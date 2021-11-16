موعد ومعلق مباراة الأرجنتين والبرازيل في تصفيات كأس العالم 2022

يستضيف منتخب الأرجنتين مباراة القمة النارية أمام نظيره منتخب البرازيل صباح يوم الأربعاء، ضمن منافسات تصفيات. أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، على أرض ملعب “سان خوان ديل”.

موعد مباراة منتخب الأرجنتين والبرازيل

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين منتخب الأرجنتين والبرازيل في تمام الساعة الثانية والنصف صباحًا، بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، والعراق، اليمن، قطر، الكويت، البحرين، كما وسيكون عند الساعة الواحدة والنصف صباحًا. بتوقيت دولة مصر “القاهرة”، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

لكن بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة وعمان في تمام الثالثة والنصف صباحًا، أما بتوقيت دولة الجزائر والمغرب. عند الساعة الثانية عشر والنصف صباحًا.

القنوات الناقلة للمباراة

وستبث المباراة بين منتخب الأرجنتين والبرازيل عبر شبكة قنوات “beIN Sports” القطرية التي تمتلك حقوق البث لعدد من مباريات تصفيات مونديال كأس العالم 2022 في الوطن العربي وشمال أفريقيا.

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كما وستنقل المباراة عبر قناة “beIN Sports premium 1 ” الناقلة لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11766، وبمعدل ترميز 27500، واستقطاب عمودي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

ومن المقرر أن يعلق على مجريات اللقاء بين كلا المنتخبين، عبر شبكة “”beIN Sports” المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة منتخب البرازيل

ومن المتوقع أن يدخل المدرب البرازيلي تيتي في مواجهة صعبة أمام منافسه المستضيف منتخب الأرجنتين بتشكيلة أساسية، حيث سيتواجد في حراسة المرمى إيدرسون.

O último treino do ano! 💪🇧🇷⚽ Fotos: Lucas Figueiredo / CBF pic.twitter.com/FjTGE8zmq7 — CBF Futebol (@CBF_Futebol) November 15, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: تياغو سيلفا، فيليب مونتيرو، لوكاس فيريسيمو، رينان لودي، بينما في خط الوسط سيكون في التشكيلة كاسيميرو، فيليبي كوتينيو، إيفرتون سواريس.

كما وفي هجوم الفريق سيعتمد المدرب على الثلاثي، ريتشارليسون، غابرييل خيسوس، روبرتو فيرمينو، فيما سيغيب عن اللقاء النجم البرازيلي نيمار جونيور.

تشكيلة منتخب الأرجنتين

وسيلعب المدرب الأرجنتيني ” ليونيل سكالوني” بتشكيلة أساسية في مواجهة الضيف الثقيل منتخب البرازيل، حيث سيكون في حراسة المرمى إميليانو مارتينيز.

#SelecciónMayor Los futbolistas de @Argentina recorrieron hoy las obras del nuevo edificio inteligente situado en el predio de #Ezeiza. ¡Una verdadera LO CU RA! 😁🤯 pic.twitter.com/f1j2sVcN4u — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) November 15, 2021

وفي خط الدفاع سيأتي كلاً من: ماركوس أكونيا، نيكولاس أوتامندي، كريستيان روميرو، جونزالو مونتيل، بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: رودريجو دي بول، لياندرو باريديس، جيوفاني لو سيلسو.

كما وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، أنخيل دي ماريا، لاوتارو مارتينيز، ليونيل ميسي.

ترتيب الفريقين في تصفيات مونديال كأس العالم 2022

ويتصدر منتخب البرازيل في صدارة ترتيب المجموعة المنافسة برصيد 34 نقطة، بينما جاء منافسه منتخب الأرجنتين في المركز الثاني برصيد 28 نقطة خلال منافسات تصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022.