الليغا يكشف عن موعد مباراة ديربي مدريد

كشفت رابطة الدوري الإسباني ” الليغا”، في حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي عن موعد مباراة. ديربي مدريد، الذي يجمع فريق ريال مدريد أمام جاره أتلتيكو مدريد في قمة الجولة ال17 من الدوري الدرجة الممتاز.

الليغا وديربي مدريد

وأفاد رابطة “الليغا” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”. عن مواعيد مباريات انطلاق الجولة ال17، المقرر مساء يوم الجمعة في ال10 من شهر ديسمبر المقبل، حيث تفتتح بمباراة تجمع فريق ريال مايوركا ونظيره سيلتا فيغو، كما وتستكمل الجولة 4 مواجهات قوية أبرزها. مباراة فالنسيا أمام منافسه إلتشي.

بينما سيكون في يوم الأحد ال12. من شهر ديسمبر المقبل 4 مباريات قوية، من أبرزها مباراة برشلونة وأوساسونا، ومباراة قمة الديربي الإسباني بين فريق ريال مدريد وجاره أتلتيكو مدريد، كما أن الجولة تختتم بمباراة قادش أمام فريق غرناطة.

ترتيب الدوري الإسباني

ويعتلي فريق ريال سوسيداد في صدارة ترتيب الدوري الإسباني. ” الليغا” برصيد 28 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن منافسه فريق ريال مدريد في المركز الثاني برصيد 27 نقطة.

كما وجاء في المركز الثالث فريق إشبيلية متساويًا بذلك بنفس الرصيد من النقاط مع فريق ريال مدريد، وآتى في رابع جدول الترتيب فريق أتلتيكو مدريد برصيد 23 نقطة، بينما جاء فريق ريال بتيس في المركز الخامس برصيد 21 نقطة.

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وفي المركز السادس جاء فريق رايو فاليكانو برصيد 20 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن فريق أوساسونا في المركز السابع برصيد 19 نقطة، وآتى فريق أتلتيك بيلباو في المركز الثامن برصيد 18 نقطة.

وجاء على الترتيب فريق برشلونة وفالنسيا وإسبانيول برصيد 17 نقطة، أما في المركز الثاني عشر آتى فريق فياريال برصيد 15 نقطة، متساويًا بذلك مع فريق ماريوكا في المركز الثالث عشر بنفس الرصيد من النقاط.

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وفي المركز الرابع عشر آتى فريق ألافيس برصيد 13 نقطة، كما يليه فريق سلتا فيغو برصيد 12 نقطة في المركز الخامس عشر، متساويًا بذلك مع فريق قادش بنفس الرصيد من النقاط، لكن في المركزين السابع والثامن جاء فريق غرناطة وإلتشيه برصيد 11 نقطة.

كما وجاء في أدنى جدول الترتيب فريق ليفانتي وخيتافي برصيد 6 نقاط، خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)