من الشخصية التي كرمها ملك الأردن عبدالله الثاني لمجهودها في وأد الفتنة بالبلاد؟

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان له، أن ملك الأردن عبدالله الثاني، كرم عمه الأمير الحسن بن طلال، بوسام مئوية الدولة الأولى تقديرا لمكانته الكبيرة واعتزازا بإسهاماته المتميزة.

وقال الديوان الملكي في بيان له على تويتر رصدته (وطن):”جلالة الملك عبدالله الثاني ينعم بوسام مئوية الدولة الأولى على سمو الأمير الحسن بن طلال.”

كما أوضح البيان أن هذا التكريم يأتي “تقديرا لمكانته الكبيرة واعتزازا بإسهاماته المتميزة وخدماته الجليلة في سبيل رفعة الوطن. في عهد الملك الحسين بن طلال، والتي يواصلها في عهد الملك عبدالله الثاني”.

بينما يأتي تكريم الأمير الحسن بن طلال، مع الاحتفال بذكرى ميلاد الملك الراحل، الحسين بن طلال، الـ86.

هذا ورأى ناشطون أن هذا التكريم يأتي بالأساس، عرفانا بالجميل من الملك لعمه في وأد الفتنة التي كادت تضرب البلاد في الأشهر الماضية.

كما وقاد الأمير الحسن بن طلال، جهودا كبيرة قبل أشهر لاحتواء أزمة الأمير حمزة بن الحسين مع أخيه الملك فيما عرف بقضية “الفتنة”. والتي اعتقل على إثرها رئيس الديوان الملكي السابق المقرب من السعودية باسم عوض الله.

تكريم الأمير الحسن بن طلال، تم وفق وسائل إعلام أردنية في منزله بالديوان الملكي الأردني.

كما حضر التكريم الملكة رانيا العبدلله، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله.

كما شهد تكريم الأمير الحسن بن طلال أبنائه الأمراء راشد ورحمة وسمية.

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي، أوكل الملك عبد الله الثاني، لعمه الأمير الحسن بن طلال التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين.

وذلك في ضوء قرار الملك المتخذ سابقًا بالتعامل مع الموضوع ضمن إطار الأسرة الهاشمية.

ووقتها أكد الأمير الحسن بن طلال، أنه تواصل مع الأمير حمزة، والذي بدوره أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.

وقبل أسبوعين أعادت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، عبدالله الثاني، ما يعرف بقضية الفتنة مجددًا، بتغريدة مثيرة للجدل حول استمرار وضع نجلها فيد الإقامة الجبرية منذ الربيع الماضي.

