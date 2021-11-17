“أنا راح أقول لربنا كل إشي” .. مات أمير الرفاعي وغضب الأردنيون! (فيديو وتغريدات)

شن ناشطون أردنيون بمواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على السلطات، بعد وفاة طفل يدعى أمير محمد الرفاعي، عقب مناشدات عدة قدمها للمسؤولين لأجل علاجه من مرض التليف الكيسي، دون أي استجابة حتى وفاته.

وكان الطفل الأردني أمير الرفاعي، قد ظهر في عدة مقاطع سابقة وهو يشكو من التعب ومن المرض الوراثي النادر الذي يعاني منه وسبق أن توفي 3 أشقاء له بذات المرض.

وفاة الطفل أمير الرفاعي

أنا ما حدا راضي يساعدني لأنه أبوي طفران وأنا تعبان كثير" كانت آخر كلمات الطفل أمير بعد أن ناشد وزارة الصحة والحكومة وكافة الجهات المسؤولة في الأردن لإنقاذه

حيث كان يتعالج من مرض التليف الكيسي#امير_الرفاعي pic.twitter.com/T9SJ9bOHi9 — الأردنية نت (@alurdunyya) November 17, 2021

وفي أحد هذه المقاطع يقول أمير: “تعبان كثير من الحياة. ما حدا راضي يساعدني لأنه أبوي طفران ومش قادر يعملي شيء”.

وقال قبل وفاته بأيام: “أنا راح أقول لربنا كل اشي انتوا اعملوا كل اشي وانا عند ربنا رح اقول كل أشي” .

" انا ماحدا راضي يساعدني لأنه ابوي طفران وأنا تعبان كثير "#امير_الرفاعي

الله يصبرك امك وابوك يا امير 💔 امير قال قبل ما يموت "انا رح اقول لربنا كل اشي انتوا اعملوا كل اشي وانا عند ربنا رح اقول كل أشي" . #الأردن_مش_بخير pic.twitter.com/81llIwQt3Z — أنس الجمل (@Anas_A_Aljamal) November 17, 2021

وطالب أمير المسؤولين أكثر من مرة الاهتمام بأمره وتوفير ما يلزم له، بسبب ظروف أسرته المالية السيئة حيث أن والده رجل بسيط يعمل باليومية.

الطفل الملاك البريء #أمير_الرفاعي في ذمة الله pic.twitter.com/E2arCBgMm1 — محمد سعيد نشوان #غزة (@MohamdNashwan) November 17, 2021

ويشار إلى أن “التليف الكيسي” هو اضطراب جيني ومرض وراثي يحدث بسبب عجز في عمل الغدد.

الأمر الذي يتسبب في التأثير على وظائف بعض الأعضاء، وخاصة الرئتين والبنكرياس والكبد.

الطفل #امير_الرفاعي بذمة الله وبذمة كل من مارس التقصير بموضوع علاجه وعند الله تجتمع الخصوم يا امير.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته..

حسبنا الله ونعم الوكيل #فراس_الماسي pic.twitter.com/SmFED29m1T — فراس الماسي | Firas Almasi (@FAlmasee) November 17, 2021

“إهمال حكومي”

هذا وتصدر وسم باسم الطفل “أمير الرفاعي”، قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر في الأردن.

وعبر النشطاء فيه عن غضبهم وهاجموا السلطات والحكومة بسبب إهمالهم في علاج الطفل حتى وفاته، بينما تنفق أموال الدولة في مصارف اخرى لا تستحق.

وكتب الصحفي أحمد حسن الزغبي، عبر الوسم:”أخبر الله بكل شيء، اياك أن تسامحهم.. إياك أن تسامح من حرمك الحياة.”

#أمير_الرفاعي

أخبر الله بكل شيء، اياك أن تسامحهم..

إياك أن تسامح من حرمك الحياه pic.twitter.com/pjhgzlunvP — احمد حسن الزعبي (@alzoubi_ahmed) November 17, 2021

فيما تساءل سمير مشهور عبر الوسم:”لماذا يدفع الأردني كل هذه الضرائب إذا كان لا يتلقى العلاج اللائق والتعليم اللائق؟. هل ندفع الضرائب لكي تصرف على ترفيه المتنفعين والمسؤولين وأبنائهم وأقاربهم؟”.

لماذا يدفع الأردني كل هذه الضرائب إذا كان لا يتلقى العلاج اللائق والتعليم اللائق؟

هل ندفع الضرائب لكي تصرف على ترفيه المتنفعين والمسؤولين وأبنائهم وأقاربهم؟ ما حصل مع أمير حصل مع الكثير من الأردنيين وسيظل يحصل ما لم يتحرك الشعب وينظم نفسه ليدافع عن حقوقه.#امير_الرفاعي — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) November 17, 2021

وتابع:”ما حصل مع أمير حصل مع الكثير من الأردنيين وسيظل يحصل ما لم يتحرك الشعب وينظم نفسه ليدافع عن حقوقه.”

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من جانبها دونت الناشطة النسوية سلمى النمر، أمين عام اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة:”مش قادرة اشوف ولا فيديو من فيديوهات أمير الرفاعي (رحمه الله والله يصبر قلب اهله).”

مش قادرة اشوف ولا فيديو من فيديوهات #أمير_الرفاعي (رحمه الله والله يصبر قلب اهله). اشعر بالخجل أن يحدث هذا في وطني، اشعر بالخجل انني استطيع الحصول على الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحي الخاص ولا زال في وطني من يموت ويفقد اطفاله لانه محروم من نفس هذه الخدمات. #كيف_بتناموا!؟ — Salma Nims | سلمى النمس (@Salmanims) November 17, 2021

وتابعت بالقول:”اشعر بالخجل أن يحدث هذا في وطني، اشعر بالخجل انني استطيع الحصول على الخدمات الصحية من خلال التأمين الصحي الخاص ولا زال في وطني من يموت ويفقد اطفاله لانه محروم من نفس هذه الخدمات.”