السورية وفاة نقيب الفنانين زهير رمضان، مشيرة الى أنها ستنشر لاحقاً مواعيد الدفن والعزاء.

وتم تعيين زهير رمضان في منصب نقيب الفنانين السوريين في الـ 2014.

كما أصبح عضواً في مجلس الشعب في عام 2016.

نعي زهير رمضان

وفور الإعلان عن وفاة الفنان السوري، سارع نجوم وفنانون وإعلاميون عرب الى نعيه، معتبرين رحيله خسارة للفن السوري خاصةً، والعربي بشكل عامل.

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على الجانب الآخر، أبدى بعضُ مؤيدي الثورة السورية، ومعارض النظام، “فرحة” بوفاة الفنان زهير رمضــان، بسبب مواقفه الداعمة للنظام، ووصفوه بأحد “شبيحة الأسد”.حسب تعبيرهم

(المصدر: وطن +مواقع التواصل)