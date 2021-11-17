صدور الحكم النهائي في قضية اتهام روان بن حسين بغسيل أموال نظام القذافي!

كشفت الفاشينستا الكويتية روان بن حسين، عن صدور حكم قضائي لصالحها في تهمة غسيل الأموال.

حيث قضت محكمة كويتية بإدانة محامي وصحفي بقضية قذف رفعتها ضدهما روان بن حسين.

جريمة غسل الأموال

وظهرت روان بن حسين بفيديو عبر حسابها في “سناب شات”، قالت فيه: “في ناس تحبني تستحق إنها تفرح معاي”.

وسردت روان تفاصيل القضية قائلة: “قبل سنة طلع محامي اسمه فهد أنور الحداد، على انستغرام، مع صديق له اسمه ابو طلال الحمراني. وفي هاللايف كانوا يتكلمون عن جريمة غسيل الأموال في الكويت، وما ذكروا غير اسمي أنا واسم ابو بنتي، واتهمونا بغسيل الأموال”.

وتابعت الفاشينستا: “طبعا هذا الكلام عمل صدمة للميديا ولي ولأصحابي وأهلي، لأنها جريمة، وصح ما في شي قهرني أكثر من هذا الموضوع لأن كل الناس شايفين كم أنا ضحيت”.

معلومات صادمة

وأكدت روان أن مواقع التواصل هي مصدر رزقها، معقبة: “فلما واحد يتهمني أن فلوسي كذا يضرني”.

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وأشارت الفاشينستا إلى براءتها وقالت: “كنت ناطرة الحكم النهائي يطلع، والحمدلله على نزاهة القضاء الكويتي، ما ادور تعويض مادي من القضية هذه عشان أرد اعتبار لي ولأهلي لانه فعلاً انظلمنا”.

وكان فهد الحداد قبل كشف معلومات صادمة عن روان وطليقها رجل الأعمال الليبي يوسف المقريف.

وقال الحداد في حينها إن طلاق روان ويوسف هو تمثيلية تبييض أموال، ولعبة للحفاظ على مصالحهم الشخصية وأموالهم.

سرق أموال القذافي!

وأضاف الحداد في لقاء مع أبو طلال الحمراني: “زوجها الليبي سرق أمواله من نظام القذافي وهذا الشخص متورط مع النظام وحول المبالغ مباشرة إلى لندن”.

وتابع: “طلب المقريف من روان بأن تغسل هذه المبالغ عن طريق الإعلانات”.

واستطرد الحداد: “صار فيه إخلال في هذا الاتفاق فصار الانفصال، هو متورط أساسا مع نظام القذافي، وأمواله هي أموال الشعب الليبي”.

وبعد هذا الحوار، رفعت روان بن حسين قضية على الحمراني والحداد وربحتها.

روان بن حسين:”أعطوني أغسل”

وكانت روان بن حسين قد عقبت على قضية غسيل أموال المشاهير التي أثارت الجدل العام الماضي في الكويت.

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وقالت حينها: “أقولكم شئ وما تفهموني غلط، لما شفت إن غسيل الأموال يفتح بيوت يشتري شقق يشتري سيارات تسافر تشتري ساعات. وأنا أسوي دعاية واحدة في الشهر وأبيع أرواج علشان أغطي إيجار بيتي. أردت إن أنا أغسل. أعطيني فلوس وأنا أغسلها بسرعة”.

(المصدر: وطن)