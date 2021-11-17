الأرجنتين تتأهل لمونديال كأس العالم رغم التعادل المثير أمام البرازيل (شاهد)

حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم في دولة قطر، بعد التعادل السلبي بدون أي من الأهداف أمام منافسه الضيف منتخب البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين والتعادل أمام البرازيل

وشهدت المباراة بين منتخب الأرجنتين أمام منافسه البرازيل السيطرة والضغط من كلا المنتخبين، طيلة مجريات أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد من الفرص في هز شباك المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ورغم التعادل المثير تمكن منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022، لينضم بذلك إلى العديد من المنتخبات منتخب البرازيل وفرنسا وهولندا وقطر وإسبانيا وسويسرا وإنجلترا وبلجيكا وألمانيا وصربيا والدنمارك وهولندا وكرواتيا.

تشكيلة منتخب البرازيل

ودخل المدرب البرازيلي تيتي في مواجهة صعبة أمام منافسه المستضيف منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث تواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط جاء في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس.

بتعادله مع البرازيل وخسارة تشيلي من الإكوادور، منتخب الأرجنتين 🇦🇷 يتأهل رسميًا لكأس العالم 2022 في قطر. بلاد الفضة غابت عن المونديال في أربع مناسبات: 1938، 1950، 1954، 1970. التانغو انضم بذلك لكل من:

🇩🇪🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇩🇰🇧🇪🇷🇸🇭🇷🇨🇭🇪🇸🇫🇷🇳🇱🇧🇷🇦🇷🇶🇦 pic.twitter.com/SVqIlN8QBP — International Break (@InterlBreak) November 17, 2021

كما وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ريتشارليسون، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو، وغاب عن المباراة النجم البرازيلي نيمار جونيور.

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18 – منتخب الأرجنتين تأهل لكأس العالم للمرة ال18، وللمرة ال13 على التوالي : 🇶🇦 قطر (مستضيف)

🇩🇪 ألمانيا

🇩🇰 الدنمارك

🇧🇷 البرازيل

🇫🇷 فرنسا

🇧🇪 بلجيكا

🇭🇷 كرواتيا

🇪🇸 إسبانيا

🇷🇸 صربيا

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 إنجلترا

🇨🇭 سويسرا

🇳🇱 هولندا

🇦🇷 الأرجنتين تشويق. — You Stats (@YouStats) November 17, 2021

تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” بتشكيلة أساسية في مواجهة الضيف الثقيل منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

بعد فوز الاكوادور على تشيلي .. منتخب الارجنتين يضمن تأهله لكأس العالم 2022 في قطر 👏🏼🔥🔥✅ pic.twitter.com/PGKixidB5w — كورة اون لاين اهم المباريات بث مباشر kora online (@ibnalyaman10) November 17, 2021

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

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ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل في صدارة المجموعة المنافسة برصيد 35 نقطة، كما وجاء منتخب الأرجنتين في وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، خلال منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)