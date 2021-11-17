11 طريقة لـ”شحن هاتفك” بشكل أسرع

فجأة وأنت تستعد للخروج من المنزل تتفاجأ بقرب نفاذ بطارية هاتفك. وفي هذا السياق، نستعرض لكم مجموعة من طرق من شأنها أن تساعدك على شحن هاتفك بشكل أسرع.

ضبط الهاتف على “وضع الطيران”

هناك طريقة سريعة لمنع نفاذ بطارية الهاتف وهي تحويله إلى وضعية الطيران.

في هذه الحالة، لن تتمكن من الحصول على رسائل نصية أو تشغيل الإنترنت – لأنها تستهلك البطارية بشكل كبير- ولكنك ستوفر الطاقة.

إغلاق الهاتف

يمثل إغلاق الهاتف أفضل طريقة للتأكد من أن كل طاقة الطاقة تذهب مباشرة إلى بطارية هاتفك.

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قم بتوصيل هاتفك بمقبس الحائط

يمكن استخدام منفذ USB لجهاز الكمبيوتر الخاص بك لشحن الهاتف، لكن من الأفضل شحن الهاتف عبر مقبس كهربائي فهي طريقة تمكن من الشحن بأسرع وقت.

استخدم شاحن جداري قوي

قد يكون من المفيد أن يكون لديك شاحن يعمل بشكل أسرع من الذي يأتي مع هاتفك، مثل الشاحن السريع. ما عليك سوى العثور على منفذ وتوصيله بهاتفك.

الاحتفاظ بعلبة بطارية مشحونة في متناول الأيدي

إذا كنت بعيدًا عن مصدر طاقة تقليدي، فإن شراء حزمة بطارية يعد فكرة جيدة.

فقط تأكد من التخطيط لذلك مسبقًا، حتى تتمكن من شحن البطارية قبل المغادرة.

ابعد هاتفك عن الشمس

تجنب تعريض هاتفك لدرجات حرارة تفوق 35 درجة مئوية. حيث يمكن أن تتسبب الحرارة في إتلاف سعة البطارية.

أخرج هاتفك من غطائه أثناء شحنه

إذا لاحظت ارتفاع درجة حرارة الهاتف عند شحنه، فاخرجه من غطائه.

ووفقًا لشركة آبل “قد يؤدي شحن جهازك عندما يكون بداخل أنماط معينة من الحافظات إلى توليد حرارة زائدة، مما قد يؤثر على سعة البطارية”.

تنظيف مدخل شحن الهاتف

قد لا تكون المشكلة أحيانا من طاقة البطارية في حد ذاتها. فبمرور الوقت، يمكن أن يتراكم الوبر والغبار في مدخل شحن الهاتف ويسده. لذلك، يُنصح بإيقاف تشغيل هاتفك واستخدام برفق عود الأسنان لإزالة أي أوساخ أو غبار متراكمة هناك. ثم قم بتوصيل الشاحن الخاص بك مرة أخرى في الهاتف وستلاحظ أنه يعمل بشكل أفضل.

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احصل على شاحن لاسلكي قوي

لشحن المحمول بشكل أسرع، ابحث عن شاحن بقوة كهربائية عالية إذ كلما زاد مقدار الواط الذي يقدمه الشاحن، زادت سرعة شحن جهازك.

إن أجهزة الشحن النموذجية التي تأتي مع أجهزة iPhone وأجهزة Android الأقدم تحمل أمبير واحد من التيار وتنتج خمسة واط من الطاقة. لكن أجهزة الشحن السريعة الجديدة المزودة بتقنية Quick Charge لها طاقة شحن أسرع أربع مرات من الشحن العادي.

شحن لاسلكي

على الرغم من أن الشحن السلكي أسرع، إلا أن الشحن اللاسلكي يعد أيضًا خيارًا جيدًا لشحن هاتفك بشكل أسرع

فكر في اقتناء علبة شحن

للحصول على حل دائم يُمكنك من التأكد من شحن هاتفك بسرعة، قم باقتناء علبة شحن.

البعض من هذه العلب يُمكن من إطالة عمر البطارية لمدة 22 ساعة. وتوجد في أشكال متنوعة وبأسعار مختلفة.

المصدر: (ريدرز دايجست)