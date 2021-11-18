جورجينا تخون رونالدو بتعليق مثير للجدل على صورة ميسي

شن متابعي عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية. ” جورجينا رودريغير” 27 عامًا، وصديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الهجوم عليها، بعد تعليق مثير للجدل لها على صورة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

جورجينا وصورة ميسي

وعلقت الإسبانية جورجينا على صورة البرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي بعد نشر الأخير. صورة له عبر حسابه على موقع الانستغرام، بعدد من رموز القلب الحمراء ورمز نار، لتفتح على متابعها وعشاق صديقها كريستيانو رونالدو النار، حتى وصل الأمر إلى اتهامها بخيانة صاروخ ماديرا.

No, @Cristiano Ronaldo's girlfriend Georgina Rodriguez didn't comment on Lio Messi's photo. The page is a fake verified page and is renamed Georgina Rodriguez. The page is controlled from Egypt.#GeorginaRodriguez #LionelMessi @GeorginaGuez pic.twitter.com/so6O0KbLDL — Sohan Rahman (@Sohan_RSB) November 16, 2021

وسرعان ما ردت جورجينا على متابعها في تعليق آخر لها، قائلة: “نحن مجرد أصدقاء فقط”، وكان قصد متابعي وعشاق النجم البرتغالي رونالدو من اتهامها بالخيانة، هو المنافسة الشديدة بين رونالدو وميسي. اللذان يتنافسان على حصد الكرة الذهبية كأفضل لاعب في العالم وتحطيم الأرقام القياسية في عالم رياضة كرة القدم.

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كما وتوج الجوهرة الأرجنتينية بتلك الجائرة ست مرات .خلال مسيرته الكروية، بينما حصد منافسه اللدود رونالدو على خمس مرات، حتى وصل الحد إلى عشاقهم ومحبيهم في مهاجمة كل منهما الأخر والدفاع والتقليل من شأنهما.

توأم رونالدو المنتظر

وقد أعلن الدون رونالدو وعشيقته جورجينا في وقت سابق، على أنهما ينتظران توأم بعد حمل الأخيرة به، بعد نشره صورة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي ” الانستغرام” وهو يمسك صورة أشعة. لجنين التوأم، قائلاً: ” يسعدني الإعلان على أننا ننتظر توأما، وقلوبنا مليئة بالحب ولا يمكنا الانتظار لرؤيتكما”.

جورجينا تعلق علي صورة ميسي و بعد كدا افتكرت انها صاحبة رونالدو 😂👊🏽 pic.twitter.com/xStRqYKnFb — Marwan Serry (@Serrymarwan) November 16, 2021

كما وقالت عشيقة رونالدو في مقابلة لها بوقت سابق، ” رغبتي في الأمومة أقوى .من أي شيء”، وهو ما حققته عارضة الأزياء الإسبانية، كما أن الأخير حامل في توأمها بالشهر الثاني عشر.

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ولدى الدون رونالدو أربعة أطفال، أكبرهم كريستيانو جونيور المولد في عام 2010 .من أم مجهولة، والتوأمان إيفا وماتيو رونالدو في عام 2017 من أم بديلة، وكذلك آلانا مارتينا التي أنجبتها عشيقته جورجينا في العام ذاته، مع انتظارهما التوأم الجديد مع حمل الأخيرة به.

يشار إلى أن صاروخ ماديرا رونالدو قد ارتبط بعشيقته .جورجينا في أحد معارض “غوتشي وغايانا” المتخصصة في عالم الأزياء والصناعات الجلدية في العاصمة الإسبانية مدريد في عام 2016.

(المصدر: وطن + تويتر)

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