الاتحاد الأردني يرد على حقيقة تلقيه ردًا من نظيره الآسيوي بشأن حارسة إيران

نفى الاتحاد الأردني لكرة القدم عن تلقيه أي رد من نظيره الاتحاد الآسيوي، بشأن الشكوى. الذي تقدم بها مؤخرًا للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات المشاركة في تصفيات كأس آسيا.

الاتحاد الأردني وحارسة إيران

وقال مدير الإعلام في الاتحاد الأردني لكرة القدم محمد عياصرة في تصريح صحفي له، إن ” الاتحاد لم يصله أي رد من الاتحاد الآسيوي بهذا الشأن، نافياً صحة الأنباء المتداولة عن إعلان .الاتحاد الآسيوي نتائج تحققه من الأمر، مبيناً أن الاتحاد لا يزال ينتظر الرد الرسمي”.

بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم التفاصيل: https://t.co/LbMGpAnwSG pic.twitter.com/PTCIeKeXfg — Jordan FA – الاتحاد الأردني لكرة القدم (@JordanFA) November 17, 2021

وكان الاتحاد الأردني لكرة القدم قد تقدم بشكوى إلى نظيره الآسيوي، لطلب التحقق من جنس إحدى لاعبات. منتخب إيران التي لعبت ضد المنتخب الأردني لسيدات في المباراة الحاسمة. في تصفيات كأس آسيا في دولة أوزبكستان مؤخرًا، حيث انتهت بفوز منتخب إيران على الأردن بركلات الترجيح.

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وقد تداول عدد من وسائل الإعلام، عن رد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن نظيره الأردني بشأن الشكوى الذي تقدم بها للتحقق من جنس حارسة منتخب إيران، قائلة لهم: ” إنها.. انثى”، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الأردنية “بترا” الرسمية.

لكن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم .لم يصدر أي بيان رسمي بهذا الصدد، للرد على طلب الاتحاد الأردني.

الاتحاد الأردني قام بتقديم شكوى رسمية بعد انتصار منتخب ايران [النسائي] عليهم اليوم بركلات الترجيح بسبب شكوكهم حول جىْس الحارسة. pic.twitter.com/gdhj3wN4C2 — Amr (@Amr21DS) November 14, 2021

مدربة منتخب إيران

وفي ذات السياق قالت مدربة منتخب إيران إيراندوست. في وقت سابق لموقع خبر أون لاين الإيراني، قائلة: ” هذه مجرد ذريعة لعدم قبول الهزيمة أمام الإيرانيات”.

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وأردفت، ” بعد هزيمة منتخب الأردن، كان من الطبيعي أن يحاولون تهدئة أنفسهم بذرائع كاذبة، كما وأريد التأكيد أنه قبل بداية رحلتنا في التصفيات، قمنا بإجراء كافة الفحوصات اللازمة، حيث تم فحص كل لاعبة في المنتخب حتى لا نواجه أي مشكلة في هذا الصدد”.

الاتحاد الأردني لكرة القدم يقدم طلب للاتحاد الآسيوي بالتحقق من جنس حارسة منتخب إيران للسيدات !! 👁#الاردن pic.twitter.com/tLY9NgerXq — جنون الكالتشيو (@Azuri99) November 14, 2021

كما ووجهت رسالة إلى مشجعي ومشجعات منتخب إيران للسيدات، قائلة: ” لا تقلقوا بشأن هذا الأمر، لأنه لا يوجد مشكلة تهدد منتخبنا، وسنقوم بتقديم أي وثيقة يريدها الاتحاد الآسيوي لأننا مرتاحات الضمير”.

(المصدر: وطن + سكاي نيوز عربية)