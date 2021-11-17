حارسة منتخب إيران للسيدات وشكوى الاتحاد الأردني للتحقق من جنسها watanserb.com
حارسة منتخب إيران للسيدات وشكوى الاتحاد الأردني للتحقق من جنسها
Imageرياضة

الاتحاد الأردني يرد على حقيقة تلقيه ردًا من نظيره الآسيوي بشأن حارسة إيران

كتب فارس أبو شيحة
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نفى الاتحاد الأردني لكرة القدم عن تلقيه أي رد من نظيره الاتحاد الآسيوي، بشأن الشكوى. الذي تقدم بها مؤخرًا للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات المشاركة في تصفيات كأس آسيا.

الاتحاد الأردني وحارسة إيران

وقال مدير الإعلام في الاتحاد الأردني لكرة القدم محمد عياصرة في تصريح صحفي له، إن ” الاتحاد لم يصله أي رد من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، نافياً صحة الأنباء المتداولة عن إعلان .الاتحاد الآسيوي نتائج تحققه من الأمر، مبيناً أن الاتحاد لا يزال ينتظر الرد الرسمي”.

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد تقدم بشكوى إلى نظيره الآسيوي، لطلب التحقق من جنس إحدى لاعبات. منتخب إيران التي لعبت ضد المنتخب الأردني لسيدات في المباراة الحاسمة. في تصفيات كأس آسيا في دولة أوزبكستان مؤخرًا، حيث انتهت بفوز منتخب إيران على الأردن بركلات الترجيح.

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وقد تداول عدد من وسائل الإعلام، عن رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نظيره الأردني بشأن الشكوى الذي تقدم بها للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران، قائلة لهم: ” إنها.. انثى”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” الرسمية.

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الصدد، للرد على طلب الاتحاد الأردني.

مدربة منتخب إيران

وفي ذات السياق قالت مدربة منتخب إيران إيراندوست. في وقت سابق لموقع خبر أون لاين الإيراني، قائلة: ” هذه مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات”.

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وأردفت، ” بعد هزيمة منتخب الأردن، كان من الطبيعي أن يحاولون تهدئة أنفسهم بذرائع كاذبة، كما وأريد التأكيد أنه قبل بداية رحلتنا في التصفيات، قمنا بإجراء كافة الفحوصات اللازمة، حيث تم فحص كل لاعبة في المنتخب حتى لا نواجه أي مشكلة في هذا الصدد”.

كما ووجهت رسالة إلى مشجعي ومشجعات منتخب إيران للسيدات، قائلة: ” لا تقلقوا بشأن هذا الأمر، لأنه لا يوجد مشكلة تهدد منتخبنا، وسنقوم بتقديم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي لأننا مرتاحات الضمير”.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)

 

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فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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