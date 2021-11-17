أسباب تفوق عملة “إيثيريم” على عملة “بتكوين”

نشر موقع ” موتلاي فول ” الأمريكي تقريرا تحدث فيه عن العوامل التي تفسر تفوق استعمال عملة إيثيريم على عملة بتكوين

هناك بعض الأسباب الوجيهة التي تجعل عملة بتكوين تحظى باهتمام كبير من قبل المستثمرين في العملات المشفرة.

وهذا يعود ليس فقط لأنها كانت أول عملة من هذا القبيل. بل لأن قيمتها وصلت إلى مستويات قياسية حيث حققت مكاسب تجاوزت 300٪ خلال العام الماضي.

وبالتالي، أصبح العثور على نوع ثاني من بتكوين هو الشغل الشاغل لبعض المستثمرين في مجال التشفير. وبالنسبة لهم، فإن أفضل خيار هو عملة إيثيريم.

ليس هناك ما يضمن أن تصل عملة إيثيريم إلى نفس قيمة عملة بتكوين إلا أن هناك العديد من الأسباب المهمة التي تجعل تقنية هذه العملة تحظى بنفس أهمية بتكوين – إن لم يكن أكثر من ذلك.

1 .ارتفاع قيمتها بسرعة معتبرة

إن الشيء الوحيد الذي جعل عملة إيثيريم شبيه بعملة بتكوين هو الارتفاع العام لقيمة العملة المشفرة. إلى هذا الوقت، تساوي عملة إيثر واحدة ما يقرب من 4600 دولار، بزيادة قدرها 900 ٪ خلال سنة.

لا توجد طريقة لمعرفة ما إذا كانت إيثيريم ستتجاوز قيمة بتكوين، ولكن الشيء المهم الذي يجب تذكره هو أنه كلما زاد عدد المستثمرين الذين يطبقون قيمة إيثيريم ، كلما أصبحت عملة أكثر تداولا في هذا المجال.

ومع توفر أكثر من 9000 عملة مشفرة، إلا أن عملة إيثيريم تحتل مكانة متميزة مقارنة ببقية العملات المشفرة الأخرى.

تساعد إيثيريم في إنشاء أسواق جديدة للعملة المشفرة

تطورت قيمة عملة إيثيريم، جزئيًا على الأقل، لأن شبكة سلسلة الكتل ”إيثريوم” أصبحت المعيار لبناء تطبيقات وأنظمة التمويل اللامركزي (DeFi).

يمكن أن يحدث التمويل اللامركزي تغييرات كبيرة في العالم المالي، لأنه يمنح الأفراد مزيدًا من التحكم في اقتراض الأصول وحفظها وتداولها – كل ذلك دون الحاجة إلى وسيط مثل بنك أو مؤسسة مالية.

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وفي هذا السياق، توجه المطورون بكثافة نحو تقنية “البلوك تشين” إيثيريم blockchain لبناء تطبيقات DeFi (أو dApps) لكل شيء بدءًا من إرسال الأموال في جميع أنحاء العالم إلى تداول الرموز المشفرة وحتى شراء التأمين.

مجتمع عملة إيثيريم هو مجتمع ضخم

إن الحجم مهم عندما يتعلق الأمر باعتماد تكنولوجيا غير مسبوقة، وقد حصلت إيثيريم على أكبر مجتمع مطور من مجموع سلاسل الكتل.

لدى إيثيريم حوالي 2300 مطور يعملون على تقنية “البلوك تشين” كل شهر – بزيادة أكثر من 200 ٪ خلال السنوات الثلاث الماضية. الأمر الذي منحها ميزة فريدة مقارنة ببقية سلاسل الكتل الأخرى ويساعد هذا في إضافة قيمة لرمزها المميز.

كلما زاد مجتمع المطورين، زادت التحديثات التي تحصل عليها العملة، وزادت الثقة فيها. في المقابل، يجب أن تجتذب ثقة المجتمع المتزايدة المزيد من المطورين، مما يساهم في تسريع نمو العملة.

مسار جيد لعملة إيثيريم

من الصعب التكهن من قدرة تفوق عملة إيثيريم على عملة بتكوين، لكن لكل هذه الأسباب التي ذكرت من الواضح أنها أصبحت عملة معروفة بالنسبة للمستثمرين.

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ومع ذلك، يجب أن يعرف المستثمرون أن سوق العملات المشفرة يمكن أن يكون شديد التقلب، لذا تابع أي عمليات شراء للعملات المشفرة بعيون مفتوحة.

(المصدر: موتلاي فول)