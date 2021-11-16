من الشخصية التي كرمها ملك الأردن عبدالله الثاني لمجهودها في وأد الفتنة بالبلاد؟

أعلن الديوان الملكي الأردني في بيان له، أن ملك الأردن عبدالله الثاني، كرم عمه الأمير الحسن بن طلال، بوسام مئوية الدولة الأولى تقديرا لمكانته الكبيرة واعتزازا بإسهاماته المتميزة.

وقال الديوان الملكي في بيان له على تويتر رصدته (وطن):”جلالة الملك عبدالله الثاني ينعم بوسام مئوية الدولة الأولى على سمو الأمير الحسن بن طلال.”

جلالة الملك عبدالله الثاني ينعم بوسام مئوية الدولة الأولى على سمو الأمير الحسن بن طلال، تقديرا لمكانته الكبيرة واعتزازا بإسهاماته المتميزة وخدماته الجليلة في سبيل رفعة الوطن، في عهد المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، والتي يواصلها في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني pic.twitter.com/DVNL2DpZWF — RHC (@RHCJO) November 15, 2021

كما أوضح البيان أن هذا التكريم يأتي “تقديرا لمكانته الكبيرة واعتزازا بإسهاماته المتميزة وخدماته الجليلة في سبيل رفعة الوطن. في عهد الملك الحسين بن طلال، والتي يواصلها في عهد الملك عبدالله الثاني”.

بينما يأتي تكريم الأمير الحسن بن طلال، مع الاحتفال بذكرى ميلاد الملك الراحل، الحسين بن طلال، الـ86.

تكريم عن وأد الفتنة

هذا ورأى ناشطون أن هذا التكريم يأتي بالأساس، عرفانا بالجميل من الملك لعمه في وأد الفتنة التي كادت تضرب البلاد في الأشهر الماضية.

كما وقاد الأمير الحسن بن طلال، جهودا كبيرة قبل أشهر لاحتواء أزمة الأمير حمزة بن الحسين مع أخيه الملك فيما عرف بقضية “الفتنة”. والتي اعتقل على إثرها رئيس الديوان الملكي السابق المقرب من السعودية باسم عوض الله.

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تكريم الأمير الحسن بن طلال، تم وفق وسائل إعلام أردنية في منزله بالديوان الملكي الأردني.

كما حضر التكريم الملكة رانيا العبدلله، وولي العهد الأردني، الأمير الحسين بن عبد الله.

كما شهد تكريم الأمير الحسن بن طلال أبنائه الأمراء راشد ورحمة وسمية.

ويشار إلى أنه في أبريل الماضي، أوكل الملك عبد الله الثاني، لعمه الأمير الحسن بن طلال التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين.

تأكيد #الأمير_حمزة التزامه بنهج الأسرة الهاشمية يؤشر إلى أن الأمور تذهب باتجاه إيجابي | محمد المومني، عضو مجلس الأعيان وزير الإعلام الأسبق#الأردن #هنا_المملكة pic.twitter.com/P81i1YFgRr — قناة المملكة (@AlMamlakaTV) April 5, 2021

وذلك في ضوء قرار الملك المتخذ سابقًا بالتعامل مع الموضوع ضمن إطار الأسرة الهاشمية.

ووقتها أكد الأمير الحسن بن طلال، أنه تواصل مع الأمير حمزة، والذي بدوره أكد التزامه بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن.

الملكة نور تعيد القضية للواجهة

وقبل أسبوعين أعادت الملكة نور الحسين، والدة الأمير حمزة بن الحسين، الأخ غير الشقيق للملك الأردني، عبدالله الثاني، ما يعرف بقضية الفتنة مجددًا، بتغريدة مثيرة للجدل حول استمرار وضع نجلها فيد الإقامة الجبرية منذ الربيع الماضي.

🙏🏼, habbibti Zein is our pride and joy🥰 InshAllah, her father will be justly freed ASAP and able to provide a natural, hopeful and uplifting and genuine Jordanian upbringing for her and all the family. https://t.co/G1LT18Nl5Q — Noor Al Hussein (@QueenNoor) November 3, 2021

وغرّدت الملكة السابقة نور الحسين، بمناسبة عيد ميلاد حفيدتها، بالإنجليزية عبر تويتر: “حبيبتي زين فخرنا وسعادتنا. إن شاء الله سيتم إطلاق سراح والدها بشكل عادل في أسرع وقت ممكن. وسيكون قادرا على تنشئة فتاة أردنية طبيعية ومفعمة بالأمل. والارتقاء لها، ولجميع أفراد الأسرة”.

كما ان الملكة نور هي الزوجة الرابعة للملك الراحل الحسين، والد الملك عبدالله، وعاشت لسنوات خارج الأردن، معظمها كانت في الولايات المتحدة.

قضية الفتنة

وفي أبريل الماضي، اهتز الأردن على وقع مؤامرة قالت السلطات إنها استهدفت استقرار وأمن البلاد. والمتهم الرئيس فيها هو الأمير حمزة الأخ غير الشقيق للملك عبدالله الثاني، ومقربين منه.

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وفي سبتمبر، أيدت محكمة التمييز في الأردن، قرار محكمة أمن الدولة بحق المتهمين في “قضية الفتنة”، الذي عاقب رئيس الديوان الملكي السابق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد بالسجن 15 عامًا.

كما قضت المحكمة بتغريمها وسنة حبس إضافية للأخير في اتهامه بحيازة مخدرات.