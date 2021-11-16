“تصغره بـ41 عاماً”.. هل ارتبط عمرو دياب بالحسناء اللبنانية تيارا واهب؟

خرجت الفاشينستا اللبنانية تيارا واهب عن صمتها، وكشفت حقيقة ارتباطها بعلاقة عاطفية مع الفنان المصري عمرو دياب.

لا علاقة بيننا

جاء ذلك بعدما انتشرت صورة تيارا وعمرو دياب معاً والتي علق عليها “الهضبة”: “إتقل وارضى”.

وقالت تيارا في مداخلة مع برنامج ” The Insider بالعربي أن الصورة ترجع إلى مشاركتها لعمرو دياب في إعلان.

وتابعت: “الصورة متعلقة بظهوري معه في إعلان ولا يوجد علاقة عاطفية بيننا”.

“يلهمني ويحفزني”

وأكدت تيارا أنها من أكبر معجبي الهضبة، مضيفة: “أعتقد أنه محبوب من الجميع كما تشرفت بمشاركته الإعلان وبأن أجلس بقربه وأتلقى منه النصائح “.

وزادت: “هو يلهمني ويحفزني جدًا في كل مرة أتحدث فيها معه .. شرف لي أن أتعرف عليه والتحدث معه عن أمور مهمة بالنسبة لي “.

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وكانت نشرت تيارا قد نشرت فيديو يجمعها بالهضبة لا يتعدى 5 ثواني.

الفيديو المحذوف لتيارا مع الهضبة

لكن الفاشينستا حذفته لاحقاً بسبب تعرضها للسخرية والهجوم بسبب الفلتر الذي استخدمته.

وتساءل الجمهور في حينها عن طبيعة علاقتهما، وما إذا كان سيجمعهما عمل جديد أم لا.

وتبين آنذاك أن تيارا (19 عاماً) مودل لبنانية، وسبق أن شاركت الهضبة في إعلان “بيبسي” في صيف 2021.

معجبة غامضة

وفي سياق آخر، انتشرت مؤخراً صورة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لعمرو دياب، وهو ينظر لإحدى الفتيات خلال لقاء تلفزيوني.

حدث ذلك حين كان عمرو دياب يحيي حفله في إكسبو دبي 2020، قبل أيام.

واستوقفت الصورة جمهور الهضبة، متسائلين عن هوية الفتاة، وعلاقتها بالفنان المصري.

وتبين لاحقاً أن المعجبة فتاة تونسية مقيمة في دبي، واسمها أمل بو ربيع.

سر نظرات التونسية أمل

وقالت أمل في لقاء مع برنامج «et بالعربي» إنها من أشد معجبات عمرو دياب وأرادت التقاط صورة معه بالموبايل.

وأشارت أمل إلى أن الهضبة التفت إليها بشكل سريع وعابر لمدة ثوان معدودة، وعاد ليستكمل لقاءه التلفزيوني.

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وتابعت حديثها للإعلامي ربيع هنيدي: “كنت داخلة مع صحابي حتى يصوروا، وبعدين دخلت إنت تعمل معاه لقاء”.

وزادت: “ما لحقت آخد معاه سيلفي. كان كل همي آخد سيلفي مع عمرو دياب، وما كنت عارفة إني في الكاميرا معاك”.

وعبرت أمل عن صدمتها من انتشار صورتها مع عمرو دياب وهو ينظر إليها عبر مواقع التواصل.

واعتبرت معجبة عمرو دياب نفسها محظوظة، تماماً كما قال في أغنيته “إنت الحظ”

(المصدر: وطن +انسايدر بالعربي)