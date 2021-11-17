احتفال منتخب الأرجنتين بالتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022
احتفال منتخب الأرجنتين بالتأهل إلى مونديال كأس العالم 2022
Videoرياضة

الأرجنتين تتأهل لمونديال كأس العالم رغم التعادل المثير أمام البرازيل (شاهد)

التصفيات المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022

كتب فارس أبو شيحة
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حجز منتخب الأرجنتين بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس العالم في دولة قطر، بعد التعادل السلبي بدون أي من الأهداف أمام منافسه الضيف منتخب البرازيل في تصفيات قارة أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

منتخب الأرجنتين والتعادل أمام البرازيل

وشهدت المباراة بين منتخب الأرجنتين أمام منافسه البرازيل السيطرة والضغط من كلا المنتخبين، طيلة مجريات أحداث المباراة، مع إهدارهما العديد من الفرص في هز شباك المرمى، لينتهي اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف.

ورغم التعادل المثير تمكن منتخب الأرجنتين من التأهل إلى نهائيات مونديال كأس العالم 2022، لينضم بذلك إلى العديد من المنتخبات منتخب البرازيل وفرنسا وهولندا وقطر وإسبانيا وسويسرا وإنجلترا وبلجيكا وألمانيا وصربيا والدنمارك وهولندا وكرواتيا.

تشكيلة منتخب البرازيل

ودخل المدرب البرازيلي تيتي في مواجهة صعبة أمام منافسه المستضيف منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث تواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط جاء في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس.

كما وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، ريتشارليسون، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو، وغاب عن المباراة النجم البرازيلي نيمار جونيور.

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تشكيلة منتخب الأرجنتين

ولعب المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” بتشكيلة أساسية في مواجهة الضيف الثقيل منتخب البرازيل، حيث كان في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

وفي خط الدفاع آتى كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط جاء كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

كما واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

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ترتيب الفريقين في تصفيات كأس العالم 2022

ويتربع منتخب البرازيل في صدارة المجموعة المنافسة برصيد 35 نقطة، كما وجاء منتخب الأرجنتين في وصافة الترتيب برصيد 29 نقطة، خلال منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)

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فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة محرر وكاتب بشؤون الرياضة. يتمتع بخبرة طويلة في المباريات والدوريات. يشرف على قسم الرياضة في موقع وطن

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