مريم حسين تقبل المتحولة “شيراز” ومتابعون: “كرتها انحرق”! (فيديو)

أثارت الفنانة المغربية مريم حسين، جدلاً واسعاً بتقبيلها الفنانة اللبنانية المتحولة جنسياً شيراز.

قبلة وأحضان

وظهرت مريم بفيديو متداول رصدته “وطن”، وهي في إحدى المناسبات بفندق “بلازو فيرساتشي دبي”.

وتفاجأت مريم بشيراز قادمة نحوها، لتقوم بتقبيلها واحتضانها وتجاذب أطراف الحديث معها.

وما لفت الأنظار أيضاً، قيام حارس مريم حسين بتعديل فستانها من الخلف طيلة فترة وقوفها مع شيراز.

وهاجم متابعون الفنانة المغربية وقالوا إن “كرتها انحرق” وتريد إثارة الجدل فقط بحسب تعبيرهم.

مريم حسين: أنا خجولة جداً

وقبل أيام فقط، فاجأت مريم حسين متابعيها عبر “انستجرام”، بأكثر إطلالاتها جرأة.

وظهرت مريم بالصور التي نشرتها وهي ترتدي توب أبيض بأكمام مكشوف الصدر، مع بنطال جينز.

واستكملت مريم إطلالتها بنظارات شمسية وحذاء رياضي، تاركةً شعرها منسدلاً.

وما لفت الأنظار، طريقة استعراض مريم حسين لصدرها وإبرازه بشكل فاضح.

وعقبت مريم على الصور: ” الحب الرائع ليس شخصان يجدان التطابق المثالي في بعضهما البعض، الحب هو أن يختار شخصان أن يكونا متطابقين”.

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وفي صور أخرى بنفس الملابس، وبإيحاءات مثيرة، كتبت مريم: “أنا خجولة جدًا الآن ، فأنا أرتدي النظارات الشمسية من ديور في كل مكان أذهب إليه”.

وتعرضت الفنانة لانتقادات لاذعة من المتابعين، ومنهم من رجح أنها خضعت لعملية تجميل جديدة في صدرها، لذلك تريد إبرازه.

رجل يحمل فستان مريم حسين

وفي سياق آخر، شاركت مريم قبل أسابيع في الحفل الخيري لمركز سرطان الأطفال في لبنان الذي أقيم في دبي. وذلك لدعم مركز “سان جود” للأطفال المصابين بالسرطان في لبنان والعالم العربي.

كما لفتت مريم الانظار بالفستان الذي ارتدته في الحفل في حينها.

بينما انتقد الجمهور قيام رجل بحمله طيلة مشيها على السجادة الحمراء، نظراً لأنه طويل وثقيل، ما صعّب عليه التحرك بسهولة .

رقص مريم حسين

وفي فيديو آخر، انتشر للفنانة المغربية ظهرت ترقص بطريقة فاضحة، ما عرضها لانتقادات حادة.

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وظهرت مريم وهي ترتدي ملابس مثيرة، كشفت عن بطنها وظهرها بشكل فاضح، فضلا عن تجسيم بقية الجسد.

كما أدت مريم حركات رقص مثيرة على أنغام أغنية أجنبية، وكأنها تحاكي طريقة النجمة العالمية شاكيرا في الرقص.

(المصدر: وطن +مواقع التواصل)