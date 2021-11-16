يريد تحويلها إلى سويسرا .. وثيقة متداولة تكشف حجم ثروة جورج قرداحي الضخمة

في ظل الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها لبنان، تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما زعموا أنه سند قانوني صادر من وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي يكشف حجم العقارات التي يمتلكها.

419 عقار

ووفقا للسند المتداول الذي رصدته “وطن” ولم يتسن لها التأكد من صحته. فإن “قرداحي” أوكل أحد المحامين لبيع جميع عقاراته في لبنان وتحويل أمواله للخارج.

كما أظهر السند المزعوم، أن جورج قرداحي يمتلك 419 عقارًا، تقدر قيمتها بملايين الدولارات. مع الإشارة إلى طلبه بإيداع قيمة تلك العقارات في بنك كانتون زيورخ بسويسرا.

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. وزير الإعلام اللبناني #جورج_قرداحي يبدأ في بيع 419 عقار يملكه في #لبنان وإيداع جميع الأموال في بنك كانتون زيورخ بسويسرا . pic.twitter.com/exy1jgioaC — | تــرنــد | (@naifMBS_1) November 15, 2021

وفي محاولة لتأكيد هذه المزاعم، تداول ناشطون مقطع فيديو قديم لـ”جورج قرداحي” خلال استضافته في أحد البرامج يقر فيه بامتلاكه العديد من العقارات.

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200 مليون دولار

وخلال الحوار، سألته المذيعة عن قيمة الأراضي التي يمتلكها. ليرد بأنه اشترى عددا من الأراضي في لبنان، وأنه كلما توفر لديه مبلغا من المال يقوم بشراء أراض، كاشفا أن قيمة هذه الأراضي 200 مليون دولار.

وكان وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، قد أشعل عاصفة ضدّه عقب تصريحاته عبر برنامج (برلمان شعب)، عن السعودية وحرب اليمن وجماعة الحوثي .

قرداحي والسعودية

كما اعتبر جورج قرداحي في حديثه جماعة الحوثيين في اليمن، تنظيما مسلحا يدافع عن أرضه وليس تنظيما إرهابيا. وقال إن هذه الحرب اليمنية “عبثية يجب أن تتوقف.”

وعلى إثر هذه التصريحات، أعلنت الحكومة السعودية استدعاء سفيرها لدى لبنان للتشاور، وطرد السفير اللبناني لديها، ووقف جميع الواردات اللبنانية إليها، مما سيتسبب بحسب خبراء اقتصاديين في خسائر سنوية تصل الى 92 مليون دولار.

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كما لحقتها البحرين التي طلبت من السفير اللبناني لديها مغادرة المملكة خلال 48 ساعة.

ولاحقا، انضمت الكويت إلى السعودية والبحرين، متخذة قراراً بطلب مغادرة القائم بالأعمال اللبناني واستدعاء السفير من بيروت للتشاور. لتعلن بعدها الإمارات أنها قررت سحب دبلوماسييها لدى بيروت، كما أصدرت قرارا بمنع مواطنيها من السفر إلى لبنان.

(المصدر: وطن + مواقع التواصل)