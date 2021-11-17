بشراكة عُمانية-قطرية .. انتاج أول حافلة تحمل شعار “صُنع في عمان”

تزامنا مع احتفال سلطنة عمان بيومها الوطني الـ51، طشف النقاب عن أنتاج اول حافلة من مصنع شركة “كروة موتورز” الذي تم أنشاؤه باستثمار قطري-عماني مشترك.

وفي هذا السياق، قال الإعلامي القطري جابر الحرمي في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”، مرفقا بها صورة للحافلة:” أول حافلة تنتج من مصنع شركة كروة موتورز بمنطقة الدقم بالشقيقة سلطنة عمان . كروة موتورز استثمار قطري عماني مشترك 70% و30% على التوالي”.

وأضاف قائلا:” مخطط أن ينتج هذا العام نحو 200 حافلة. على أن يرتفع الإنتاج سنويا ليصل إلى 700 حافلة متنوعة بالمرحلة الأولى.”.

أول حافلة تنتج من مصنع شركة كروة موتورز بمنطقة #الدقم بالشقيقة #سلطنة_عمان ..

كروة موتورز استثمار قطري عماني مشترك 70% و30% على التوالي.. مخطط أن ينتج هذا العام نحو 200 حافلة، على أن يرتفع الإنتاج سنويا ليصل إلى 700 حافلة متنوعة بالمرحلة الأولى..#قطر #عمان #العيد_الوطني_العماني pic.twitter.com/UsNHdEI17W — جابر الحرمي (@jaberalharmi) November 17, 2021

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“كروة موتورز”

وفي أبريل الماضي، صرح الرئيس التنفيذي لشركة “كروة موتورز” في سلطنة عمان إبراهيم بن علي البلوشي، أن الشركة تستعد في الوقت الحالي لإنتاج أول حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بمحافظة الدقم، في ظل الشراكة بين السلطنة وقطر.

وذكرت وكالة الأنباء العمانية حينها، نقلاً عن “البلوشي” أن “الشركة تخطط لإنتاج ما لا يقل عن 200 حافلة خلال العام الجاري. وستكون الحافلات المشار إليها من نوع حافلات المدارس المتطورة. غير أن الشركة لن تكتفي بهذا النوع من الحافلات. إذ إنها سوف تنتقل لاحقاً إلى حافلات المدينة وحافلات الخطوط الطويلة”.

شركة "كروة موتورز" تستعد في الوقت الحالي لإنتاج أول حافلة من مصنعها الكائن بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، أحد الاستثمارات الاستراتيجية بين السلطنة ودولة قطر الشقيقة عبر إسهام جهاز الاستثمار العماني بحصة 30 بالمائة، وشركة مواصلات قطر بحصة 70بالمائة. pic.twitter.com/8LhlQI3k9j — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 24, 2021

وأوضح البلوشي أن “الطاقة الإنتاجية للمصنع في مراحله الأولى تبلغ 500 حافلة سنوياً. غير أن الإنتاج السنوي بعد المرحلة الأولى سيتراوح بين 500 حافلة و700.

وأكد أن إنتاج الحافلة الجديدة، التي تحمل العلامة التجارية “KARWA” والمكتوب عليها “صنع في سلطنة عُان”، ليس بالأمر الهيّن.

وبين أن الشركة هيأت 40 محطة عمل داخلية يقوم العاملون فيها بتشكيل وصناعة الحافلة وتركيب أجزائها المختلفة وصبغها وفحص جودتها.

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ولفت إلى أن المشروع سيسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال استخدام تسهيلات ميناء الدقم وموانئ السلطنة الأخرى لاستيراد قطع الغيار وهياكل الحافلات والمواد الخام الأخرى وتصدير الحافلات.

وسيسهم المشروع الذي تبلغ طاقة الإنتاجية في مراحله الأولى 500 حافلة سنويا في تنشيط الحركة الاقتصادية بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم من خلال استخدام تسهيلات ميناء الدقم وموانئ السلطنة الأخرى لاستيراد قطع الغيار وهياكل الحافلات والمواد الخام الأخرى وتصدير الحافلات. pic.twitter.com/jNVw5vBA7w — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) April 24, 2021

استثمار استراتيجي بين سلطنة عمان ودولة قطر

وأشارت الوكالة إلى أن المصنع يعد أحد الاستثمارات الاستراتيجية بين سلطنة عمان وقطر عبر إسهام جهاز الاستثمار العُماني بحصة 30%، وشركة مواصلات قطر بحصة 70%.

ويضم المصنع العماني ثلاث ورش رئيسة هي: “ورشة التقطيع واللحام. وورشة الصباغة. وورشة تجميع المعدات والمحركات”.

بينما يضع المهندسون الحافلة في ساحة الفحص المخصصة لاختبار إمكاناتها.

وتوجد بموقع المشروع أيضاً ورشة للإصلاح، ومحطة ثانوية للكهرباء، وغرفة معدات التبريد، ومحطة للوقود. إضافة إلى مبنى الإدارة وبعض المرافق الأخرى.

ويوفر ميناء الدقم، الواقع على خطوط الملاحة الدولية، لمصنع “كروة موتورز” الوصول بسهولة إلى الأسواق الدولية في آسيا وأفريقيا، كما أن سهولة الوصول إلى الميناء تضمن للموردين وصول شحناتهم من قطع الغيار إلى المصنع في أسرع وقت ممكن.

(المصدر: وطن +مواقع التواصل)