هكذا أفشل “النشامى” محاولة جامعة محمد بن زايد الترويج للتطبيع داخل الجامعات الأردنية

اجتاحت العديد من الجامعات الأردنية موجة من الغضب عقب ما تم كشفه من قيام جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي بالترويج للتطبيع داخل الجامعات الأردنية، من خلال تقديم منح للدراسات العليا في الجامعات الإسرائيلية.

بدأت القصة بإعلان الجامعة الهاشمية، وهي جامعة حكومية، عن عقد ندوة لوفد من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي لتقديم منح دراسية للطلاب في جامعات خارج الأردن.

وبحسب الناشطين، فقد تفاجأ الطلاب خلال قراءتهم للإعلان المقدم من الجامعة الإماراتية بأن من بين الجامعات المقترحة لتقديم المنح، “الجامعة العبرية” و “معهد وايزمان للبحث العلمي”، وهو ما رفضه الطلاب.

كما أكد الطلاب أن ما سيتم ليس إلا محاولة لجر الطلاب للتطبيع مع الاحتلال.

القصة إنه جامعة بن زايد الإمارتية على ما يبدو قاعدين بلفوا عالجامعات الأردنية وبعملوا ندوات بعرضوا فيها منح وبروجوا للتطبيع مع "الجامعة العبرية" و "معهد وايزمان للبحث العلمي". طلاب الجامعة الأردنية وقفولهم بالمرصاد وانسحبوا من الندوة وعملوا وقفة احتجاجية أمام كلية الاي تي.

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وتأكيدا على رفض الزيارة، توجه طلاب الجامعة إلى مبنى كلية “آي تي” التي كان من المقرر أن تستضيف الندوة، وعبروا ع رفضهم لمثل هذه الزيارة. حيث رفعوا لافتات ورقية مكتوب عليها شعارات ضد الاحتلال والتطبيع معه.

إلغاء الندوة

وعقب ما جرى من رفض طلابي لمثل هذه الزيارة، قررت الجامعة الهاشمية إلغاء الندوة التي كان المقرر عقدها اليوم، الأربعاء.

وأصدرت الكتل الطلابية بيانا أشادت فيه بقرار إدارة الجامعة إلغاء الزيارة.

وقالت الكتل : “بعد التواصل مع إدارة جامعتنا ممثلةً بعميد شؤون الطلبة الأكرم الدكتور صادق شديفات، ونقلًا عنه. فقد تم إلغاء زيارة وفد جامعة بن زايد للذكاء الاصطناعي”.

كما قدمت “القوى الطلابية” الشكر لإدارة الجامعة وعميد شؤون الطلبة فيها، “على موقفهم وتجاوبهم مع مطالب الطلاب. وصوتهم الرافض دائمًا وأبدًا للتطبيع مع الكيان الصهيوني”.

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وشدد البيان على أن “التطبيع بكافة أشكاله لا يمكن أن يمرّ. وصوت طلبة الجامعة الهاشمية الأحرار حاضرًا ليؤكد على موقفهم الواضح من القضية الفلسطينية (..)، من أجل رفض ترويج الخيانة كوجهة نظر”.

كما أهابت “القوى الطلابية” بموقف طلبة الجامعة الأردنية الذين غادروا المدرج، اليوم الثلاثاء، وموقف طلاب الجامعة الهاشمية الذين لم يسمحوا بانعقاد هذا المؤتمر من الأساس. على أن تكون “هذه التحركات شوكة في حلق كل من يسعى لاختراق وعي المؤسسات الأكاديمية والجامعات”.

وختم البيان: “عندما تكون العقيدة أساسًا، والوجهة واضحة، والمبادئ ثابتة لا تتجزأ؛ عندئذٍ تنهض الأمم وتقوم الحضارات، ولأن كل بوصلة لا تُشِير إلى فلسطين مشبوهة، فلا مكان بيننا لعقد فعاليات تطبيعية”.

عاجل|| الجامعة الهاشمية تلغي زيارة وفد جامعة بن زايد التطبيعي وذلك بعد تحرك ومطالبة القوى الطلابية بذلك. حيث كان موعد الزيارة يوم غد الأربعاء. عفية عشباب الجامعة الهاشمية على تحركهم، والشكر لإدارة الجامعة على الاستجابة.#التطبيع_خيانة pic.twitter.com/eIhPmA9QMf — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) November 16, 2021

وعلى إثر ما جرى في الجامعة الهاشمية، قررت الجامعة الألمانية، إلغاء زيارة وفد جامعة بن زايد للجامعة.

كما أرسلت الجامعة إشعارا لطلبتها يفيد بإلغاء عقد الندوة.

عااجل || الجامعة الألمانية تعلن إلغاء فعالية زيارة وفد جامعة محمد بن زايد المقرر إقامتها غدا بعد تحركات طلابية مباركة.

عفية شباب ❤#التطبيع_خيانة * أعتذر على نشر معلومة غير دقيقة سابقا بأن الوفد قد زار الجامعة وبأنه لم يحصل تحرك. pic.twitter.com/gW7eRQ1Uzr — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) November 16, 2021