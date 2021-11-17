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“أنا راح أقول لربنا كل إشي” .. مات أمير الرفاعي وغضب الأردنيون! (فيديو وتغريدات)

"توفي 3 أشقاء له بذات المرض"

كتب باسل النجار
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شن ناشطون أردنيون بمواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على السلطات، بعد وفاة طفل يدعى أمير محمد الرفاعي، عقب مناشدات عدة قدمها للمسؤولين لأجل علاجه من مرض التليف الكيسي، دون أي استجابة حتى وفاته.

وكان الطفل الأردني أمير الرفاعي، قد ظهر في عدة مقاطع سابقة وهو يشكو من التعب ومن المرض الوراثي النادر الذي يعاني منه وسبق أن توفي 3 أشقاء له بذات المرض.

وفي أحد هذه المقاطع يقول أمير: “تعبان كثير من الحياة. ما حدا راضي يساعدني لأنه أبوي طفران ومش قادر يعملي شيء”.

وقال قبل وفاته بأيام: “أنا راح أقول لربنا كل اشي انتوا اعملوا كل اشي وانا عند ربنا رح اقول كل أشي” .

وطالب أمير المسؤولين أكثر من مرة الاهتمام بأمره وتوفير ما يلزم له، بسبب ظروف أسرته المالية السيئة حيث أن والده رجل بسيط يعمل باليومية.

ويشار إلى أن “التليف الكيسي” هو اضطراب جيني ومرض وراثي يحدث بسبب عجز في عمل الغدد.

الأمر الذي يتسبب في التأثير على وظائف بعض الأعضاء، وخاصة الرئتين والبنكرياس والكبد.

“إهمال حكومي”

هذا وتصدر وسم باسم الطفل “أمير الرفاعي”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الأردن.

وعبر النشطاء فيه عن غضبهم وهاجموا السلطات والحكومة بسبب إهمالهم في علاج الطفل حتى وفاته، بينما تنفق أموال الدولة في مصارف اخرى لا تستحق.

وكتب الصحفي أحمد حسن الزغبي، عبر الوسم:”أخبر الله بكل شيء، اياك أن تسامحهم.. إياك أن تسامح من حرمك الحياة.”

فيما تساءل سمير مشهور عبر الوسم:”لماذا يدفع الأردني كل هذه الضرائب إذا كان لا يتلقى العلاج اللائق والتعليم اللائق؟. هل ندفع الضرائب لكي تصرف على ترفيه المتنفعين والمسؤولين وأبنائهم وأقاربهم؟”.

وتابع:”ما حصل مع أمير حصل مع الكثير من الأردنيين وسيظل يحصل ما لم يتحرك الشعب وينظم نفسه ليدافع عن حقوقه.”

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من جانبها دونت الناشطة النسوية سلمى النمر، أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:”مش قادرة اشوف ولا فيديو من فيديوهات أمير الرفاعي (رحمه الله والله يصبر قلب اهله).”

وتابعت بالقول:”اشعر بالخجل أن يحدث هذا في وطني، اشعر بالخجل انني استطيع الحصول على الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحي الخاص ولا زال في وطني من يموت ويفقد اطفاله لانه محروم من نفس هذه الخدمات.”

(المصدر: وطن +تويتر)

 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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