محمد النني يقترب من الرحيل عن أرسنال وهذه وجهته المقبلة

كشفت صحيفة إنجليزية بأن النجم الدولي المصري محمد النني يقترب من الرحيل عن نادي أرسنال الإنجليزي. مع نهاية عقد خلال موسم الانتقالات الشتوية مطلع شهر يناير المقبل.

محمد النني وغلطة سراي

وأفادت صحيفة ” ذا صن” الإنجليزية، بأن نادي غلطة سراي التركي يرغب في التعاقد مع النجم المصري.محمد النني خلال موسم الانتقالات الشتوية القادمة “الميركاتو”، بعد خروج اللاعب من حسابات مدرب أرسنال ميكيل أرتيتا مع بداية الموسم الحالي.

ذا صن 📝 نادي آرسنال يقرر فسخ عقد محمد النني في الميركاتو الشتوي ❌ pic.twitter.com/50yYG7TEJV — Transfer Market 🗞️ (@TransferMarkket) November 17, 2021

وبينت الصحيفة، أن وكيل أعمال اللاعب النني. ” ويليام دافيلا”، تحدث في وقت سابق عن رغبة موكله في الرحيل عن نادي أرسنال وخوض تجربة جديدة في الدوري التركي من بوابة نادي غلطة سراي.

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الضوء الأخضر

وأشارت، بأن المدرب فاتح تريم المدير الفني لفريق غلطة سراي، قد منح الضوء الأخضر. لإدارة النادي التركي في الحصول على خدمات لاعب الوسط المصري محمد النني نجم فريق أرسنال الحالي خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة.

تقارير تركية 🗞️ نادي جالاتا سراي يقترب من التعاقد مع محمد النني في الانتقالات الشتوية🟠✅ pic.twitter.com/L3mRXQhZAh — سبورت 360 مصرية (@Sport360Egypt) November 17, 2021

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وجاء اهتمام نادي غلطة سراي التركي في التعاقد مع النني، بعد الأداء الرائع الذي قدمه اللاعب مع نادي بشكتاش التركي. على سبيل الإعارة قبل العودة مجددًا إلى نادي أرسنال ” المدفعجية”، كما ويتنافس العديد من النوادي التركية. من أبرزها فنربخشة وبشكتاش وطرابزون سبور للتعاقد معه خلال الميركاتو الشتوي.

🚨 كاتيرسون ريد – Football London | • إدارة آرسنال أعطت الضوء الأخضر لرحيل محمد النني خلال فترة الإنتقالات الشتوية. pic.twitter.com/J01f6oZRDQ — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) November 15, 2021

وانضم المصري النني إلى صفوف فريق أرسنال في شهر يونيو/ حزيران عام 2016، قادمًا. من صفوف نادي بازل السويسري، وقد شارك في 90 مباراة مسجلاً 6 أهداف، ثم انتقاله إلى صفوف. بشكتاش التركي على سبيل الإعارة في عام 2019، حيث خاض مع الفريق التركي 27 مباراة مسجلاً الهدف الوحيد.

ويشار إلى أن المصري محمد النني ينتهي عقده مع نادي أرسنال الإنجليزي. حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يحق للاعب التعاقد مع أي نادٍ الرحيل الحر بالمجان خلال موسم الانتقالات الشتوية.

(المصدر: وطن + اليوم السابع)