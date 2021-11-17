ما سبب وفاة زهير رمضان! .. رحيل “أبو جودت” يقسم الجمهور بسبب موقفه من الثورة السورية

اشتُهر بشخصية “أبو جودت” في مسلسل “باب الحارة”، وبشخصية “المختار البيسة” في مسلسل “ضيعة ضايعة”، العمليْن الفنييْن الشهيرين، أعلن مساء الأربعاء عن وفاة الفنان السوري زهير رمضان عن عمر يناهز 61 عامًا بعد معاناة مع التهاب في الرئة أدخلته العناية المركزة.

وأعلنت نقابة الفنانين السورية وفاة نقيب الفنانين زهير رمضان، مشيرة الى أنها ستنشر لاحقاً مواعيد الدفن والعزاء.

وتم تعيين زهير رمضان في منصب نقيب الفنانين السوريين في الـ 2014.

كما أصبح عضواً في مجلس الشعب في عام 2016.

نعي زهير رمضان

وفور الإعلان عن وفاة الفنان السوري، سارع نجوم وفنانون وإعلاميون عرب الى نعيه، معتبرين رحيله خسارة للفن السوري خاصةً، والعربي بشكل عامل.

وكتبت الاعلامية السورية نجلال السعدي: “خسارة كبيرة وقامة وطنية وفنية كبيرة . الفنان زهير رمضان نقيب الفنانين في الجمهورية العربية السورية في ذمة الله”.

خسارة كبيرة وقامة وطنية وفنية كبرى

الفنان #زهير_رمضان

نقيب الفنانين في #الجمهورية_العربية_السورية

في ذمة الله

لروحك السلام pic.twitter.com/xt9yDFkaeb — نون والقلم ( نجلاء السعدي ) (@najlaasaadee) November 17, 2021

وقالت الفنانة السورية نسرين طافش: “البقاء لله بالفنان السوري زهير رمضان. السلام لروحه و الصبر لذويه إنا لله و إنا إليه راجعون “.

البقاء لله بالفنان السوري #زهير_رمضان السلام لروحه و الصبر لذويه 🙏🏻

إنا لله و إنا إليه راجعون 🙏🏻 pic.twitter.com/VMICzS8w0M — نسرين طافش (@NESREENTAFESH) November 17, 2021

بينما غرّد الممثل السوري قصة خولي: “انا لله وانا اليه راجعون. زهير رمضان في ذمة الله. وداعا ( أبو زكوان ) رحمة الله عليك “.

انا لله وانا اليه راجعون

زهير رمضان في ذمة الله

وداعا ( أبو زكوان ) رحمة الله عليك #زهير_رمضان pic.twitter.com/YHceUAY5UU — Kosai Khauli 🇸🇾-🇺🇸 (@kosai1khauli) November 17, 2021

من ناحيتها، كتبت الفنانة السورية شكران مرتجى: “البقاء لله. الأستاذ زهير رمضان في ذمة الله. الأحزان تتوالى أكتفينا ولم تكتفي تلتهمنا كل يوم بأحبتنا وأصدقائنا

الموت حق لكن الفراق هو الفجيعه. تعازيي الحاره لعائلته الكريمه وزوجته الفاضله. وكل الزملاء والأصدقاء الفنانين في سوريا وكل الوطن العربي”.

اقرأ أيضاً: صدمة بين المتابعين … نجم مسلسل “باب الحارة” عاجز عن شراء كيلو لحم!

واعتذرت شكران مرتجى لعدم تمكني من التواجد في كل مراسم الدفن والعزاء بسبب السفر خارج سوريا لعدة أيام. كما قالت عبر فيسبوك

على الجانب الآخر، أبدى بعضُ مؤيدي الثورة السورية، ومعارض النظام، “فرحة” بوفاة الفنان زهير رمضــان، بسبب مواقفه الداعمة للنظام، ووصفوه بأحد “شبيحة الأسد”.حسب تعبيرهم

وقال الناشط السوري البارز عمر مدنية: “توفي زهير رمضان بعد مسيرة طويلة من التشبيح للاسد”.

توفي زهير رمضان بعد مسيرة طويلة من التشبيح للاسد. #سوريا pic.twitter.com/rLXal3ayL1 — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) November 17, 2021

بينما علّق الكاتب الصحفي السوري احمد موفق زيدان: “هلاك أكبر شبيح من عصابة الفن الأسدية زهـير رمضـان.الذي كان نقيباً لفناني بشار الكيماوي. وهو ممن ارتدى البدلة العسكرية والتحق بعصابات التشبيح الأسدية.. عليك من الله ما تستحق..”.

هلاك أكبر شبيح من عصابة الفن الأسدية #زهير_رمضان الذي كان نقيباً لفناني #بشار_الكيماوي، وهو ممن ارتدى البدلة العسكرية والتحق بعصابات التشبيح الأسدية.. عليك من الله ما تستحق.. pic.twitter.com/wJUDwsz6HX — د ـ أحمد موفق زيدان (@Ahmadmuaffaq) November 17, 2021

وتداول مغردون صوراً من أبرز الأدوار الفنية التي قدّمها الفنان الراحل خلال مسيرته .

مات زهير رمضان.. الإمبريالي سليل الإقطاع pic.twitter.com/mxcnbNIblA — Abdullah Almousa (@Abu_Orwa91) November 17, 2021

" أبو جَودت "

هذه الشخصيه العظيمه ستبقى بِذهن جميع من حب واستمتع بالدراما الشامية ، عِشنا معها أجمل 9 سنين

وهاقد حان وداع رئيس الاربع حارات 💔 .

رحمة الله على الفنان الكبير #زهير_رمضان pic.twitter.com/sAqLI0EqJ1 — محَمد 🎥 (@ii_mooi) November 17, 2021